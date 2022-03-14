«Я много лет занималась кремлевской пропагандой, и мне очень стыдно»

В понедельник сотрудница Первого канала Марина Овсянникова выбежала в прямом эфире в кадр во время съемки новостей с антивоенным плакатом. Позже проект ОВД-Инфо выложил видеообращение Овсянниковой с призывом протестовать против войны. Мы публикуем его полностью.

То, что сейчас происходит на Украине, — это преступление. И Россия — страна-агрессор. И ответственность за эту агрессию лежит только на совести одного человека — Владимира Путина.

Мой отец — украинец, моя мать — русская, и они никогда не были врагами. И это ожерелье на моей шее — символ того, что Россия должна немедленно остановить эту братоубийственную войну. И наши братские народы еще смогут помириться.

Марина Овсянникова

К сожалению, последние годы я много лет занималась кремлевской пропагандой, и мне сейчас очень стыдно за это.

Мне сейчас очень стыдно за это, стыдно за то, что позволяла говорить ложь с экрана телевизора, позволяла зомбировать русских людей.

Мы промолчали в 2014 году, когда все это только начиналось, мы не вышли на митинги, когда Кремль отравил Навального, мы безмолвно наблюдали за этим античеловеческим режимом, и сейчас от нас отвернулся весь мир.

В эфире Первого канала за спиной ведущей Екатерины Андреевой выбежала девушка с плакатом «Остановите войну. Не верьте пропаганде, здесь вам врут» pic.twitter.com/AfDCWKkwDX — Холод (@holodmedia) March 14, 2022

И еще десять поколений наших потомков не отмоются от позора этой братоубийственной войны.

Мы, русские люди, — думающие и умные, только в наших силах остановить это безумие. Выходите на митинги, ничего не бойтесь, они не могут пересажать нас всех.