Хроника войны с Украиной. День 23

Правозащитники обвиняют Россию в использовании кассетных бомб при обстреле жилых районов.

17:12

17:05

Балтийские страны выслали 10 российских дипломатов, сообщает Reuters.

Литва выслала четверых дипломатов, Латвия и Эстония — по три человека. Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс объяснил, что сотрудники посольства высланы «из-за действий, которые противоречат их дипломатическому статусу, и в контексте продолжающейся российской агрессии на Украине».

До этого Болгария объявила персонами нон грата 10 сотрудников российского посольства.

16:41

Владимир Путин выступил на митинге-концерте «Крымская весна» в Лужниках, но «Россия 24» оборвала его речь на том моменте, когда он собирался рассказать, что дата вторжения в Украину «совершенно случайно» совпала с датой рождения «одного из наших выдающихся военно…». До этого, говоря о войне в Украине, он успел сослаться на Евангелие: «Нет большей любви, как если бы кто-то отдал душу свою за друзей своих».

Позже телеканал показал речь целиком, Путин говорил об адмирале Федоре Ушакове, который родился 24 февраля 1745 года. И пересказал его цитату: «Грозы сии пойдут во славу России ». Затем Путин добавил от себя: «Так было тогда. Так сегодня. И так будет всегда ».

После этого в трансляции стали показывать выступление певца Олега Газманова.

На концерте в поддержку присоединения Крыма и российского вторжения выступили также Наталья Подольская, Полина Гагарина, Николай Расторгуев с группой ЛЮБЭ, актеры Владимир Машков и Дмитрий Певцов. Заявлены были также Тимати, Клава Кока, Джиган и Григорий Лепс.

Газманов на концерте в поддержку российских военных, которые вторглись на территорию Украины, исполнил песню «Офицеры»:

«Что ж мы бpатцы наделали не смогли убеpечь их и тепеpь они вечно в глаза нам глядят.

Вновь уходят pебята, раствоpяясь в закатах, позвала их Россия, как бывало не pаз

И опять вы уходите может пpямо на небо, и откуда-то свеpху пpощаете нас

Так куда ж вы уходите? Может пpямо на небо и откуда-то свеpху пpощаете нас».

Расторгуев выступил с песней «Давай за», в которой есть такие слова:

«Давай за жизнь, будь проклята война, помянем тех, кто с нами был тогда».

16:17

Киевская администрация сообщила о 222 погибших в Киеве с начала вторжения России. 60 из них — гражданские, в том числе четверо детей. Число пострадавших в городе — 889, из них 241 человек — гражданские. Среди пострадавших — 18 детей, три водителя скорой помощи и один врач скорой.

Российские войска повредили 36 жилых домов, пять частных домов, шесть школ и четыре детских сада, утверждают городские власти. Помимо этого, повреждены фасады, балконы и окна в 55 домах.

С начала войны в Киеве родились 757 детей, в том числе 13 близнецов.

15:35

Житель Великого Новгорода рассказал «ОВД-Инфо», что на него составили протокол о дискредитации российских военных за то, что он встал с украинским флагом у универмага «Русь».

15:25

В Харькове после обстрелов сегодня утром погиб один человек, а еще 11 человек пострадали, сообщают украинские спасатели. Один человек находился под завалами на момент публикации Госслужбы чрезвычайных ситуаций Украины.

Из-за атаки повреждены здание университета и жилые дома.

15:06

Болгария объявила 10 российских дипломатов персонами нон грата, сообщает агентство BGNES.

«Компетентные органы» сообщили властям Болгарии, что эти сотрудники посольства занимались деятельностью, несовместимой с Венской конвенцией о дипломатических отношениях.

14:52

14:50

Перед митингами в поддержку российских властей в Москве и Петербурге задержали шестерых журналистов.

В Москве перед митингом-концертом «Крымская весна» задержаны двое журналистов Sota Павел Иванов и Артем Кригер. По сообщению Sota, полицейские недалеко от дома Иванова затолкали его в служебный автомобиль, а затем составили протокол о неповиновении (статья 19.3 КоАП) за то, что Иванов якобы отказался от проверки документов. Его отвезли в суд. Кригера задержали по дороге к стадиону в Лужниках перед началом митинга-концерта.

В Петербурге задержали четверых журналистов в районе спорткомплекса «Юбилейный», где тоже проходит митинг в поддержку российской армии и присоединения Крыма к России. Среди них фотокорреспонденты Sota Ника Самусик и «Коммерсанта» Александр Коряков, журналисты MR7 Андрей Швед, «Новой газеты» Алексей Душутин.

14:08

Российским дипломатам и госслужащим с сегодняшнего дня запрещено входить в помещения Европарламента, написала в твиттере президента парламента Роберта Метсола. Это касается и дипломатов и чиновников Беларуси.

«В Доме демократии нет места для тех, кто стремится разрушить демократический порядок», — добавила она.

13:57

Из разрушенного после авиаудара мариупольского Драмтеатра удалось вывести 130 человек, но в подвалах остаются более 1300 горожан, рассказала уполномоченная по правам человека Людмила Денисова.

Люди прятались в здании театра в бомбоубежище.

13:52

Пока партии «Яблоко» московская мэрия отказывает в шествии под предлогом коронавирусных ограничений, в Лужниках в центре столицы тысячи людей собираются на проправительственный митинг-концерт.

13:13

Минобороны вместе с комитетом Госдумы по обороне собирается провести в июне сборы военнообязанных депутатов, их помощников и гражданских служащих аппарата Думы, сообщает источник «Холода» в аппарате Госдумы.

Сейчас в нижней палате собирают списки депутатов и их помощников, желающих принять участие в сборах.

13:11

В Краснодаре полиция составила административный протокол о дискредитации российской армии за фото профиля в твиттере со словами «Нет войне».

Речь идет об аккаунте координатора проекта «Умное наблюдение» Алипат Султанбеговой.

12:50

Мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал «Настоящему времени», что после задержания российскими военными его держали в городском СИЗО.

По его словам, туда привозят местных жителей, которые выступают против российского вторжения, и людей, которых военные принимают за украинских диверсантов. Федоров отметил, что слышал крики из соседних камер, но его самого не избивали.

Мэр рассказал, что российские военные требовали от него подписать заявления о своем увольнении, назначении других людей на должности его заместителей, а затем дать команду местным властям продолжить работу под российскими флагами и с новым главой города.

«Но эти люди абсолютно безграмотные, не понимают в украинском законодательстве — что мэр своим росчерком пера не может уволиться с работы, что отставку должны принять депутаты городского совета. <…> Мэр не может назначить заместителя, за это должны проголосовать депутаты городского совета», — отметил Федоров. Он подписал «ряд документов, которые не несут никакой юридической ценности», и уверен, что благодаря этому остался невредимым.

12:31

Артист балета Национальной оперы Украины Артем Дацишин погиб после тяжелого ранения, полученного во время обстрела, написала в фейсбуке народная артистка Украины, балерина Татьяна Боровик.

Дацишин был ранен еще 26 февраля, он умер в больнице. Ему было 43 года.

12:16

Госслужба чрезвычайных ситуаций Украины опубликовала фотографии, сделанные после пожара в доме в Подольском районе Киева, в который попали остатки сбитой ракеты.

11:57

Бывший российский вице-премьер Аркадий Дворкович покинул пост председателя фонда «Сколково», передает РБК.

Два дня назад секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак призвал уволить Дворковича из фонда из-за антивоенного высказывания, которое тот сделал в качестве главы Международной шахматной федерации. Турчак назвал выступление Дворковича против войны «национал-предательством, тем самым поведением пятой колонны».

11:46

Единороссы предложили ввести уголовное и административное наказание за фейки о действиях российских властей за рубежом.

«Мы предлагаем привлекать к ответственности за фейки не только об армии, но и о любых государственных органах, действующих за рубежом в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности. То же касается и публичной дискредитации госорганов, а точнее — исполнения ими указанных полномочий за пределами страны», — написал единорос Александр Хинштейн в своем телеграм-канале и уточнил, что речь идет, в частности, о российских дипломатах.

Помимо Хинштейна авторами поправок стали секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, сенатор Андрей Клишас, депутаты Госдумы Ирина Панькина и Василий Пискарев.

Пока неизвестно, какие сроки предлагают авторы законопроекта, текста документа нет в базе Госдумы. По закону о фейках о российских военных, введенному 4 марта, грозит до 15 лет колонии.

11:24

Forbes со ссылкой на неназванного представителя RuTracker.org пишет, что платформа не поддерживает действия российских властей и будет блокировать доступ для пользователей из России, даже если Роскомнадзор уберет сайт из реестра запрещенных сайтов.

11:07

Остатки сбитой ракеты попали в пятиэтажный жилой дом в Подольском районе Киева, сообщает Госслужба чрезвычайных ситуаций Украины.

На первых трех этажах произошел пожар. Один человек погиб, четверо пострадали.

10:38

С 28 февраля по 6 марта в российских аптеках купили антидепрессантов в три раза больше, чем за тот же период год назад, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование DSM Group.

Россияне купили 577,6 тысяч упаковок антидепрессантов на 525,6 млн рублей. По данным маркетингового агентства, спрос на антидепрессанты вырос сильнее, чем в целом на лекарства. Из-за повышенного спроса в некоторых аптеках они заканчиваются.

Растет спрос и на безрецептурные снотворные и противотревожные препараты — за первую неделю марта относительно такого же периода в прошлом году их продажи выросли на 88% и 34,7% соответственно.

10:19

Минобороны России сообщает, что российские военные вместе с силами самопровозглашенной Донецкой народной республики ведут бои в центре Мариуполя.

10:14

Президент России Владимир Путин внес кандидатуру Эльвиры Набиуллиной для назначения на дожность председателя Центробанка, сообщает Госдума.

9:53

Марина Овсянникова, ворвавшаяся в эфир Первого канала с антивоенным плакатом, уволилась с телеканала «в связи с несогласием с редакционной политикой канала», пишет адвокат Сергей Бадамшин.

На телеканале она проработала с 2003 года.

9:38

Мэр Львова Андрей Садовой сообщил о ракетном ударе в районе аэропорта города.

«Несколько ракет ударили по авиаремонтному заводу. От ударов его здания уничтожены», — написал Садовой. Он уточнил, что работа завода была приостановлена, поэтому пострадавших нет.

Large cloud of smoke to the west of the beautiful city of Lviv. Explosions reported about an hour ago.

It’s in the direction of the airport 6kms from city centre. pic.twitter.com/SBt23emudG — Jonah Fisher (@JonahFisherBBC) March 18, 2022

9:30

Земфира опубликовала на своем YouTube-канале видео с песней «Не стреляйте» в сопровождении кадров пострадавших из-за войны людей и городов Украины.

С канала певицы пропали все видео кроме этого и кавера на песню украинской группы Океан Ельзи «Вiдпусти».

9:27

Вчера ВОЗ сообщила о 43 атаках по украинским больницам с начала войны.

В Казани двое активистов стали подозреваемыми по уголовному делу о склонении к массовым беспорядкам, которое возбудили из-за переписки в телеграме с обсуждением антивоенной акции.

Human Rights Watch обвинила Россию в применении кассетных бомб при обстреле города Николаев. Более 100 стран подписали Конвенцию, запрещающую эти бомбы. Но России в их числе нет.

Актер Арнольд Шварцнеггер обратился к россиянам и российским военным с антивоенной речью и призвал Путина остановить войну.

Фото на обложке: Ахмед Залабани