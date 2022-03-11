Хроника войны с Украиной. День 16

Российские войска продолжают наносить удары по территории Украины. В Минобороны утверждают, что уничтожают только объекты военной инфраструктуры.

23:01

США вводят санкции против детей пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова и его жены Татьяны Навки, передает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя Госдепа Неда Прайса.

«Мы вводим санкции против 12 членов Госдумы РФ, которые руководили усилиями по признанию так называемых Донецкой и Луганской народных республик, а также жены и взрослых детей представителя Кремля Дмитрия Пескова», — сказал Прайс.

20:50

YouTube объявил о блокировке каналов, «связанных с российскими государственными медиа по всему миру». Это решение вступает немедленно, отметили в компании.

Также в российском сегменте платформы приостановлены все способы монетизации.

20:35

British American Tobacco объявила о прекращении работы в России. Компания пообещала сделать все возможное, чтобы обеспечить занятость своих сотрудников в будущем — на предприятие в России работало 2,5 тысячи человек.

Еще позавчера на сайте российского отделения сообщалось, что компания продолжит свою деятельность в стране. British American Tobacco открыла свое представительство в России в 1991 году.

Среди марок компании Kent, Rothmans, Vogue, Lucky Strike, Pall Mall и «Ява».

20:14

Роскомнадзор дал 48 часов пользователям инстаграма до блокировки, чтобы они успели перенести свои фото и видео в другие соцсети и сообщили об этом своим подписчикам, сообщается в телеграм-канале ведомства.

«Роскомнадзор принял решение о завершении процедуры введения ограничений на доступ к Instagram в 00 часов 14 марта », — сказано в сообщении.

15:54

Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за «незаконных призывов к убийствам и насилию в отношении граждан РФ со стороны сотрудников американской компании Meta».

Поводом для этого стало заявление пресс-секретаря компании Энди Стоуна о временном снятии на платформах запрета на призывы к насилию в отношении российских военных.

15:06

Генпрокуратура потребовала от Роскомнадзора заблокировать Instagram и подала иск о признании Meta, к которой относится соцсеть Facebook и мессенджер WhatsApp, экстремистской организацией, передает РИА «Новости».

15:03

Москвичку оштрафовали за плакат с антивоенной агитацией, с которым она стояла на станции метро «Театральная».

«Тем самым она совершила публичные действия направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ, которые проводят специальную операцию на основании решения президента», — объясняет управление МВД по городу.

Женщину оштрафовали на 50 тысяч рублей по новой административной статье 20.3.3.

Повторное такое нарушение, по новому закону, предполагает уже уголовное наказание на срок от трех до пяти лет.

13:04

Мать срочника написала письмо Владимиру Путину с просьбой вернуть сына с границы Украины в часть под Москвой.

20-летний сын Марины Ивановой был распределен в войсковую часть в Подмосковье, но сейчас его там нет, пишет «Фонтанка». По словам Ивановой, юношу отправили на границу с Украиной, на территорию Курской или Белгородской областей в 10-15 километрах от границы.

«По имеющейся у меня информации, командованием подразделения ведется работа, направленная на склонение солдат срочной службы к участию в специальной операции на территории Украины и подписании контракта с Вооруженными Силами Российской Федерации, против воли солдат срочной службы», — пишет женщина.

Она просит вернуть срочников в части, в которых они должны были служить по распределению.

«Как мать, у которой единственный сын, убедительно вас прошу и просто умоляю», — пишет Иванова.

12:53

Украинская журналистка Ольга Токарюк рассказала, что Марианна, беременная девушка, находившаяся в обстрелянном мариупольском роддоме родила девочку. Об это журналистке рассказала родственница Марианны.

I received an update from a relative of Marianna — a pregnant girl from Mariupol's bombed hospital. They were able to reach her on the phone briefly. Last night at 10pm, Marianna gave birth to a baby girl! They are ok, but it's very cold in Mariupol and the bombing doesn't stop pic.twitter.com/PSLxI6I0zZ — Olga Tokariuk (@olgatokariuk) March 11, 2022

12:11

Президент России Владимир Путин одобрил идею отправлять в Украину добровольцев.

Согласно расшифровке совещания Совбеза с сайта Кремля, министр обороны Сергей Шойгу сказал, что поступает «огромное количество заявок от разного рода добровольцев из разных стран», которые хотят отправиться в Украину для участия «в том, как они считают, освободительном движении». По словам министра, из стран Ближнего Востока пришло уже более 16 тысяч подобных обращений.

Путин поддержал идею об отправке добровольцев: «Если вы видите, что есть люди, которые хотят на добровольной основе, тем более не за деньги, приехать и оказать помощь людям, проживающим на Донбассе, — ну что же, надо пойти им навстречу и помочь им перебраться в зону боевых действий».

Он добавил, что «западные спонсоры Украины» в открытую отправляют наемников.

Ранее сегодня RT сообщил о митингах в сирийских городах Алеппо и Аль-Хасака в поддержку российских военных.

10:50

Глава Волынской области Юрий Погуляйко рассказал, что в результате авиаудара в Луцке погибли двое военных, шестеро пострадали.

9:43

Служба по чрезвычайным ситуациям Украины сообщает, что по Днепру нанесли три авиаудара. «Вблизи детского сада, многоквартирного жилого дома и двухэтажной обувной фабрики с последующим горением», — уточняет ведомство.

По предварительным данным, погиб один человек.

9:40

Российские войска нанесли удары по районам Луцка и Ивано-Франковска, городов на западе Украины. В Минобороны утверждают, что нанесли удары высокоточным оружием большой дальности по объектам военной инфраструктуры и в результате вывели из строя военные аэродромы в обоих городах.

Ранее в соцсетях появились видео взрывов в этих городах. Местные власти пока не сообщали о жертвах.

9:36

Россия больше не будет участвовать в Совете Европы, говорится в заявлении МИД. Ранее Совет Европы приостановил

Вчера российский МИД сообщил, что Россия больше не будет участвовать в Совете Европы. Однако процедуры выхода пока не запущена.

В Анталье прошли трехсторонние переговоры с участием главы МИД России Сергея Лаврова и главы МИД Украины Дмитрия Кулеба — договоренностей о прекращении стороны не достигли.

Великобритания ввела санкции против Романа Абрамовича, Олега Дерипаски, а также руководителей «Роснефти», «Газпрома», ВТБ, банка «Россия» и «Транснефти».

Сервис международных денежных переводов Western Union приостановил работу в России.