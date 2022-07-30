Хроника войны с Украиной. День 157

11:27

Уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к Украине с просьбой отпустить домой троих тяжелобольных моряков с кораблей, находящихся в Измаиле (Одесская область).

Всего в Измаиле на нескольких судах, приписанных к российским портам, остаются 67 гражданских моряков.

Москалькова рассказала, что экипажи обеспечены едой, водой и предметами первой необходимости. При этом покидать суда им запрещено, за этим следят украинские силовики.

10:45

За прошедшую ночь российским обстрелам подверглись Николаев, Харьков, Славянск, Северск и Никополь.

В Николаеве один человек погиб и шестеро получили ранения в спальном районе города, сообщает глава региона Николай Ким. По сведениям депутата областной рады, в жилых кварталах упали около десятка ракет.

Россия нанесла по Харькову несколько ракетных ударов за ночь. По данным главы областной администрации Олега Синегубова, пострадавших нет, но разрушен главный корпус училища в Слободском районе.

Никополь и его окрестности вновь подверглись массированному обстрелу из «Градов» со стороны российских войск, стоящих на противоположном берегу Днепра. По данным главы Днепропетровской области Валентина Резниченко, пострадавших нет, повреждены полтора десятка домов.

В Славянске под обстрел попал городской автовокзал, пишет мэр Вадим Лях. Пострадавших нет.

Глава Донецкой области Павел Кириленко сообщает об обстреле Северска и еще нескольких населённых пунктов области.

Итоги 156-го дня войны

В Минобороны РФ утверждают, что в ночь с 28 на 29 июля украинские военные нанесли удар по тюрьме в Еленовке под Донецком, где находились украинские пленные, в том числе из полка «Азов». По последним данным, погибли 53 человека, 75 ранены. В украинском генштабе отрицают причастность ВСУ и обвиняют российских военных в умышленном обстреле тюрьмы с целью «скрыть пытки над пленными и расстрелы».

В Николаеве российский боеприпас разорвался рядом с автобусной остановкой, убив пять человек и ранив ещё семерых.

Верховная Рада приняла закон, освобождающий от мобилизации тех, у кого на войне погибли или пропали без вести близкие родственники — мужья, жены, сыновья, дочери, отцы, матери, дедушки, бабушки, а также родные братья и сестры.

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД РФ Сергей Лавров созвонились в первый раз после начала войны. Они обсудили обмен заключенными и зерновую сделку, Блинкен предостерег Россию от аннексии украинских территорий.

Фото на обложке: D​iego Herrera Carcedo / Anadolu Agency / ddp / Vida Press