«Важные истории» рассказали о российском контрактнике, уехавшем в США перед началом вторжения

Издание «Важные истории» поговорило с Андреем Лаврентьевым из Амурской области. Он служил прапорщиком в российской армии, а перед вторжением в Украину оставил часть и уехал в Америку, его объявили в розыск. По словам Лаврентьева, армия была совершенно не готова к войне.

Сейчас Лаврентьеву 41 год, он служил по контракту уже несколько раз, чередуя работу охранником и военную службу. В последний раз он заключил контракт в 2017 году. Сначала служил в военной полиции, а затем перевелся в 38-ю гвардейскую отдельную мотострелковую бригаду.

Лаврентьев рассказал изданию, что военная техника в его части была в плачевном состоянии, из грузовиков воровали аккумуляторы, стартеры и топливные насосы. Топливо продавалось местным жителям и списывалось через липовые отчеты. «Российская армия построена на фотоотчетах и продаже дизтоплива», — говорит бывший прапорщик. По его словам, осенью 2021 года в Белоруссию с Дальнего Востока отправлялась техника, которая «никогда не выезжала на полигоны» и «колесами вросла в землю».

Лаврентьев и раньше избегал командировок в горячие точки и от поездки на границу с Украиной тоже пытался отказаться. Он несколько раз писал рапорт на увольнение, но начальство всякий раз его «теряло». В итоге, написав очередной рапорт и не дожидаясь его рассмотрения, в конце декабря 2021 года Лаврентьев уехал в Америку. На него завели дело за самовольное оставление части и объявили в федеральный розыск.

Лаврентьев не собирается возвращаться до тех пор, пока в России не сменится власть. «Я за Путина никогда не голосовал. Для меня это человек, который просто хочет удержаться у власти и продвинуть своих олигархов, своих подопечных. На простой народ ему же пофигу», — говорит он.

Сослуживцы Лаврентьева, с которыми он поддерживает контакт, также пытаются уволиться из армии из-за усталости от войны и безразличия командиров. Некоторые возвращаются в Россию инвалидами. По оценке его товарища, от бригады осталось примерно 20%.

Источник: «Важные истории»