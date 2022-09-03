«Ты должен был пойти воевать!»

Почти полгода с начала войны Арсений Геращенко жил на проспекте Гагарина в Харькове, но затем все же решил уехать в безопасное место. Делать это пришлось через аннексированный Крым, ведь из Украины его бы не выпустили: мужчины, подлежащие мобилизации, не имеют права выезжать из страны по закону. В итоге Геращенко все же добрался до Эстонии, но туда его не пустили местные пограничники. «Холод» рассказывает эту историю.

Имена героев в тексте изменены по их просьбе.

Несколько месяцев 39-летний мусоровозчик Арсений Геращенко прятался от обстрелов в подвале своего дома в Харькове. В начале августа Геращенко все же решил добраться до стран Евросоюза — через Россию. Выехать из Украины иначе он не мог из-за всеобщей мобилизации. «Я устал быть окруженным войной, — рассказывает он. — Поехал с помощью волонтеров через оккупированную территорию, Мелитополь и Запорожскую область». На границе в Крыму Геращенко попал в фильтрационный пункт — там провели тщательный досмотр и устроили допрос. На все вопросы об отношении к «специальной военной операции» украинец отвечал, что не лезет в политику. Все фотографии со своего телефона он заранее удалил — и россияне посчитали это подозрительным. «Пустая фотогалерея их разозлила. Они говорили, что я [что-то] скрываю, обманываю их», — вспоминает Геращенко. После шестичасового допроса он все-таки въехал в Крым.

Геращенко провел восемь дней в Алуште: ждал, пока друзья помогут ему купить билеты на рейс до Москвы. Еще три дня он пробыл в российской столице в гостях у приятелей, а затем с помощью волонтеров ему удалось выехать в Ивангород, который находится у эстонской границы.

«Сказали, что я не похож на беженца»

24 августа Геращенко прибыл на погранпункт Ивангород-Нарва. К тому моменту Эстония уже закрыла свои границы для россиян с шенгенскими визами, выданными Эстонией, но для остальных новых ограничений официально не объявляли — к тому же граждане Украины могут приезжать в страны Евросоюза без визы. При этом украинские беженцы, пытающиеся выехать в Европу из России, после заявлений о необходимости запретить россиянам въезд в ЕС столкнулись с проблемами на границе, а волонтеры, помогающие им в этом, сообщали об участившихся на погранпункте Ивангород-Нарва случаях отказа украинцам во въезде.

По словам Геращенко, эстонские пограничники отнеслись к нему с недоверием: «Они стали борзо так спрашивать, зачем я в Голландию еду, залезли в телефон, нашли переписку с товарищем, в которой мы обсуждали возможности по работе там. Им не понравилось, что я собираюсь работать, сказали, что я не похож на беженца». Не понравилось пограничникам и то, что мужчина не остался в Украине — по словам Геращенко, ему сказали: «Ты должен был пойти воевать!»

Пограничники выдали документ о запрете на въезд (есть в распоряжении редакции). Причина отказа — «отсутствие соответствующих документов, подтверждающих правомерность цели и условий рейса». Геращенко утверждает, что все нужные для пересечения границы документы у него имелись, пограничники их видели. Он также был не единственным украинцем, кому в тот день выдали подобный документ, — по словам Геращенко, во въезде в Эстонию отказали и пожилым людям, следовавшим за ним.

Спустя пару дней Геращенко все же попал в Евросоюз и отправился в Нидерланды: сначала из Санкт-Петербурга он приехал в Финляндию, а оттуда на пароме добрался до Эстонии. Не все украинцы могут позволить себе решить вопрос так же: часть людей приезжает к эстонской границе на личном автомобиле, у некоторых нет денег на билеты в другую страну для всей семьи.

«Украинцев принципиально не пускают»

Уехать в Европу из России Арсению Геращенко помогали волонтеры. На этой неделе они стали жаловаться на «бесконечные очереди людей и автомобилей с украинскими номерами». Люди скапливаются на погранпунктах Убылинка, Бурачки, Лудонка (на границе с Латвией), а также Ивангород, Шумилкино (на границе с Эстонией).

Украинские беженцы, которые находятся в нейтральных и приграничных зонах, присылают волонтерам подобные сообщения.

Добрый день

Подскажите, можно куда-то сообщить (пожаловаться), мы стоим четвертые сутки на КПП Бурачки, украинцев принципиально не пускают.

Каждый день говорят разное: то компьютеры не работают, то на таможне большое скопление, а сегодня сказали, что будут пускать по ТРИ МАШИНЫ В СУТКИ!!!

С 00.00 часов сегодня до теперешнего времени не пропустили ни одного авто.... нас более 200 машин стоим под палящим солнцем с детьми, без воды, еды и туалетов.... Прошу о помощи!

«Холоду» известен только один случай, когда украинцы простояли в очереди на въезд в Латвию 33 часа, однако их в итоге пропустили. Волонтер Алина Буркович считает, что возможное долгое ожидание и участившиеся отказы во въезде — несвязанные проблемы. Например, на погранпункте Убылинка, где, с ее слов, люди четверо суток прячутся от дождя под навесом заправки, затор объясняется пропускной способностью автомобильного пропускного пункта — 20 человек в час, «а коммерческие перевозчики привозят беженцев к границе сотнями, высаживают и уезжают». При этом Буркович утверждает, что собеседования теперь ведутся дольше и на английском языке.