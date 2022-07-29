Хроника войны с Украиной. День 156

10:18

В самопровозглашенной ДНР заявляют, что ночью украинские военные попали по тюрьме в Еленовке, где находились пленные. Замглавы «Министерства информации ДНР» Даниил Безсонов пишет, что в результате обстрела, предположительно из РСЗО HIMARS, погибли 40 человек, ещё 130 ранены.

10:03

Телеграм-каналы публикуют видео из Брянской области, на которых слышны звуки сильной канонады, сообщается об обстрелах в нескольких населенных пунктах. Губернатор Александр Богомаз пока что написал только, что в поселке Сачковичи обстрелом ВСУ повреждена ЛЭП.

UPD: Позже Богомаз объяснил «громкие хлопки» ответным ударом российских военных.

09:29

Генпрокурор РФ Игорь Краснов съездил в Кыргызстан и обсудил с президентом Садыром Жапаровым и генпрокурором Курманкулом Зулушевым ситуацию в Украине, сообщают местные СМИ. Краснов пожаловался на использование «на востоке этой страны наемников, в том числе из государств СНГ» и предложил вместе противостоять этому.

Между тем, кыргызские журналисты на днях опубликовали расследование о вербовке граждан страны в ЧВК «Вагнер» под видом устройства на работу в российские ЧОПы.

08:58

Утром Российские войска обстреляли Славянск, пострадал центр города и микрорайон «Северный», сообщает мэр Вадим Лях. Один человек ранен.

Слов'янськ зранку опинився під ворожим обстрілом: пошкоджені будинки в центрі міста, одна людина поранена pic.twitter.com/epCGVHR46U — СЛАВЯНСК (@Sloviansk) July 29, 2022

08:37

В Грозном осудили за дезертирство Зелимхана Бугучаева, сообщает «Радио Свобода». Последний раз в Чечне выносили приговор по этой статье шесть лет назад. Издание не располагает какими-либо подробностями дела, но не исключает, что оно может быть связано с войной в Украине.

Вчера телеграм-каналы соседней Ингушетии сообщали о двух местных жителях, на которых завели уголовные дела за уклонение от призыва.

08:12

Российские войска обстреляли центр Харькова. Одно попадание в двухэтажный дом, другое — в здание ВУЗа, написал утром мэр Игорь Терехов. Информации о пострадавших пока нет.

Ночью от российских артобстрелов также пострадали Зеленодольская община и Никополь, повреждены жилые дома и ЛЭП, сообщает глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул. По предварительной информации, никто не погиб.



В оккупированном Иловайске с ночи продолжается пожар, слышны взрывы. Возможно, ночью ВСУ снова попали по российскому складу боеприпасов. По данным донецких пабликов, трасса на Иловайск временно перекрыта.

Итоги 155-го дня войны

После того как украинские военные повредили Антоновский мост через Днепр, российские военные задействовали для снабжения Херсона пассажирский теплоход и навели понтонную переправу.

Российские силы возобновили наступление на Авдеевку и Пески в Донецкой области, пока без особых успехов.

В течение дня Россия подвергла ракетным обстрелам Харьков, Николаев, Киевскую, Кировоградскую, Черниговскую и Днепропетровскую области. Прифронтовой Бахмут четырежды обстреляли «Ураганами». Много раненых, почти во всех попавших под обстрелы регионах есть погибшие.

Верховная Рада приняла закон, позволяющий прекращать уголовное преследование и освобождать от исполнения наказания военнопленных, которых внесли в списки на обмен.

Президент Литвы Гитанас Науседа пообещал Украине десяток бронемашин и боеприпасы, а турецкий производитель дронов Baykar безвозмездно передаcт ей Bayraktar TB2, на который собрали деньги в Польше.

Бывшего редактора «Первого канала» Марину Овсянникову оштрафовали на 50 тысяч рублей по статье о «дискредитации» армии.

Фото на обложке: Diego Herrera Carcedo / Anadolu Agency​ / ddp / Vida Press