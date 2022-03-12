Хроника войны с Украиной. День 17

Президент России одобрил идею отправлять в Украину добровольцев из Ближнего Востока, а Генпрокуратура требует признать экстремистской компанию Meta.

20:56

Прокуратура Херсонской области начала расследование из-за информации о подготовке Россией референдума о создании Херсонской народной республики.

В ведомстве утверждают, что депутатов Херсонской областной рады пытаются склонить к сотрудничеству с российскими войсками.

Ранее сегодня депутат областной рады Сергей Хлань написал в фейсбуке, что ему и его коллегам звонят «оккупанты» с вопросом, готовы ли они сотрудничать с ними. Хлань отметил, что категорически отказался.

20:40

PayPal заблокирует электронные кошельки россиян 18 марта.

«В связи с недавними событиями мы приняли решение приостановить наши услуги по отправке и получению платежей в России. В настоящее время мы сохраняем функцию вывода средств. Чтобы свести к минимуму возможные дальнейшие сбои обслуживания, мы убедительно просим Вас вывести остаток средств с Вашего счета до 18 марта 2022 года», — сообщается на сайте сервиса.

20:06

Центробанк решил не открывать торги на фондовом рынке на московской бирже всю следующую неделю — с 14 по 18 марта.

Банк откладывает торги в этой секции с 28 февраля, когда против него ввели санкции.

19:36

19:21

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал на пресс-конференции, что с 24 февраля погибло около 1300 украинских военных.

14:25

Иностранным добровольцам, приехавшим в Украину воевать в составе иностранного легиона, предлагают подписывать бессрочные контракты, пишет The Economist.

По этому контракту добровольцы будут получать 7000 гривен в месяц (на момент описанных событий 230 долларов) и должны находиться в Украине без возможности покинуть страну до окончания военного положения.

Один из добровольцев, 25-летний британец Джейк Прайдей, посчитал такую зарплату слишком маленькой. Кроме него еще двое источников сообщили, что контракт заключается на неопределенный срок. Эту информацию подтвердил и источник в Минобороны Украины, но отметил, что доброволец может подать заявление об увольнении и вряд получит отказ — уже около 20-30 добровольцев получили такое разрешение.

Собеседникам The Economist не сообщали об условиях договора до приезда в Украину.

Британец Прайдей собирался инструктировать украинцев об оказании первой помощи и помогать раненым. Вместо этого, по словам Прайдея, на украинской военной базе координаторы сказали добровольцам, что они будут сражаться на передовой после нескольких дней обучения. Информацию о кратком обучающем курсе подтвердил неназванный беларуский анархист.

Представитель украинского Минобороны сказал The Economist, что на фронт собираются отправлять только уже обученных людей.

Прайдей, узнав условия контракта, отказался подписывать документ; его тут же попросили покинуть казармы. По его словам, с ним отказались около 20 человек.

13:39

В Италии арестовали парусную яхту «А» российского бизнесмена Андрея Мельниченко. Несколько дней назад Евросоюз включил его в санкционный список, после чего он вышел из совета директоров «Сибирской угольной энергетической компании» — крупнейшей угольной компании России.

Арестованная яхта Мельниченко стоит 530 миллионов евро и считается крупнейшей в мире парусной яхтой, отмечает La Repubbliсa.

13:00

Замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко рассказал, что в Мелитополе более двух тысяч человек вышли на митинг к зданию администрации с требованием освободить мэра города Ивана Федорова.

На записи собравшиеся скандируют: «Верните мэра», «Федорова» и «Свободу мэру».

По словам Тимошенко, мэра Мелитополя похитили российские военные, которые заняли город. Советник главы МВД Украины Антон Геращенко писал, что Федорова задерживали 10 человек, а «во время похищения ему надели пластиковый мешок на голову». На записи возможного похищения видно, что голова мужчины, окруженного военными, накрыта чем-то черным.

Вчера в самопровозглашенной Луганской Народной Республике сообщили, что против Федорова возбудили уголовное дело о «финансировании экстремистской организации «Правый сектор»». В ЛНР считают, что мэр Мелитополя финансово помогал националистам в их «террористических преступлениях против мирных жителей Донбасса».

12:36

Заместитель гендиректора «Аэрофлота» по стратегии, сервису и маркетингу Андрей Панов ушел из компании и покинул Россию, передает РБК.

Он был автором стратегии «Аэрофлота» и «Победы», ее дочерней компании.

11:58

Чернигов после обстрелов остался без электричества и практически без воды, отопления и газа, рассказал глава Черниговской области Вячеслав Чаус. Сейчас городские службы восстанавливают коммуникации.

Также в городе проблемы с мобильной связью и мобильным интернетом.

В результате обстрелов частично разрушена гостиница «Украина».

11:44

Рэпер Face (Иван Дремин) сообщил, что покинул Россию, и осудил вторжение в Украину.

«Кто виноват, что это случилось? Я хочу, чтобы вы знали мое мнение. Во-первых виновато российское государство», — написал Дремин и напомнил о своих проблемах с властями, из-за давления которых его концерты отменяли в некоторых городах.

Также рэпер обвинил в случившемся «большую часть нашего народа. Тех людей, которые не думают собственной головой. Тех людей, кто сейчас радуется букве «Z»».

Вину рэпер возложил и на себя, и на «всю интеллигенцию»: «За то, что каждый из нас был недостаточно смелым. За то, что мы могли сделать больше, но побоялись или поленились. За то, что осознали реальность слишком поздно».

Дремин объявил, что не собирается возвращаться в Россию и давать в стране концерты.

11:00

Роскомнадзор заблокировал сайт петербургского издания «Бумага». Этого потребовала Генпрокуратура еще 24 февраля, в день вторжения России в Украину.

«Бумага» публикует объяснение блокировки из уведомления Роскомнадзора, которое издание получило уже после ограничения доступа к сайту:

«[На сайте] размещена заведомо ложная общественно значимая информация, которая создает угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности. В частности, информационные материалы о якобы нападении Россией на территорию Украины. Вместе с этим, по данным официальных источников Российской Федерации, в том числе Минобороны России указанная информация не соответствует действительности, формирует у людей панические настроения, создает предпосылки к массовым нарушениям общественного порядка и общественной безопасности».

10:51

Президент России Владимир Путин одобрил идею отправлять в Украину добровольцев с Ближнего Востока.

Мариупольский горсовет утверждает, что за 12 суток, в течение которых российские войска блокируют город, из-за обстрелов жилых районов погибли 1582 мирных жителей.

Генпрокуратура потребовала заблокировать Instagram и признать Meta, к которой относится эта соцсеть, Facebook и WhatsApp, экстремистской организацией. СК возбудил уголовное дело из-за заявления компании о снятии запрета на призывы к насилию в отношении российских военных.

YouTube объявил о немедленной блокировке всех каналов, связанных с российскими государственными медиа.

США ввели санкции против детей пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова и его жены Татьяны Навки.

Фото: Таисия Воронцова / Коммерсантъ