Хроника войны с Украиной. День 71

Минобороны России снова пообещало открыть гуманитарные коридоры из «Азовстали» для эвакуации мирных жителей.

14:59

Работа Запорожской ТЭС остановлена, рассказал мэр Энергодара Дмитрий Орлов. Город занят российскими войсками.

«К сожалению, это вынужденный шаг — на предприятии закончился уголь. И организовать его регулярные поставки нет возможности. Это связано и с оккупацией нашего города, и с логистическими сложностями из-за постоянных боевых действий на юге Украины, разрушенных объектов инфраструктуры, мостов и участков железной дороги », — написал он.

Работники предприятия отправлены в простой. По словам Орлова, остановка работы ТЭС не отразится на предоставлении коммунальных услуг жителям города.

14:47

Сегодня утром в Санкт-Петербурге у пятерых активистов группы «Мирное сопротивление» прошли обыски по делу о «фейках» о российской армии, пишет «Ротонда».

Правозащитник Динар Идрисов сообщил, что обыски проходят у петербуржцев Ольги Смирновой, Асана Мумджи, Татьяны Сичкаревой, Влада Шипицына и Ильи Ткаченко. У них изъяли технику. В каком статусе по делу проходят активисты — пока не ясно.

«Ольга Смирнова успела мне позвонить и сообщить, что обыск проводят в рамках уголовного дела по части 2 статьи 207.3 УК — это статья о распространении "фейков" о российских войсках группой лиц по политическим мотивам. По словам Смирновой, претензии у силовиков возникли к какой-то публикации в группе "Мирного сопротивления" во "Вконтакте" за 4 марта. При этом группа уже заблокирована Роскомнадзором», — цитирует правозащитника «Ротонда». Максимальное наказание по этой части статьи — 10 лет лишения свободы.

14:02

13:58

МИД России объявил персонами нон грата семь датских дипломатов.

Это ответная мера после высылки российских дипломатов из Дании, говорят в ведомстве. Решение также объясняется «оказанием датскими властями военной помощи Киеву ».

13:34

Экс-депутат Верховной рады от пророссийской партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Илья Кива утверждает, что блогера Анатолия Шария, задержанного в Испании, отпустили под подписку о невыезде.

12:59

По данным ООН, в Украине с начала войны погибли 3238 человек, еще 3397 ранены. Причиной большей части смертей и ранений стали применения взрывных устройств с обширной зоной поражения.

В организации отмечают, что реальные цифры выше, поскольку некоторые случаи требуют подтверждения, и из части мест информация задерживается — например, из Мариуполя, Изюма и Попасной.

В Донецкой и Луганской областях, уточняют в ООН, погибли 1700 человек, 1652 ранены.

12:21

Российские военные обстреляли Святогорскую лавру в Донецкой области, сообщает офис генпрокурора Украины.

Пострадали семь мирных людей. Это беженцы, которые из-за войны жили на территории лавры.

10:49

Служба безопасности Украины сообщает о задержании в Испании пророссийского блогера Анатолия Шария. Его подозревают в госизмене и нарушении равноправия граждан.

Согласно сообщению СБУ, вчера Шария задержали правоохранительные органы Испании. «По мнению следователей СБУ, он осуществлял противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере. Есть основания полагать, что Анатолий Шарий действовал по заказу иностранных структур », — сказано в сообщении службы.

Его экстрадируют в Украину, пишет «Сегодня».

Обновлено в 12:29. Добавлена информация про экстрадицию.

10:30

РИА «Новости» со ссылкой на анонимного представителя штаба операции по освобождению «Азовстали» утверждает, что украинские военные предложили обменять находящихся на территории комбината мирных людей на продукты и лекарства.

Собеседник агентства оценивает число мирных жителей в 200 человек, среди них женщины, старики и дети.

«Приходится поддерживать контакты с засевшими там нацистами "Азова" и представителями СБУ в интересах спасения оставшихся там гражданских. В ходе переговоров они предложили нам поменять гражданских заложников на продукты и медикаменты. Обозначенные условия сделки — пятнадцать заложников на тонну продуктов, а также лекарства. Предупредили, что больше никого отпускать на Украину не будут, — теперь будут только обменивать », — цитирует РИА «Новости» неназванного собеседника.

Сегодня в Минобороны обещали открыть гуманитарные коридоры для мирных жителей, находящихся на территории «Азовстали». Украинские власти ежедневно сообщают об обстрелах комбината.

10:18

В селах Журавлевка и Нехотеевка Белгородской области идет обстрел со стороны Украины, пишет губернатор Вячеслав Гладков.

«В Нехотеевке разрушен дом и гараж. Пострадавших среди мирного населения нет. Обстрел продолжается », — сказано в его сообщении.

10:10

В Донецкой области погиб один человек, пишет глава областной администрации Павел Кириленко.

По его словам, из-за ночного обстрела города Часов Яр погиб мирный житель, повреждены 17 домов.

Также ракетный удар пришелся по Краматорску — ранены 25 человек, повреждены 9 домов, школа и гражданская инфраструктура.

9:32

Из-за обстрелов 4 мая в Луганской области погибли пять мирных жителей, сообщает глава областной администрации Сергей Гайдай.

«Это не окончательные данные, потому что в Попасной и Горском дома горят один за другим. Так, только в Горском уничтожено или повреждено не менее восьми домов, три — в Камышевасе, четыре — в Северодонецке, четыре — в Лисичанске и по меньшей мере четыре — в Новодружеске », — пишет он.

Итоги 70-го дня войны

Associated Press в своем расследовании пришло к выводу, что около 600 человек погибли в результате удара российских военных по Драмтеатру в Мариуполе.

Украинский журналист Александр Махов погиб под обстрелом.

Российские военные вывезли из Луганской области около 100 тысяч тонн зерна, еще 30 тысяч тонн уничтожены. Власти Украины говорят, что это объем потребностей жителей области почти на три года. Посевная кампания не началась только в Луганской области.

Командующий ЦВО России генерал-полковник Александр Лапин наградил своего сына-танкиста, который руководил провалившимся наступлением Чернигов, выяснила Русская служба «Би-би-си».

Фото на обложке: Alexander Ermochenko, Reuters/Scanpix