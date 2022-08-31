Поддержать
Новости

Министерство просвещения РФ готовит свой учебник украинского языка

18:13 • 31.08.2022

Министерство просвещения России занялось подготовкой своего учебника украинского языка, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов на совещании с президентом Владимиром Путиным.

Кравцов сказал, что украинским детям «по решению родителей и педагогов будет предоставляться возможность и дальше учить украинский язык как родной». По его словам, для этого уже разработан «специальный учебный план» и методические материалы, а учителя прошли повышение квалификации. Кроме того, идет работа над учебником «классического украинского языка».

Режиссер Никита Михалков заявил на прошлой неделе на форуме педагогов в Подмосковье, что украинский язык «стал образом русофобии». По его мнению, преподавание предметов на этом языке было бы «катастрофой».

Источник: РИА Новости

Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры.
Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Для платежей с иностранных карт
Поддержать
Владельцы российских карт могут поддержать нас здесь.
Совершая пожертвование, вы принимаете оферту и политику конфиденциальности.
Платежные системы
Поддержать
Подпишитесь на рассылку
Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке
Поддержать
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке
Поддержите тех, кому доверяете
Поддержите работу «Холода»