Хроника войны с Украиной. День 24

В Мариуполе в Донецкой области идут бои. Украинские власти сообщают, что сильно поврежден один из крупнейших заводов страны «Азовсталь».

12:48

На краснодарца, плюнувшего на плакат с буквой Z, составили протокол о дискредитации российских войск, сообщает Baza.

Еще 6 марта 32-летний Александр, проезжавший на Школьной улице, увидел плакат с буквой Z и георгиевской лентой и вышел из машины, чтобы плюнуть на него. Этот момент заснял на свой регистратор водитель другой машины.

17 марта полиция задержали Александра и составила протокол. Baza не уточняет, как полиция получила доступ к видеозаписи с регистратора.

12:40

На екатеринбургского уличного художника и участника команды ПСЛЧ Леонида Черного завели уголовное дело о вандализме (часть 1 статьи 214 УК РФ), сообщает местное издание It’s my city.

Накануне, утром 18 марта, полиция задержала Черного, а в его квартире провели обыск. Предположительно, причиной задержания и обыска стало наличие у художника стикеров с надписями «ГруZ200» и «пиZдец». Другому участнику ПСЛЧ Черный успел сказать, что его задержали за расклейку стикеров.

12:24

Немецкая компания Bosch прекращает поставку запчастей для грузовиков в Россию из-за подозрений, что они используются в военных целях, сообщает Bloomberg.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обвинил Bosch в поставках запчастей для российских пехотных машин, нападающих на Украину. По его словам, в захваченных БМП один из основных компонентов, приводящих машину в движение, произведен немецкой компанией.

По данным Der Spiegel, министерство экономики Германии начало расследование в отношении компании. Изначально Bosch отрицала поставки запчастей для БМП, допуская, что они произведены на ее предприятиях, однако теперь начала внутреннюю проверку.

Bosch ожидает, что вскоре производство полностью прекратится на всех заводах в России, включая завод в Санкт-Петербурге, производящий бытовую технику.

12:03

Калининградские власти призвали жителей региона сообщать в телеграм-боте данные людей, распространяющих фейки о действиях российской армии в Украине, пишет «Медиазона».

Власти Калининградской области объявили о запуске бота через местные СМИ, а затем адрес бота разослали на телефоны жителей региона с номера МЧС. Глава пресс-службы правительства региона Дмитрий Лысков утверждает, что в боте появилось уже несколько сотен сообщений и их передадут следователям.

Такие же боты запущены в Москве, Алтайском крае, Белгородской, Пензенской, Самарской и Саратовской областях, но местные власти о них не сообщали.

11:38

Более 3,2 миллиона беженцев покинули Украину с начала войны, следует из данных ООН. 6,5 миллиона украинцев вынужденно переехали внутри страны. В регионах, больше всего пострадавших от войны, всего находятся более 12 миллионов человек.

Более 200 тысяч человек остались без доступа к воде в Донецкой области. В Луганской области почти 100 тысяч домохозяйств остались без электричества.

ООН также отмечает, что гуманитарная ситуация в Мариуполе и Сумах «чрезвычайно серьезна». Местных жителей ожидает «критическая и потенциально смертельная» нехватка еды, воды и лекарств.

Подробные данные ООН о беженцах из Украины можно посмотреть здесь.

11:27

Волонтер Ольга Кийко рассказала об украинце, который эвакуировался из Ирпеня в Киевской области вместе с двумя коровами.

«Парень, который вырвался с коровками с ирпенского ада, дошёл до Коростышева, по дороге его подобрала грузовая машина и он добрался до места», — написала Кийко. Она отметила, что часть пути молодой человек прошел пешком.

Между Ирпенем и Коростышевым около 90 километров.

Российские войска еще 24 февраля заняли аэропорт неподалеку от Ирпеня и начали двигаться в сторону Киева. Из-за этого в Ирпене постоянно идут бои, нет электричества, газа и связи.





11:10

Милиция ДНР утверждает, что за последние сутки четверо мирных жителей погибли в результате обстрелов со стороны Украины, еще 26 человек получили ранения.

11:00

Российское Минобороны впервые сообщило о применении гиперзвукового оружия — ракетного комплекса «Кинжал» с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами. По словам представителя министерства Игоря Конашенкова, с помощью комплекса уничтожили подземный склад с ракетами и авиационными боеприпасами в поселке Делятин Ивано-Франковской области.

10:38

В Мариуполе идут бои за завод «Азовсталь», сообщает советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко.

«Мы можем сказать, что потеряли этот экономический гигант, один из крупнейших заводов Европы фактически уничтожается», — сказал Денисенко.

На заводе, основанном в 1933 году, изготавливались трубы для магистральных газо- и нефтепроводов, глубоководных сооружений. На сайте «Азовстали» говорится, что это единственный завод в Украине, который производит железнодорожные рельсы широкой колеи. Предприятие входит в «Метинвест Холдинг», совладелец которого Ринат Ахметов — богатейший человек Украины, по оценке Forbes.

10:32

Минобороны России вчера сообщило, что российские военные вместе с силами самопровозглашенной ДНР ведут бои в центре Мариуполя. Город до этого был заблокирован российскими войсками и подвергался обстрелам и ракетным ударам.

С начала войны в Киеве погибли 222 человек, а пострадало 889.

Единороссы предложили ввести уголовное наказание за фейки о действиях российских властей за рубежом, в том числе дипломатов, по аналогии с законом о сроках до 15 лет колонии за фейки о российской армии.

Полиция составила протоколы о дискредитации российских военных за надпись «Нет войне» на фото профиля в твиттере и пикет с украинским флагом.

В Лужниках прошел многотысячный митинг в поддержку российской армии. При этом «Яблоку» отказали в шествии, сославшись на коронавирус.

Четыре европейские страны выслали 20 российских дипломатов, объявив, что те занимались деятельностью, противоречащей дипломатическому статусу.

Матери двух дагестанских срочников утверждают, что за их сыновей подписали контракт, а потом тех отправили в Украину.

Фото на обложке: Госслужба чрезвычайных ситуаций Украины