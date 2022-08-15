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Петербуржцу, призывавшему выключить ТВ и включить мозг, выписали протокол за нарушение антиковидных мер

09:26 • 15.08.2022

В центре Петербурга 14 августа задержали Алексея Подгорных, который стоял в одиночном пикете с плакатом, призывающим отказаться от потребления телевизионной пропаганды и начать пользоваться критическим мышлением. Как сообщает «ОВД-Инфо», ему вменили статью о нарушении антиковидных ограничений (ст. 8-6-1 КоАП СПб).

В конце июня власти Петербурга отменили некоторые антиковидные ограничения, а действие остальных продлили до 31 августа.

24 апреля Подгорных вышел на Невский проспект с плакатом, на котором было написано «Война — мир, свобода — рабство, незнание — сила, хватит искажений». Это отсылка к роману Джорджа Оруэлла «1984». Тогда на него составили протокол по статье о «дискредитации» российской армии (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП). Однако суд увидел на плакате лишь «антонимы и словосочетания» и отсутствие какого-либо «призыва к воспрепятствованию использования Вооруженных сил РФ за пределами страны в целях поддержания мира и баланса» и прекратил дело.

Источники: «ОВД-Инфо», Пресс-служба губернатора Санкт-Петербурга, Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

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