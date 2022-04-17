Хроники войны с Украиной. День 53

Российские войска обстреляли бронетанковый завод в Киеве, один человек погиб. Харьков подвергся обстрелам дважды за день, несколько человек погибли. Минобороны показало видео с экипажем крейсера «Москва».

15:47

Владимир Зеленский повысил командующего ВМС Украины контр-адмирала Алексея Неижпапу до вице-адмирала. Указ президента выложен на официальном сайте.

«И все знают, за какую блестящую операцию!» — прокомментировала повышение в своем фейсбуке советник главы офиса президента Виктория Страхова.

15:31

Пять человек погибли, 13 пострадали в результате обстрела центра Харькова, сообщает «Суспільне Новини» со ссылкой на областной департамент здравоохранения. Работа спасателей продолжается.

Телеграм-канал «Харьков Life» передавал, что снаряд попал в жилой дом; официальной информации об этом пока нет.

14:43

В Северодонецке — административном центре Луганской области — появилось новое кладбище, на котором с начала войны уже больше 400 могил, сообщает глава областной администрации Сергей Гайдай.

По его словам, в городе остались около 20 тысяч жителей, в то время как до войны в Северодонецке проживали 130 тысяч человек.

За 16-е апреля пять населенных пунктов в Луганской области подверглись обстрелам, передает национальная полиция Украины. В результате обстрелов погибли и пострадали мирные жители, число жертв полиция не приводит.

14:08

При разборе завалов домов в Бородянке в Киевской области с 6-го апреля нашли 41 тело погибших людей, сообщает Госслужба чрезвычайных ситуаций Украины. Спасатели разобрали завалы пяти многоэтажных домов, еще два им предстоит разобрать.

Всего в Киевской области, передает УНИАН со ссылкой на начальника главного управления Национальной полиции по региону, нашли 996 тел погибших мирных жителей.

12:56

В Харькове демонтировали памятник советскому маршалу Георгию Жукову, сообщает в своем телеграм-канале командир спецподразления KRAKEN полка «Азов» Константин Немичев. Харьковские власти пока не комментировали демонтаж памятника.

Как отмечает «Настоящее время», бюст Жукову в Харькове уже сносили в 2019 году во время акции протеста против съезда партии «Доверяй делам», но городские власти вновь установили бюст.

11:24

Российские войска «по обращению президента Турции Раджипа Эрдогана» освободили «заложников, удерживавшихся украинскими нацистами в турецкой мечети» в Мариуполе, отчитались в Минобороны на утреннем брифинге. «Заложники, граждане одной из стран СНГ, освобождены и выведены в безопасное место», — сказал он.

В Минобороны также рассказали, что украинские власти якобы запрещают своим военным в Мариуполе вести переговоры о сдаче в плен. В ночь на 17-е апреля ведомоство обратилось к украинским военным и «иностранным наемникам», находящимся на территории завода «Азовсталь», с ультиматумом сложить оружие и выйти с 6 утра до часу дня по московскому времени. «Всем, сложившим оружие, гарантируется сохранение жизни», — заявили в Минобороны.

Кроме того, на утреннем брифинге в Минобороны рассказали об уничтожении завода по производству боеприпасов в районе города Бровары под Киевом. Мэр города Игорь Сапожко сообщил сегодня утром о ракетном обстреле. По его словам, в результате обстрела были повреждены инфраструктурные объекты.

10:49

За сутки в Харькове в результате обстрелов погибли три мирных жителя, сообщает глава областной администрации Олег Синегубов. 31 человек пострадал, в том числе четверо детей. Кроме того, при разминировании кассетных боеприпасов под Харьковом погибли три сапера, еще четыре получили ранения.

Вчера Харьков был обстрелян дважды. Один из ударов пришелся на Конный рынок, работающий в субботу.

9:25

Журналисты проекта «Схемы» украинского «Радио Свобода» идентифицировали военного, погибшего при затоплении крейсера «Москва», — это мичман Иван Вахрушев.

Его вдова Варвара Вахрушева опубликовала фотографию в «Одноклассниках» с комментарием «Умер выполняя свой долг. Боролся до последнего вздоха за жизнь корабля». Пользователь «ВКонтакте» по просьбе «Схем» поговорил с вдовой. Она рассказала, что о смерти мужа командование сообщило ей в обед 14 апреля. О том, выжил ли кто-то из военной части ее мужа, Вахрушева не знает. 27 членов экипажа, по ее словам, пропали без вести.

Накануне Минобороны выложило видео встречи главнокомандующего ВМС РФ Николая Евменова с экипажем «Москвы». Журналисты The Insider насчитали около 100 военных. Сколько человек было на борту корабля на момент затопления, неизвестно; на сайте Минобороны говорится, что экипаж крейсера — 680 человек.

Итоги 52-го дня войны

Минобороны показало видео встречи главнокомандуещего ВМФ РФ Николая Евменова с экипажем затонувшего крейсера «Москва». Официальных сообщениц о погибших или пострадавших моряках до сих пор нет.

Суд во Львове отправил под арест «кума Путина» Виктора Медведчука.

По данным украинских властей, за время войны погибли от 2 500 до 3 000 украинских военных. Больше 700 военных и около 1 000 гражданских находятся в российском плену.

В Санкт-Петербурге похоронили генерал-майора Владимира Фролова, пошибшего в Украине.

Роскомнадзор заблокировал сайт журнала «Люди Байкала». Издание вело список военных из Бурятии и Иркутской области, погибших в Украине с начала войны.

Харьков дважды подвергся обстрелам, несколько человек погибли.

МИД запретило въезд в Россию 13 британским политикам, в том числе премьер-министру страны Борису Джонсону.

Российские войска обстреляли бронетанковый завод в Киеве. Один человек погиб.

Фото на обложке: Oleksandr Ratushniak / UNDP Ukraine