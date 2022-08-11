Большинство россиян не верит в зависимость ориентации от «пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений» — ВЦИОМ

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал данные опроса о «природе сексуальной ориентации и опыте столкновения с пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений».

Более половины опрошенных (51%) считают, что сексуальная ориентация человека обусловлена биологическими факторами, еще больше россиян (56%) полагают, что ее невозможно изменить внешними усилиями. В то, что на сексуальную ориентацию человека можно как-то повлиять верят меньше трети опрошенных (30%). У такой точки зрения много сторонников лишь среди жителей Северного Кавказа (47%).

При этом в опросе ВЦИОМ говорится, что с 2012 года доля тех, кто сталкивался с «пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений» в СМИ, кино и интернете выросла в два раза (с 6% до 13%).

В России с 2013 года действует закон, запрещающий «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних». Его нарушение наказывается штрафами до миллиона рублей. Сейчас в Госдуме рассматривается законопроект о полном запрете «пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений». В июле его внесла на рассмотрение группа депутатов от КПРФ, ЛДПР и партии «Справедливая Россия — Патриоты — За Правду». Депутатов от «Единой России» среди авторов законопроекта нет, но член партии и спикер Госдумы Вячеслав Володин заявлял в июне, что после выхода России из Совета Европы будет «правильно ввести запрет пропаганды нетрадиционных ценностей».

Источники: ВЦИОМ, Госдума, Вячеслав Володин