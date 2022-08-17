Поддержать
Новости

Нижегородского активиста отправили в СИЗО по делу о «фейках» про армию из-за поста во «ВКонтакте»

15:04 • 17.08.2022

Нижегородского блогера и активиста Алексея Оношкина на два месяца отправили в СИЗО. Против него возбуждено уголовное дело о «фейках» про российскую армию (статья 207.3 УК) из-за поста во «ВКонтакте» об уничтожении «русаками» драмтеатра в Мариуполе.

Вчера у Оношкина прошел обыск, после чего его увезли на допрос в следственный комитет. Во время обыска в квартиру активиста не пускали адвоката. После допроса Оношкина оставили в изоляторе временного содержания до судебного заседания по избранию меры пресечения.

2 марта активиста задерживали на антивоенной акции — Оношкин отмечал, что после этого его на 10 суток отправили в спецприемник. Также его штрафовали на 40 тысяч рублей за «дискредитацию» армии (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП). В апреле Оношкина задержали для принудительной экспертизы, после чего отправили на принудительное лечение в психиатрическую больницу из-за видео, на котором активист говорит, что власти доводят его до самоубийства, как журналистку Ирину Славину.

В 2020 году Оношкин на своей странице во «ВКонтакте» рассказал, что избил свою девушку за то, что она сделала аборт, не рассказав ему об этом. «Отсидеть от 10 до 15 суток ареста или заплатить от 5 до 30к несложно. Дать по ебалу ногой телке, что была беременна от тебя и сделала аборт без твоего ведома, — бесценно», — писал он тогда.

Источники: «ОВД-Инфо» (1, 2), Idel.Реалии, NN.ru

Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры.
Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Для платежей с иностранных карт
Поддержать
Владельцы российских карт могут поддержать нас здесь.
Совершая пожертвование, вы принимаете оферту и политику конфиденциальности.
Платежные системы
Поддержать
Подпишитесь на рассылку
Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке
Поддержать
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке
Поддержите тех, кому доверяете
Поддержите работу «Холода»