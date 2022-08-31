Министерство просвещения РФ готовит свой учебник украинского языка

Министерство просвещения России занялось подготовкой своего учебника украинского языка, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов на совещании с президентом Владимиром Путиным.

Кравцов сказал, что украинским детям «по решению родителей и педагогов будет предоставляться возможность и дальше учить украинский язык как родной». По его словам, для этого уже разработан «специальный учебный план» и методические материалы, а учителя прошли повышение квалификации. Кроме того, идет работа над учебником «классического украинского языка».

Режиссер Никита Михалков заявил на прошлой неделе на форуме педагогов в Подмосковье, что украинский язык «стал образом русофобии». По его мнению, преподавание предметов на этом языке было бы «катастрофой».

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Источник: РИА Новости