«Аргумент Зеленского эмоционально понятен, но неприменим»

Президент Украины Владимир Зеленский призвал страны Запада запретить въезд всем гражданам России — и депортировать тех россиян, кто уже уехали за границу. Может ли это действительно произойти? «Холод» выяснил у специалистки в сфере международного права, кандидата юридических наук, экспертки Белорусского Хельсинкского Комитета Екатерины Дейкало.

Некоторым российским политикам Евросоюз уже запретил въезд. Он может точно так же закрыть границы для всех россиян?

— Нет. И об этом уже сказали в Еврокомиссии. Визовый кодекс Евросоюза, который регулирует выдачу краткосрочных виз, не предполагает, что можно взять и перестать их выдавать на территории всего ЕС. Потому что всегда есть ситуации, когда пустить человека в страну нужно: в гуманитарных случаях, для членов семей, журналистов или диссидентов.

Но каждая страна Евросоюза в отдельности может решить, выдавать или не выдавать визу конкретному человеку или какой-то категории людей.

Получается, каждая страна ЕС может перестать выдавать россиянам визы?

— Несколько европейских стран уже это сделали: Латвия, Литва, Эстония, Чехия. Но они не закрыли возможность въезда всех россиян полностью. Власти Латвии оставили возможность получить визу тем, кто едет на похороны родственника, Чехия выдает визы россиянам, у которых родственники — граждане Чехии или ЕС, либо находятся под защитой страны; Эстония выдает визы только родственникам граждан Эстонии, людям, которые имеют вид на жительство, для поездки на похороны или к тяжело больному родственнику и для поездки за неотложными медуслугами (если есть договор с эстонским медучреждением). Наконец, Литва пускает родственников граждан Литвы и ЕС, а также россиян и их семьи с удостоверением о литовском происхождении, либо с удостоверением о восстановлении в праве на гражданство Литвы.

Разве можно запретить выдавать визы людям только из-за того, что они россияне? Это не дискриминация?

— У государства есть право пускать или не пускать человека на свою территорию. А у человека как раз нет права автоматически въезжать как туристу туда, куда ему захотелось, или жить в той стране, которая ему понравилась.

У человека есть право на равное обращение и недискриминацию. То есть право подать документы на визу или на ВНЖ — и не быть дискриминированным по признаку гражданства, когда власти будут принимать решение.

Не все права человека абсолютны. Большинство из них могут быть ограничены. Но ограничены не так, как заблагорассудится государству, а в соответствии с четким стандартом. Только то ограничение, которое государство правомерно обоснует, не будет дискриминацией. Для европейских стран этот стандарт — в первую очередь Европейская конвенция по правам человека и Пакт о гражданских и политических правах.

Теоретически отдельные государства — страны ЕС — могут запретить выдавать визы всем россиянам: они могут ограничивать права людей, если видят угрозу своим национальным интересам или общественной безопасности. Но тогда государство должно объяснить, почему необходимо именно такое широкое ограничение свободы. Почему запретить въезжать нужно абсолютно всем? Почему недостаточно решать вопросы индивидуально? Даже учитывая, что Россия — страна, которая ведет агрессивную войну, трудно представить, как можно законно обосновать такое общее ограничение по формальному признаку гражданства. Это противоречит духу недискриминации.

Аргумент, который предлагает Владимир Зеленский — россияне должны уехать в свою страну и жить там, пока не изменят свою философию, — эмоционально понятен, но неприменим в условиях правового государства (стран ЕС). Правовое государство отличается от неправового в том числе тем, что способно разделять объективное и субъективное: трезво и адекватно действовать, даже когда речь идет о самом последнем преступнике. Я не говорю уже о людях, чья личная вина не доказана и которые попадают под эти ограничения только по признаку гражданства, — и правовое государство обязано искать баланс между своими интересами и интересами человека.

На заявление Зеленского уже откликнулась премьер-министр Эстонии: она тоже призвала ЕС прекратить выдавать визы россиянам. Значит, такой сценарий все-таки возможен?

— Владимир Зеленский, если судить по его интервью, ведет речь вообще обо всех визах: и туристических, и других. А из заявления премьерки Эстонии Каи Каллас, которая призывает все страны Шенгенской зоны запретить выдачу виз россиянам, ясно, что она говорит только о туристических визах. И кстати, она сразу делает отсылку к правам человека. Она говорит: туризм — это не право человека, а привилегия. И в этом она права. То есть государство может в принципе запретить всем россиянам выдачу туристических виз. Но опять же — это должно быть правомерно обосновано.

Может ли Евросоюз депортировать всех россиян, которые уже переехали за границу, как требует Зеленский?

— Если человек уже получил визу или вид на жительство, значит, государство уже признало, что он соответствует всем критериям, которые эта страна выдвигает. Поэтому, чтобы забрать у такого человека статус, государство тем более должно аргументировать, почему такие меры действительно нужны для обеспечения безопасности страны.

Я не представляю, как можно аргументировать такую широкую меру — выслать из европейских стран всех россиян. Намного более адекватным, на мой взгляд, будет индивидуальный подход: ввести дополнительные проверки людей, получивших ВНЖ или визы, проводить собеседования со спецслужбами. Это более бы соответствовало духу правового государства и поиску баланса между правом человека и интересом государства.

Тут еще один аспект: некоторые россияне, которые получили визы или вид на жительство в европейских странах, — это граждане, которые уехали от преследований режима Владимира Путина. В этом случае аргументы Зеленского — при том, что понятны по-человечески и эмоционально, — не выдерживают критики с точки зрения правового государства. Президент Украины говорит, что такие различия между гражданами России не имеют значения: «Какие угодно русские — заставьте их ехать в Россию <…> Все население должно нести ответственность». Точно такие же претензии предъявляются в ситуациях выдачи виз и беларусам — о том, что они не борются со своим режимом. Но важно четко уяснить: юридической коллективной ответственности населения за действия государства не существует.