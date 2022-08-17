Нижегородского активиста отправили в СИЗО по делу о «фейках» про армию из-за поста во «ВКонтакте»

Нижегородского блогера и активиста Алексея Оношкина на два месяца отправили в СИЗО. Против него возбуждено уголовное дело о «фейках» про российскую армию (статья 207.3 УК) из-за поста во «ВКонтакте» об уничтожении «русаками » драмтеатра в Мариуполе.

Вчера у Оношкина прошел обыск, после чего его увезли на допрос в следственный комитет. Во время обыска в квартиру активиста не пускали адвоката. После допроса Оношкина оставили в изоляторе временного содержания до судебного заседания по избранию меры пресечения.

2 марта активиста задерживали на антивоенной акции — Оношкин отмечал, что после этого его на 10 суток отправили в спецприемник. Также его штрафовали на 40 тысяч рублей за «дискредитацию» армии (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП). В апреле Оношкина задержали для принудительной экспертизы, после чего отправили на принудительное лечение в психиатрическую больницу из-за видео, на котором активист говорит, что власти доводят его до самоубийства, как журналистку Ирину Славину.

В 2020 году Оношкин на своей странице во «ВКонтакте» рассказал, что избил свою девушку за то, что она сделала аборт, не рассказав ему об этом. «Отсидеть от 10 до 15 суток ареста или заплатить от 5 до 30к несложно. Дать по ебалу ногой телке, что была беременна от тебя и сделала аборт без твоего ведома, — бесценно », — писал он тогда.

Источники: «ОВД-Инфо» (1, 2), Idel.Реалии, NN.ru