Кто из мировых звезд приезжал в Украину и лично к Зеленскому

По интернету расходится снимок президента Украины Владимира Зеленского с американской актрисой Джессикой Честейн. «Холод» вспоминает, какие еще знаменитости мирового уровня приезжали в Украину с начала войны.

Шон Пенн, который познакомился с Зеленским еще до войны

Одним из первых, в феврале 2022, в Украину прибыл актер и режиссер Шон Пенн. С президентом Украины он познакомился еще до начала полномасштабного вторжения России. «Зеленский [тогда] выглядел, я бы сказал, не полностью раскрывшимся. А затем я увидел его на следующий день. Меня поразило, что я видел человека, который осознал, что ему необходимо подняться до высшего уровня человеческого мужества и лидерства», — рассказывал Шон Пенн.

В марте режиссер посетил Львов, в июне — Бучу и Ирпень, чтобы увидеть последствия пребывания там российских солдат. Шон Пенн приезжает, можно сказать, по работе — режиссер планирует снять документальный фильм о войне России с Украиной. До этого Пенн уже бывал в Украине — в 2021 году он посетил восточную часть страны.

Анджелина Джоли и мальчик, ставший мемом

Анджелина Джоли во время визита во Львов. Фото: Львівська обласна державна адміністрація

В конце апреля актриса и посол доброй воли ООН Анджелина Джоли приехала во Львов — об этом стало известно, когда видео со звездой в одной из городских кофеен выложила журналистка Майя Подгородецкая. Несмотря на серьезные цели визита Джоли, событие стало мемом: по соцсетям разошлась фотография 14-летнего Юлиана, который не обратил внимание на известную актрису и продолжил смотреть в телефон.

В мае руководитель Офиса Зеленского Андрей Ермак пригласил Анджелину Джоли еще раз посетить Украину. Этот визит пока не состоялся.

Боно выступил в киевском метро по приглашению

Боно, Эдж и фронтмен группы «Антитіла» Тарас Тополя поют во время выступления на станции метро в Киеве. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters / Scanpix

В начале мая в Киев приехал лидер рок-группы U2 Боно. По его словам, приглашение сыграть шоу в знак солидарности с народом Украины он получил от Владимира Зеленского.

Боно вместе с гитаристом и бэк-вокалистом U2 Эджем сыграл свои известные песни на станции метро «Крещатик». Вместе с ними выступила украинская группа «Антитіла». Однако о том, встречался ли в итоге ирландский музыкант с Владимиром Зеленским, прессе достоверно неизвестно.

Бен Стиллер, который шутил с президентом Украины

Бен Стиллер на встрече с Владимиром Зеленским. Фото: president.gov.ua

В конце июня актер в качестве посла доброй воли ООН посетил несколько городов в Украине. До этого Стиллер был в Польше, где общался с украинскими беженцами.

Актер также провел встречу с Владимиром Зеленским. Стиллер сказал президенту Украины, что считает его своим героем, и сделал комплимент «великолепной актерской карьере» Зеленского. Тот в ответ посмеялся, сказав, что его карьера «не такая великолепная, как у американского коллеги».

Ричард Брэнсон собирается помочь с восстановлением «Мрії»

Ричард Брэнсон на встрече с Владимиром Зеленским. Фото: president.gov.ua

Миллиардер Ричард Брэнсон приехал в Украину в конце июня. Он посетил разрушенные города Киевской области и встретился с Зеленским, а также с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и несколькими бизнесменами.

Брэнсон предложил помочь с восстановлением разрушенного самолета «Мрія», а также обсудил перспективы сотрудничества с Украиной в космической отрасли.

Джессика Честейн, чье фото с Владимиром Зеленским стало вирусным

Джессика Честейн на встрече с Владимиром Зеленским. Фото: president.gov.ua

В начале августа стало известно, что актриса Джессика Честейн также посетила Украину. Она побывала в детской больнице «Охматдет», съездила в Ирпень и встретилась с Владимиром Зеленским, который поблагодарил актрису за визит и сказал, что поддержка известных людей чрезвычайно ценна для украинцев.

И другие знаменитости

Кроме этого, в Украине с начала войны побывали режиссер Кэри Фукунага, сценарист Бо Виллимон, актер Лив Шрайбер и фотограф Энни Лейбовиц.