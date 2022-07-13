Почему евро сравнялся с долларом и что это значит для нас?

Впервые за почти 20 лет курс доллара и евро сравнялся — это произошло 12 июля. «Холод» объясняет, почему курс евро снизился и будет ли эта валюта дешеветь дальше.

Почему евро подешевел?

Это связано с решениями регуляторов в Европе и США — Европейского центрального банка и американской Федеральной резервной системы (выполняет функции центробанка), объясняет «Холоду» ведущий эксперт Института «Центр развития» НИУ ВШЭ Сергей Пухов.

И в Европе, и в США инвесторы опасаются рецессии — продолжительного и устойчивого спада производства. По мнению экономистов, опрошенных Bloomberg, вероятность рецессии в еврозоне сильно увеличилась с начала войны в Украине — с 20 до 45%. Экономике ЕС угрожает энергетический кризис (из-за санкций против России поставки топлива в Европу уже сократились), плюс уже идет связанный с санкциями и пандемией рекордный рост цен. В июне прогнозируемая годовая инфляция была самой высокой за всю историю еврозоны — 8,6%, больше всего выросли цены на энергоносители и их производные (нефть, газ, бензин, тепловая и электроэнергия) — почти на 42%, а также на еду, алкоголь и табак — почти на 9%.

Самый распространенный метод борьбы с инфляцией — повышение ключевых ставок. Именно от этого дорожают кредиты. В результате люди менее охотно их берут, что помогает сократить количество денег в экономике, а значит, и замедлить рост цен.

Европейский центробанк объявил, что будет поднимать ключевые процентные ставки постепенно — первое небольшое повышение должно пройти в июле. В США инфляция такая же высокая, как в еврозоне, но Федеральная резервная система, напротив, решила резко повышать ключевую ставку и планирует значительно увеличить ее до конца года. Из-за этого курс доллара по отношению к другим валютам растет, и он становится более привлекательным для инвесторов. «Даже если рецессия произойдет в Америке, а не в Европе, спрос на доллары вырастет как спрос на защитный актив (так называют объекты инвестиций, которые не теряют стоимость при кризисах. — Прим. «Холода») — в отличие от евро», — говорит Пухов.

Евро будет падать дальше?

Скорее всего, нет.

Сейчас Сергей Пухов не видит предпосылок для снижения евро до 0,9 доллара. Даже 0,95, по его словам, это достаточно сильное предположение.

На курс евро сильно влияют не только ключевые ставки, которые Европейский центробанк как раз собирается повысить из-за роста инфляции, но и дефицит счета текущих операций. Из-за высокой инфляции он тоже может увеличиться и ослабить евро. Грубо говоря, дефицит счета текущих операций — ситуация, когда расходы государства выше, чем его доходы. В еврозоне дело обстоит именно так.

Слишком большой дефицит счета текущих операций может дополнительно ударить по курсу евро, потому что для оплаты импортных поставок могут понадобиться другие валюты — тогда спрос на евро упадет. Пока, считает Сергей Пухов, этот дефицит не так критичен, чтобы курс евро снижался дальше. Тем более, Европейский центробанк, повышая ставки, постарается этого не допустить.

А снижение курса евро как-то повлияет на россиян?

По большому счету, никак.

«Сейчас Россия в какой-то степени уже изолирована от внешнего мира — так что на нас это почти не скажется. Если бы импорт из Европы сохранялся в прежнем объеме, то это привело бы к снижению цен, — объясняет Пухов. — Хотя для тех, у кого есть наличные евро и кто все еще приезжает в Европу, удешевление будет выгодно».

Если россиянин получает зарплату в евро и живет в еврозоне, то он сталкивается с ростом цен. Самая высокая инфляция: в Эстонии (22%), Литве (20,5%) и Латвии (19%).