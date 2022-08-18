Пикетчика оштрафовали по статье о «дискредитации» армии за цитату из Библии

Суд в Чите оштрафовал Виталия Горячих на 30 тысяч рублей за «дискредитацию вооруженных сил РФ» (статья 20.3.3. КоАП РФ) из-за плаката с цитатой из Библии, на нем было написано «не убоюсь Zла».

Адвокат Виталия настаивала, что эта фраза не может быть дискредитацией российской армии, но это не помогло. «Раз есть буква Z, значит речь о российской армии», — процитировал Горячих аргументацию судьи. Теперь активист планирует подавать апелляцию.

Горячих вышел с этим плакатом на центральную площадь Читы 28 июля и простоял там два часа, пока его не задержала полиция.

Цитата взята из ветхозаветной книги Псалтирь (22:4), полностью она звучит так: «Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что Ты со мной; Твой жезл и Твой посох — они успокаивают меня».

Источники: Сибирь.Реалии, bible.com