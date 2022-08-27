Певица Алла Пугачева вернулась в Россию. Видео, на котором она сама это подтверждает, опубликовал в инстаграме дизайнер Игорь Гуляев. После начала войны Пугачева с семьей уехала из страны.

На видео певица говорит, что в России она «уже давно».

Возвращение певицы в Россию также подтвердила ее концертный директор Елена Чупракова. По ее словам, Пугачева не планирует давать концерты в ближайшее время.

Чупракова также сказала: «Она каждый год уезжала до пандемии в апреле в Израиль, летом в Прибалтику. Потом она возвращалась, и они были здесь».

Пугачева сказала корреспонденту «Известий», что по возвращении в Россию будет «порядок наводить». «В моей голове, в вашей голове», — добавила она.

После начала российского вторжения Пугачева уехала из России, однако, в отличие от своего мужа, Максима Галкина, публично не высказывалась против войны. Галкин, судя по всему, остается за границей, на начало сентября у него запланированы гастроли в Австралии.

Источники: Игорь Гуляев, «Говорит Москва», «Известия», Community Entertainment Australia