Путин назвал убийство Дугиной «подлым и жестоким»

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семье Дарьи Дугиной, дочери философа и идеолога «русского мира» Александра Дугина. Путин назвал ее убийство «подлым, жестоким преступлением».

«Журналист, ученый, философ, военный корреспондент, она честно служила людям, Отечеству, делом доказывала, что значит быть патриотом России», — говорится в телеграмме, которую Путин отправил Александру Дугину и матери убитой Наталии Мелентьевой. Саму Дугину президент назвал «светлым, талантливым человеком с настоящим русским сердцем — добрым, любящим, отзывчивым и открытым ».

В телеграмме Путина не упоминается, кто именно убил Дугину. Ранее сегодня в ФСБ сообщили, что нашли убийц Дугиной. Исполнительницей назвали гражданку Украины Наталью Вовк. После убийства, по версии службы, она уехала в Эстонию.

Главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян написала, что Эстония ее не выдаст. «Думаю, у нас найдутся профессионалы, желающие полюбоваться шпилями в окрестностях Таллина», — также написала она, намекая на покушение на Скрипалей в городе Солсбери Великобритании. В покушении британская полиция заподозрила российских граждан Александра Петрова и Руслана Боширова. Они, в свою очередь, сказали, что ездили в Солсбери, чтобы посмотреть на шпиль и часы местного собора.

Источник: Кремль, Маргарита Симоньян