Что Владимир Зеленский говорил о россиянах с начала войны

Президент Украины Владимир Зеленский призвал западные страны полностью закрыть свои границы для российских граждан — вне зависимости от того, поддерживают они Владимира Путина и агрессию против Украины или нет. При этом еще в марте он предлагал россиянам уехать из страны, чтобы «не отдавать налоги на войну». «Холод» собрал высказывания Зеленского о гражданах России за последние полгода.

25 февраля: «Вы нам начинаете верить»

Всем гражданам [России], которые выходят на протест, хочу сказать: мы вас видим. Это значит, что вы нас услышали. Это значит, вы нам начинаете верить. Боритесь за нас, боритесь против войны.

Из обращения Зеленского.

26 февраля: «Спасибо тысячам достойных россиян, чья совесть звучит громко»

Я хочу, чтобы меня услышали в России. Абсолютно все. Тысячи жертв, сотни пленных, которые просто не могут понять, ради чего их отправили в Украину, отправили в Украину умирать, убивать других. Чем быстрее вы скажете своей власти, что войну нужно немедленно остановить, тем больше ваших людей останутся живыми. Мы видим, что действительно есть выступления ваших граждан против войны. И мы знаем, что многие в России просто шокированы подлостью и жестокостью власти. И это очень правильная реакция. Я благодарю вас за эту реакцию. Спасибо Леониду Парфенову, Дмитрию Муратову, Юрию Дудю, Лие Ахеджаковой, Валерию Меладзе, ну и тысячам-тысячам достойных других россиян, чья совесть звучит громко. Просто остановите тех, кто лжет, кто лжет вам, лжет нам, лжет всем, всему миру. Нужно закончить эту войну. Мы можем жить в мире — в мире глобальном, в мире человеческом.

Из обращения Зеленского.

15 марта: «Не прекращают попыток донести правду»

Я благодарен тем россиянам, которые не прекращают попыток донести правду. И лично той девушке, которая вошла в студию «Первого канала» с плакатом против войны.

Из обращения Зеленского.

20 марта: «И вы этого не замечаете? А ведь жертв будет только больше»

В местах особенно жестоких боев передний край нашей обороны просто завален трупами российских солдат, и эти трупы, эти тела никто не забирает. По ним гонят наступление новые части, какие-то резервы, которые командование Российских войск собирает, где только может. Мы прекрасно понимаем, что у России есть просто бездонные человеческие ресурсы и достаточно много техники, ракет, авиабомб — но я хочу спросить у граждан России: что с вами сделали за эти годы, что вы перестали замечать эти потери? Неужели для вас больше ничего не значат слова «сын», «мать», «отец»? Уже больше 14 тысяч убитых ваших солдат… это 14 тысяч матерей, 14 тысяч отцов. Это жены, это дети, родственники, друзья. И вы этого не замечаете? А ведь жертв будет только больше, пока продолжается война. Эта война ваша против нас, России против Украины, на нашей земле.

Из обращения Зеленского.

23 марта: «Если можете покинуть Россию, сделайте это»

А сейчас хочу сказать отдельно гражданам Российской Федерации — уверен, среди вас много тех, кому политика вашего государства противна, кого уже просто тошнит от того, что вы видите по телевизору, от того, как вам врут ваши же пропагандисты в интернете, пропагандисты, которые оплачиваются из ваших же налогов, и врут о войне, которая оплачивается из ваших налогов и которая делает беднее всех граждан России. Каждый день. Все больше и больше. Разве это не глупо? Ваше государство собирает с вас налоги, чтобы сделать вас беднее. Чтобы изолировать вас от мира. Чтобы вас было легче контролировать. И проще отправлять на войну умирать.

Вы, граждане России, тоже заинтересованы в мире. Спасайте своих сыновей от войны. Рассказывайте правду о войне. И, если можете покинуть Россию, чтобы не отдавать ваши налоги на войну, сделайте это.

Из обращения Зеленского.

27 марта: «Я даже не хочу говорить, что это промывка мозгов»

Несмотря на то, что я президент и должен быть достаточно прагматичным человеком, отношение после 24-го числа ухудшилось. Ухудшилось очень сильно. Потеряна эмоциональная составляющая [отношения] к Российской Федерации, к народу. Даже к народу. Несмотря на то, что я понимаю умом, что [в России] много людей, которые поддерживают Украину. Я им благодарен, потому что без сарафанного радио, без работы честной журналистики, без внутреннего потенциала русского человека, который за справедливость и за Украину… И да, пусть он будет, прежде всего, за себя — а это значит, что он будет за Украину в данной ситуации. Потому что война на нашей территории не принесет ничего хорошего этому русскому человеку, если он отдает себе отчет. Отношение ухудшилось у всего населения.

Люди какие-то [с которыми я поддерживаю отношения] в России остались. Во-первых, мы с вами говорим. Да и во-вторых, есть люди, которые поуезжали из России. Я не то чтобы поддерживаю отъезд — это их внутреннее решение, которое принято. Есть люди культуры, люди искусства, с которыми можно найти те или иные аргументы. Скажем так, они сами найдут. Они — читающий процент нации, который разберется. Но глубокое разочарование [состоит] в том, что высокий уровень населения поддерживает Россию в силу различных причин. Я даже не хочу говорить, что это информационная [война], промывка мозгов. Смотрите, это же, с одной стороны, да. С другой — пропаганда — это же тоже оправдание.

Из интервью Зеленского Ивану Колпакову, Михаилу Зыгарю, Тихону Дзядко и Владимиру Соловьеву.

2 апреля: «Берегите своих детей, не отдавайте их в армию»

Предупредите каждого такого призывника, их родителей: нам тут не нужны новые убитые люди. Берегите своих детей, чтобы они не стали злодеями. Не отдавайте их в армию, делайте все, что можете, лишь бы они жили — дома. У себя дома.

Из обращения Зеленского.

1 июля: «Вопрос пересмотра режима въезда российских граждан»

В рамках противодействия беспрецедентным угрозам национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности нашего государства предложил кабинету министров проработать вопрос пересмотра режима въезда российских граждан на территорию Украины. И сегодня кабмин должен принять это важное решение.

Из телеграм-канала Зеленского.

29 июля: «Возмездие будет»

Каждый российский солдат, который пытает и убивает украинцев, должен знать, что возмездие за это будет.

Из обращения Зеленского.

8 августа: «Население выбрало это правительство, и оно не борется с ним»

Самые важные санкции — это закрыть границы, потому что россияне захватывают чужую территорию. Пусть они живут в своем собственном мире, пока не поменяют свою философию (...) Неважно, что это за россияне, отправьте их обратно в Россию. Тогда россияне поймут. Они скажут: «Эта война не имеет к нам никакого отношения. Все население не может нести ответственность, не так ли?» Может. Это население выбрало это правительство, и оно не борется с ним, не спорит с ним, не кричит на него.

Из интервью Зеленского The Washington Post.