Своя военная романтика

13 июля в Волгограде похоронили 35-летнюю ефрейтора Анастасию Савицкую — по версии государственных СМИ, она первая женщина в российской армии, погибшая на войне в Украине. «Холод» рассказывает, как Савицкая, которая с детства хотела быть военной, оказалась в контрактной армии — и какие особенности у службы в России, если речь о женщине.

Девочка — и хочет служить

35-летняя ефрейтор и мать двух детей из Волгограда Анастасия Савицкая поехала воевать в Украину 18 июня, как и хотела. Вместе с мужем Вячеславом Гордо они решили никому не говорить, что Савицкая едет на «спецоперацию», — не знала даже родная сестра. «А зачем? А как им сказать? Как я мог им в глаза посмотреть?» — говорил Гордо уже в середине июля. Прощаясь со своей женой в день похорон, он не отходил от гроба. Со слезами Гордо провожал жену в последний путь: «Как я теперь жить буду, зачем я тебя туда отпустил?! Самая любимая, красивая, лучшая».

Савицкая с детства мечтала стать военной: «Я буду солдатом! Хочу стать танкистом» — пересказывала ее слова сестра Анжелика Воробьева. Знакомая семьи Валентина Булатова, дочь которой училась в одной школе с Савицкой, рассказала «Холоду», что с детства у той «только и были разговоры про армию». «Она даже спортом занималась по-особенному, ответственно: волейболом, бегом, прыжками — какой еще спорт в деревне. Участвовала во всех соревнованиях, трудяжка была», — продолжает Булатова. По ее словам, Савицкая росла без отца, ее мать воспитывала детей одна, и Анастасия, как старшая, чувствовала ответственность за младших детей.

«Про армию мы уже в школе слышали. Тогда это очень удивляло. Как это: девочка — и хочет служить? Но она была очень настойчивой, упорной», — говорила ее первая классная руководительница Лариса Бондаренко. Показывая журналистам фотографию десятилетней Савицкой в пилотке, ее сестра отмечала, что в семье такой мечте удивлялись — среди близких военных не было. Мать Савицкой, 59-летняя Валентина Костенко, сначала подрабатывала на трамвае, а затем до выхода на пенсию работала машинисткой расфасовочно-упаковочных машин на Хлебозаводе №5 в Волгограде, рассказала «Холоду» ее бывшая коллега по хлебозаводу Галина Семенова.

После окончания школы в Упорниковской станице Волгоградской области Савицкая заявила семье, что пойдет служить в армию по контракту. Близкие ее отговаривать не стали. В 18 лет Савицкая переехала в Волгоград, прошла специальную подготовку и подписала свой первый контракт на службу — как связистка в железнодорожных войсках. Главная задача такого специалиста — обеспечивать бесперебойную передачу информации между штабом и воюющими на передовой, а также кодировать и дешифровывать эти данные.

44 женщины-полковника

В российской армии служат 40 тысяч женщин-военных — это 4% от общего числа военнослужащих. Еще 270 тысяч женщин в российской армии — гражданский персонал: от буфетчиц и гладильщиц до подвесчиц самолетных снарядов. Список воинских должностей, которые могут занимать женщины, засекречен. Военный эксперт Виктор Мураховский в разговоре с «Лентой.ру» в 2014 году объяснял, что женщин не допускают в танки, самолеты, подлодки — то есть в непосредственных боевых действиях они не участвуют. Также известно, что женщин не привлекают к тяжелым работам.

Обычно женщины служат в военной медицине, кинологии, обеспечении связи и военизированной охране. Большинство проходят службу как солдаты и сержанты — в качестве первого начиналась и военная карьера Савицкой. В 2020 году сообщалось, что из 41 тысячи женщин в российской армии — около семи тысяч прапорщиков и мичманов и только 44 полковника.

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В контрактную армию женщины обычно попадают так же, как и мужчины: достаточно подать документы в военкомат, пройти медкомиссию, сдать нормативы и выдержать шестинедельный курс «школы выживания» с построениями, бегом в противогазах и марш-бросками. Однако продвижению в карьере нередко мешает невозможность получить высшее военное образование. Мужчины обычно поступают в профильные вузы, чтобы начать военную карьеру после выпуска уже в звании лейтенанта. Для женщин это проблема, потому что в большинстве военных вузов нет женского набора. А в тех, где есть, высокий конкурс. Без диплома потолок армейской карьеры для женщины — звание прапорщика.

Анастасия Савицкая дослужилась до ефрейтора — это старший по званию солдат. Следующей ступенью в ее карьере могло бы быть получение «сержанта».

Смерть в прачечной

Параллельно со службой Савицкая строила семью. В 2007 году у нее родился сын, она полтора года провела в декрете, а потом вернулась на службу. Кем был отец ребенка и были ли они с Савицкой женаты, «Холоду» выяснить не удалось. На службе Савицкая нередко рассказывала о ребенке и домашних делах. «Я всегда удивлялась, как Настя все успевает. И дома идеально. И на работе — так же. С виду казалась очень хрупкой! Но как физические нагрузки выносила — мы диву давались! Бегала, прыгала, стреляла отменно», — вспоминала Галина Пелипаченко, служившая вместе с ней в Волгограде. Из-за миниатюрной фигуры сослуживцы называли Савицкую «дюймовочкой».

В 2012 году их часть расформировали и Савицкая, чтобы продолжить службу связисткой, перевелась в другой регион — в Ставропольский край. Там, в воинской части в Невинномысске, она и познакомилась со своим будущем мужем Вячеславом Гордо — он служил в той же части офицером. «Она, можно сказать, моя воспитанница была. Службу любила очень, у нее какая-то своя военная романтика была», — рассказывал он. В отличие от продолжавшей служить Савицкой 48-летний Гордо уже вышел на пенсию. В 2015 году у пары родилась дочка.

После 24 февраля Савицкая помогала собирать гуманитарную помощь, рассказывал заместитель командира по военно-политической работе воинской части № 98538 майор Сергей Миночкин. По его словам, она была в первых рядах всех инициативных групп. «Она не могла остаться в стороне. Характер, чувство справедливости не давали ей покоя. Возмущалась: чего это мужчины едут, а женщины нет? И, как оказалось, 18 июня все-таки уехала на Донбасс, как и хотела», — говорила ее сестра Анжелика Воробьева.

Знакомые Савицкой отмечали, что участие во вторжении в Украину было ее выбором (никаких других подробностей о взглядах женщины «Холоду» узнать не удалось; ее близкие разговаривать с «Холодом» не стали). На Донбасс Савицкая поехала вместе со своей «боевой подругой» Светланой, пишет «Комсомольская Правда». Поначалу их работа заключалась в том, чтобы сопровождать грузы и обеспечивать связь с водителем. В июле их перебросили в Новую Каховку в Херсонской области — женщины должны были следить за тем, чтобы банно-прачечный комплекс на Каховской ГЭС работал бесперебойно. Не рассказывая близким, куда именно она уехала, Савицкая, тем не менее, каждое утро присылала им сообщения. По словам ее сестры, 8 июля сообщение не пришло.

В тот день Анастасия со Светланой были в подвале одного из зданий банно-прачечного комплекса, когда туда прилетел украинский снаряд. Как указывает «Комсомольская Правда», обе женщины погибли, — однако больше о Светлане нигде не сообщается, и во всех сообщениях СМИ Савицкая фигурирует как единственная погибшая на войне в Украине женщина в российской армии.