В Екатеринбурге проходят пикеты в поддержку Ройзмана

Как сообщают региональные издания, в Екатеринбурге проходят пикеты в поддержку экс-мэра города Евгения Ройзмана, к которому сегодня утром пришли с обысками по уголовному делу о «дискредитации» российской армии (часть 1 статьи 280.3 УК). Полицейские пока не задерживают пикетирующих.

Первой около музея Невьянской иконы (его основатель — Ройзман) встала в пикет девушка в желто-голубом венке с плакатом с требованием освободить экс-мэра, позднее — еще одна девушка с аналогичным плакатом. В других районах города также проходят пикеты в поддержку Ройзмана.

Обыски у Ройзмана также прокомментировал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. «У меня с Евгением Ройзманом всегда были непростые отношения. Мы являлись и являемся политическими оппонентами. Но закон есть закон. И, как любой человек, он заслуживает справедливости и уважения », — сказал он.

Глава пресс-службы Свердловского управления МВД Валерий Горелов об уголовном деле сказал: « Это не наша подведомственность. Вы же читали, что этот хлопец кучерявый писал, кто работает и где работает. Вот туда и обращайтесь».

Источники: It's My City, «Вечерние ведомости», Евгений Куйвашев, 66.ru