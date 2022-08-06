Российский радиоведущий предложил устроить «локальный ГУЛАГ» учителям Запорожья, которые не сотрудничают с РФ

Ведущий радио «Комсомольская правда» Сергей Мардан призвал в эфире «устроить небольшой локальный запорожский ГУЛАГ в степи под палящим солнцем для учителей, которые пока что еще не научились нашу прекрасную родину любить». Так он отреагировал на слова своего собеседника о том, что половина учителей в оккупированной части Запорожья отказываются выходить на работу.

Одновременно Мардан предложил заставить украинских учителей «сожрать» банковские карты, на которые они продолжают получать зарплату от украинских властей, и выселить их из квартир.

Ведущий также высказал сожаление по поводу того, что оккупационные власти не расстреляли начальника местной коммунальной службы за то, что тот оставил им оборудование в нерабочем состоянии.

Главный редактор «КП» Владимир Сунгоркин сказал изданию «Подъем», что это перебор: «Призывы к ГУЛАГу — игра очень опасная. Я Сергею сказал: если до ГУЛАГа дело дойдет, то тебя же и расстреляют в первых рядах». Сунгоркин пообещал, что попросит Мардана извиниться, но увольнять его не планирует.

Тем временем российские власти пытаются набрать учителей для временной работы на оккупированных территориях Запорожья в российских регионах. Им обещают по семь-восемь тысяч рублей в день и сохранение текущего места работы. «Медиазона» сообщала в конце июля, что работать в Украине вызвались более 200 российских учителей.

Украинские власти считают добровольное сотрудничество учителей с оккупационными властями коллаборационизмом, это уголовно наказуемо. В то же время в разъяснениях министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий сказано, что если учителей заставляют работать «под дулом автомата», уголовная ответственность им не грозит. Они лишь должны сообщать о таких фактах украинским силовикам.

Источник: «Подъем», Верстка, «Тайга.инфо», Медиазона, Минреинтеграции