Патриарх Кирилл поддержал полный запрет «пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений»

Глава Русской православной церкви Патриарх Кирилл обратился к спикеру Госдумы Вячеславу Володину с предложением организовать общественную дискуссию проекта закона «о запрете информации, пропагандирующей нетрадиционные сексуальные отношения». И поддержал законопроект.

«Патриарх положительно оценил проект федерального закона, его актуальность и высказался в поддержку этой инициативы», — сообщили в Госдуме. Он предлагает организовать обсуждение с участием общественности и религиозных организаций.

В июне Володин заявил, что после выхода России из Совета Европы будет «правильно ввести запрет пропаганды нетрадиционных ценностей».

В середине июля группа депутатов от КПРФ, ЛДПР и партии «Справедливая Россия — Патриоты — За Правду» внесла в Госдуму законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части запрета информации, пропагандирующей нетрадиционные сексуальные отношения».

С 2013 года в России действует закон, запрещающий «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних». Его нарушение наказывается штрафами до миллиона рублей.

Источник: Госдума