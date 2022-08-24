Поддержать
Новости

В Екатеринбурге проходят пикеты в поддержку Ройзмана

12:21 • 24.08.2022

Как сообщают региональные издания, в Екатеринбурге проходят пикеты в поддержку экс-мэра города Евгения Ройзмана, к которому сегодня утром пришли с обысками по уголовному делу о «дискредитации» российской армии (часть 1 статьи 280.3 УК). Полицейские пока не задерживают пикетирующих.

Первой около музея Невьянской иконы (его основатель — Ройзман) встала в пикет девушка в желто-голубом венке с плакатом с требованием освободить экс-мэра, позднее — еще одна девушка с аналогичным плакатом. В других районах города также проходят пикеты в поддержку Ройзмана.

Обыски у Ройзмана также прокомментировал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. «У меня с Евгением Ройзманом всегда были непростые отношения. Мы являлись и являемся политическими оппонентами. Но закон есть закон. И, как любой человек, он заслуживает справедливости и уважения», — сказал он.

Глава пресс-службы Свердловского управления МВД Валерий Горелов об уголовном деле сказал: «Это не наша подведомственность. Вы же читали, что этот хлопец кучерявый писал, кто работает и где работает. Вот туда и обращайтесь».

Источники: It's My City, «Вечерние ведомости», Евгений Куйвашев, 66.ru

Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры.
Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Для платежей с иностранных карт
Поддержать
Владельцы российских карт могут поддержать нас здесь.
Совершая пожертвование, вы принимаете оферту и политику конфиденциальности.
Платежные системы
Поддержать
Подпишитесь на рассылку
Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке
Поддержать
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке
Поддержите тех, кому доверяете
Поддержите работу «Холода»