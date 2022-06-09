6 главных юридических советов для эмигрантов из России

Можно ли пересылать деньги родителям в Россию из Грузии? Уведомлять ли кого-то о полученном в Турции ВНЖ? Как платить налоги, если вы работаете на иностранную компанию? Специально для читателей «Холода» на эти и десяток других вопросов отвечают юристы и налоговые специалисты компании Buzko Krasnov. Они несколько лет помогают российскому бизнесу выходить на рынки Европы и США, а стартапам — получать инвестиции по всему миру, так что на вопросы о легализации сотрудников и бизнеса, релокации и налогах юристам в последнее время приходится отвечать очень часто. Это партнерский материал.

Я переехал в другую страну и открыл там счет в банке

Если вы собираетесь вернуться в РФ: то нужно подать в ФНС уведомление об открытии счета в течение месяца. Подать уведомление можно как онлайн через личный кабинет налогоплательщика, так и в письменной форме, отправив по почте или лично предоставив в налоговую инспекцию по месту регистрации.

Если этого не сделать: возможен штраф до 5000 рублей.

Если вы не собираетесь возвращаться или будете находиться за пределами России более 183 дней в течение календарного года: ничего делать не нужно.

Я переехал в другую страну и получаю платежи от работодателя/заказчика

Если это российский работодатель и вы перестали быть российским налоговым резидентом: нужно в РФ заплатить налог с российских доходов по ставке 30%. Это может сделать либо работодатель, либо вы самостоятельно (до 30 апреля следующего года подается декларация 3-НДФЛ, и до 15 июля следующего года «доплачивается» сумма налога, исходя из ставки 30%, по всем российским доходам за год).

Если этого не сделать: позднее все равно придется доплатить налог плюс возможен штраф в размере 20% от суммы неуплаченного налога.

Если заказчик иностранный: вы не платите в России налоги с таких доходов, только в иностранном государстве, где являетесь налоговым резидентом.

Я получил ВНЖ другой страны

С даты получения ВНЖ у вас есть 60 дней, в течение которых можно прилететь в Россию и подать уведомление о виде на жительство за границей — либо лично в МВД по месту регистрации/нахождения, либо отправить им копии документов Почтой России. Если вы приехали в Россию позже, чем через 60 дней с момента получения вида на жительство, то вам дается 30 дней с момента въезда в Россию, чтобы подать заявление.

Если этого не сделать: возможно привлечение к административной ответственности (штраф около 1000 рублей) и вплоть до уголовной (штраф до 200 000 рублей или обязательные работы на срок до 400 часов) даже заочно.

Я хочу переводить валюту со своего счета в РФ на иностранную карту

Если вы переводите себе: сумма перевода не может быть больше 150 000 долларов в месяц.

Если вы переводите другому человеку: перевод иностранному гражданину можно делать в любой валюте; если россиянину, то все переводы можно делать только в рублях, за исключением случая, когда получатель — ваш близкий родственник (перевод в таком случае может быть в любой валюте). Сумма перевода также не может превышать 150 000 долларов в месяц.

Если нарушить эти правила: платеж может быть признан незаконной валютной операцией и штраф составит от 75 до 100% от суммы транзакции.

Я открыл бизнес за границей

Если вы открыли компанию и не собираетесь возвращаться в Россию: делать ничего не нужно.

Если вы открыли компанию и собираетесь вернуться в Россию: вам нужно подать уведомление об участии в иностранной компании (в течение трех месяцев с момента, как вы открыли иностранную компанию, либо до 31 декабря года, в котором вы снова стали российским налоговым резидентом), а также уведомление о контролируемых иностранных компаниях (КИК). Это можно сделать как через личный кабинет налогоплательщика, так и в письменной форме (по почте или лично предоставить в районную налоговую инспекцию).

Если этого не сделать: за неуведомление об участии в иностранной компании штраф составит от 50 000 до 500 000 рублей.

Так как открытие компании за рубежом связано с многочисленными документами, налоговыми тонкостями, специфичными для каждой страны, мы рекомендуем доверить этот процесс профессионалам, знающим рынок. Это только кажется, что можно разобраться самому и незачем платить сотни евро консультантам. Штрафы обойдутся дороже!

Я переехал за границу и решил продать свое имущество

Если вы перестали быть налоговым резидентом России (более 183 дней отсутствуете в России в течение календарного года), недвижимость вы купили и она у вас в собственности более пяти лет (а движимым имуществом вы владели больше трех лет): налогов с продажи платить не придется. Если срок владения меньше, то ставка налога будет 30% от выручки. Поэтому лучше подарить все близкому родственнику (мама, папа, родной брат или сестра, дедушка, бабушка), он/она сможет продать это имущество, и НДФЛ будет 13%.

Если вы уверены, что вернетесь: лучше сдать все в аренду, но помните, что НДФЛ составит 30%.

Не забудьте про доход от инвестиций, ведь ценные бумаги — это тоже имущество: если доход будет признаваться от источника в России (если учет операций с ценными бумагами осуществляет депозитарий или регистратор, находящийся в России), то ставка составит 30%. Налоговые вычеты по Индивидуальному инвестиционному счету не распространяются на нерезидентов. Сумму налога, как и раньше, продолжит удерживать и уплачивать брокер, но уже по более высокой ставке.

Повторим основное

Налоговый резидент России: физическое лицо, независимо от гражданства, находящееся в течение года не менее 183 дней на территории России. При этом важно именно совокупное количество проведенного времени, а не дни подряд.

Он обязан: платить налоги в России с российских и зарубежных доходов. При этом если с зарубежного дохода уже был уплачен налог в иностранном государстве, то при наличии соглашения об избежании двойного налогообложения с таким иностранным государством уплаченный налог можно зачесть в счет НДФЛ в России.

Валютный резидент России: гражданин РФ или физическое лицо с российским ВНЖ

Он обязан: соблюдать ограничения на осуществление валютных операций, подавать в налоговые органы (лично в налоговую инспекцию или онлайн через личный кабинет налогоплательщика) уведомления об открытии счетов в иностранных банках и на ежегодной основе подавать отчет о движении денежных средств по ним. Исключение составляют случаи, когда валютный резидент находится за пределами России более 183 дней в течение календарного года.

Для человека, работающего по контракту на российские компании, самое важное:

— для ИП: соблюдать валютные ограничения и не зачислять выручку на зарубежные счета

— для самозанятых в РФ: соблюдать ограничения по величине получаемого дохода, чтобы платить налог по ставке 4-6% вместо НДФЛ по ставке 13%. Максимальный доход не должен превышать 2,4 миллиона рублей в год (суммы доходов в месяц могут варьироваться в большую или меньшую сторону, главное — чтобы итоговая сумма за год не превышала 2,4 миллиона рублей).

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