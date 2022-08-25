Следователи попросили суд избрать запрет определенных действий в качестве меры пресечения Ройзману

Следствие ходатайствует об избрании меры пресечения бывшему мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману в виде запрета определенных действий. Заседание суда состоится в 16:00 по местному времени (14:00 мск). На Ройзмана заведено уголовное дело за «дискредитацию» армии (ч.1 ст. 280.3 УК). Сейчас он задержан на 48 часов.

Рассматривать ходатайство будет судья Оксана Мамонтова в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга.

Набор запрещаемых судом действий может быть разным, чаще всего это запрет пользоваться интернетом и телефоном, покидать жилище в определенные часы и посещать общественные места или мероприятия.

Адвокат Павел Чиков отмечает, что в последние два года власти активно используют такую меру пресечения для ограничения свободы и публичной деятельности гражданских активистов. Например, обвиняемые по делу DOXA находились под запретом определенных действий на протяжении полутора лет.

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Источники: ТАСС, Павел Чиков