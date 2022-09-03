Путин наградил посмертно медалью «За отвагу» главаря банды, убившей пять человек — Gulagu.net

Правозащитный проект Gulagu.net сообщил, что президент России Владимир Путин наградил посмертно медалью «За отвагу» Ивана Непаратова. Когда он отправился на войну против Украины, ему оставалось сидеть более 10 лет.

В 2013 году девять участников банды из Сергиева Посада, занимавшейся разбоем, похищениями и убийствами, были осуждены на сроки от шести с половиной до 25 лет. Самый большой срок получил Непаратов. В наказание за ослушание он убил и одного из своих подельников, нанеся ему 88 ударов ножом.

Непаратов отбывал наказание в колонии строгого режима в Псковской области.

Gulagu.net опубликовал фото свидетельства о смерти Непаратова и справки для получения денежной помощи на погребение, выданных властями самопровозглашенной ЛНР. Причина смерти — «огнестрельное взрывное осколочное проникающее сквозное ранение головы». Местом смерти в документах указан город Артемовск (украинское название с 2016 года — Бахмут) Донецкой области. Бахмут по-прежнему остается под контролем Украины, но линия фронта подошла вплотную к его окраинам.

Также правозащитники опубликовали благодарность Непаратову от главы ЛНР Леонида Пасечника и выписку из указа Путина о посмертном награждении осужденного медалью «За отвагу» с формулировкой «за мужество и героизм, проявленные при выполнении задач в ходе специальной военной операции».

Источники: Gulagu.net, «Москва24»