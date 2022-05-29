Хроника войны с Украиной. День 95

Минобороны России отчиталось о взятии города Лиман, в Минобороны Украины утверждают, что за город пока ведутся бои.

11:04

«Медиазона» подтвердила гибель в Украине сотрудника пресс-службы Минобороны России Владимира Иванова.

Первым об этом сообщил сотрудник ВГТРК Евгений Поддубный. 9 мая он вышел на акцию «Бессмертный полк» с портретом полковника Иванова и сообщил о его смерти в своем телеграм-канале. «Володя погиб в борьбе с украинскими неонацистами », — написал он.

В Минобороны эту информацию не подтверждали и не комментировали.

«Медиазона» пишет, что гибель Иванова удалось подтвердить с помощью реестра наследственных дел, приложения Getcontact и утечек из российских баз данных. Согласно реестру, он погиб 25 марта. Адресом проживания полковника указано главное здание Министерства обороны.

10:33

Вчера в Лисичанске Луганской области из-за обстрела многоэтажки погибла девушка, сообщает глава областной администрации Сергей Гайдай. Еще четыре человека госпитализированы.

По его словам, за прошедшие сутки повреждены 22 дома, разрушен кинотеатр «Дружба».

Гайдай отмечает, что за Северодонецк все еще ведутся бои, российские военные штурмуют город.

Итоги 94-го дня войны

Минобороны России и представители самопровозглашенной ДНР отчитываются о взятии города Лиман в Донецкой области, а замглавы Минобороны Украины Анна Маляр утверждает, что за город пока ведутся бои.

Украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что освободившиеся из плена военные рассказали о пытках.

Президент России Владимир Путин подписал закон об отмене возрастного предела для прохождения военной службы по контракту.

В городе Северодонецк Луганской области продолжаются обстрелы.

Фото на обложке: Francisco Seco / AP Photo / Scanpix