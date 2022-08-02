В Луганске орудует серийный убийца?

19 июля в соцсетях появились сообщения о том, что на детской площадке в Луганске нашли тело девушки. Одна из пользовательниц твиттера утверждает, что это ее подруга — 17-летняя Алина Калинина. С тех пор в соцсетях местные жители начали распространять информацию, что это не единственный случай и в городе орудует маньяк. «Холод» рассказывает, что известно об убийствах в Луганске.

Что пишут в соцсетях

30 июля пользовательница твиттера с ником nezabaromm выложила пост, в котором рассказала об убийстве своей подруги, показала ее фотографии и назвала произошедшее делом рук «серийного убийцы». Она также сказала, что местные жители говорят о нескольких подобных жертвах. К вечеру 2 августа пост набрал 6800 ретвитов и 12300 лайков. До этого пользовательница nezabaromm уже пыталась привлечь внимание к инциденту, но тогда в твиттере на это обратили гораздо меньше внимания.

Кто та девушка, о которой стало известно из твиттера

Алина Калинина училась на втором курсе юридического факультета Колледжа строительства, экономики и права. Ее родители живут в Луганской области, а сама девушка снимала квартиру в городе. 18 июля она поехала в квартал Жукова на востоке города, чтобы отдать хозяйке ключи от квартиры. Как рассказала «Холоду» ее подруга Александра (свою фамилию она просила не указывать), Алина снимала квартиру на время учебы, а на лето переехала к родителям, поэтому съемное жилье в тот момент ей не было нужно. После встречи с хозяйкой квартиры Алина решила прогуляться, примерно в 22:30 последний раз связалась с одной из своих подруг и больше не выходила на связь.

Алина Калинина

Тело Алины нашли утром 19 июля на детской площадке возле дома №16, пишут в местном сообществе. «На фото из морга у нее были сломаны ногти, ссадины на лице — то есть она сопротивлялась», — говорит Александра. Фотографии ей показали родители погибшей. Но следователь, по словам Александры, сказал, что следов сопротивления не обнаружено, а умерла девушка от интоксикации алкоголем. Как говорит Александра, Алина в последнее время не пила, а в тот вечер была одна и пить ей было бы не с кем, поэтому это исключено. «К тому же она записала видеосообщение около половины одиннадцатого, она была абсолютно трезвая и веселая», — добавляет Александра. В заключении, по словам Александры, сказано, что причина смерти неизвестна, однако фото документа она «Холоду» не предоставила.

Откуда пошли слухи о «маньяке»

Жители Луганска уверены, что Алину Калинину убил серийный маньяк. «Я не знаю, сколько еще было жертв, но местные говорят, что это порядка 9-10; еще о нескольких милиция тоже говорила, что умерли либо от наркотиков, либо от алкоголя», — говорит Александра.Сообщения о «маньяке» начали появляться после того, как обнаружили тело Алины, и тема не утихает в соцсетях до сих пор. Телеграм-канал «Тайны Луганской Республики» (в его описании указано: «Делимся сенсационными фактами. Моделируем теории заговора. Влияем на политическую реальность») 27 июля написал, что жертвами маньяка стали 15 женщин. По словам пользовательницы твиттера с ником nezabaromm, местные жители рассказывают, что Алина была восьмой. Их общая с Алиной подруга Александра утверждает, что после Алины погибла еще одна женщина и девочка-подросток. Про погибших говорят, что они якобы были задушены. Александра не видела на фотографиях из морга следы от удушья, но тоже предполагает, что Алину задушили.

Известны ли имена других убитых

В том же паблике, где обсуждали гибель Алины, пользователи Денис Дмитриев и Анна Чумаченко рассказали, что месяц назад произошло другое возможное убийство. «Холоду» удалось связаться с Чумаченко.

Предположительно, в ночь со 2 на 3 июля умерла Марина Логвинова, ее тело нашли в том же квартале Жукова — через двор от дома Алины. «У нее были ноги в разные стороны, лицо прикрывала рука, — рассказывает Чумаченко, которая, по ее словам, наблюдала за милицией самопровозглашенной ЛНР с балкона. — [Рядом лежали] запечатанная пицца “План Б” и сумка по разные стороны от тела». Как она потом узнала от соседей, которые были понятыми во время осмотра места преступления, в сумке погибшей оставался телефон и кошелек. По словам Чумаченко, Марина работала в аптеке при детской поликлинике, у нее остался 13-летний сын. Анна говорит, что вместе с телом Марины забрали ее сумку, а коробка с пиццей лежала еще два дня. «Никто [ее так и] не трогал», — вспоминает Чумаченко.

Как рассказал «Холоду» муж погибшей, который попросил не называть его имени, судмедэксперты пока не предоставили ему заключение о смерти Марины, потому что у них большая очередь и они еще отчитываются за март. Он говорит, что в заключении из морга сказано, что смерть была ненасильственной, и это ему подтвердил криминалист, который осматривал тело Логвиновой. «Ноги не были в разные стороны, одна ровная, другая слегка согнута, руки были ровно вдоль тела, и она лежала лицом вниз», — говорит муж Логвиновой. О том, что могло произойти с его женой, он не знает, потому что на момент ее смерти они оставались в браке только юридически и вместе не жили. «Я склонен к тому, что она умерла по здоровью, я тем утром был [на месте смерти], и следов насилия не было», — говорит он.

Также паблики распространяют информацию о некой девушке, которая выжила после нападения, и говорят, что якобы преступник был в военной форме. В какой именно форме — не уточняется. Имя выжившей девушки в постах пабликов не сообщается, но на скриншотах, распространяемых в интернете, видно, что ее зовут Оксана Лаврищева. 23 июня она рассказала, что на нее со спины напал мужчина в ста метрах от отделения милиции, он начал ее душить и она потеряла сознание от удушья, однако ссылку на пост, под которым писались эти комментарии, «Холоду» найти так и не удалось. Также, по всей видимости, Оксана переименовала свою страницу и закрыла аккаунты в соцсетях — нам не удалось с ней связаться. Вторая девушка со скриншота, которая задавала пострадавшей вопросы, заблокировала корреспондентку «Холода».

Как реагирует милиция самопровозглашенной ЛНР

Телеграм-канал «Луганщина оперативна» сообщил, что, по данным его источников в милиции, министр МВД [самопровозглашенной] ЛНР дал команду «не усердствовать в поиске» преступника: якобы министерство ждет, когда военного переведут на другую дислокацию, чтобы избежать скандала. На вопрос «Холода», что это за источники, анонимный администратор канала «Луганщина оперативна» ответил, что такую информацию ему сообщили семь или восемь человек и два милиционера — по крайней мере, так они представились.

В пресс-службе МВД [самопровозглашенной] ЛНР «Холоду» ответили так: «Пока без комментариев».

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