Хроника войны с Украиной. День 14

К 14 дню вторжения в Украину 300 компаний либо ушли из России, либо приостановили работу в стране. России грозит дефолт.

22:26

Недельная инфляция с 26 февраля по 4 марта стала самой высокой с 1998 года, сообщает Росстат. Этот показатель достиг 2,22%.

За предыдущую до этого неделю, с 19 по 25 февраля, инфляция составила 0,45%, а пять предшествующих недель этот показатель не поднимался выше 0,29%.

20:39

Brown-Forman, производитель виски Jack Daniels и водки Finlandia, объявил о приостановке коммерческой деятельности в России.

Табачная компания Philip Morris приостановит инвестиции в Россию и запуск новых продуктов, а также сократит производство в стране.

20:11

Из петербургских вузов отчисляют студентов, задержанных на антивоенных акциях, пишет «Бумага».

Из Педиатрического медицинского университета отчислили двух студентов за участие в несогласованных акциях и административное наказание. Также вуз рассмотрел персональные дела работников, подписавших письма, «направленные на радикализацию общества» — после этих рассмотрений некоторые сотрудники уволились.

В СПбГУ собираются отчислить 18 студентов, задержанных на акциях протеста. Студсовет сообщил, что 13 проектов приказов об отчислении уже оформлены.

19:12

В санкционный список Евросоюза попали еще 160 россиян. Из них 146 человек — члены Совета Федерации, проголосовавшие за ратификацию соглашение о дружбе и сотрудничестве с ДНР и ЛНР.

Еще 14 человек — российские бизнесмены и их родственники, руководящие компаниями, которые поддерживают российские власти и обеспечивают доход государства:

член совета директоров розничной сети «Магнита» и зять главы МИД Сергея Лаврова Александр Винокуров

гендиректор «ВКонтакте» Владимир Кириенко, сын первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко

основатель «Сибирской угольной энергетической компании» и член совета директоров группы «Еврохим» Андрей Мельниченко

владелец «Уралхима» Дмитрий Мазепин и его сын Никита

председатель совета директоров «Трубной металлургической компании» (ТМК) Дмитрий Пумпянский и его жена Галина и сын Александр

президент «Ростелекома» Михаил Осеевский

гендиректор «Аэрофлота» Михаил Полубояринов

председатель правления «Роснано» Сергей Куликов

председатель совета директоров «Русагро» Вадим Мошкович

председатель правления «Сибура» Дмитрий Конов

гендиректор «ФосАгро» Андрей Гурьев.

18:14

Горсовет Мариуполя сообщает об обстреле детской больницы в городе. На видео из телеграм-канала горсовета видно здание с выбитыми стенами и окнами.

17:52

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков утверждает, что Владимир Путин перед вторжением в Украину потребовал от военных не задействовать срочников, о чем ему позже доложили, передает ТАСС.

«До начала проведения специальной военной операции по указанию президента России, верховного главнокомандующего Владимира Путина до всех командиров подразделений вооруженных сил было доведено указание: категорически исключить привлечение военнослужащих срочной службы для выполнения любых задач на территории Украины. Президенту Путину было доложено о выполнении этого указания», — утверждает Песков.

Теперь Путин поручил Главной военной прокуратуре наказать ответственных за отправку срочников в Украину.

17:25

Минобороны России признало, что среди военных, участвующих в войне с Украиной, есть срочники, передает «Интерфакс».

«К сожалению, обнаружились несколько фактов присутствия военнослужащих срочной службы в частях российских Вооруженных сил, участвующих в проведении специальной военной операции на территории Украины. Практически все такие военнослужащие уже выведены на территорию России», — уверяет официальный представитель министерства Игорь Конашенков.

16:16

«Роскосмос» запретил сотрудникам выезжать за границу «в связи с обострением геополитической обстановки и санкционной политики, проводимой ведущими зарубежными государствами», сообщает «Подъем». Допускаются только рабочие поездки в Казахстан и Беларусь.

Издание пишет, что в госкорпорации подтвердили существование такого распоряжения.

14:33

70 ресторанов KFC приостанавливают работу в России, сообщила компания Yum! Brands. Всего в стране около 1000 ресторанов франшизы.

13:47

Запасов жизненно необходимых лекарств и сырья для них в России хватит на срок «до года», сообщили ТАСС в пресс-службе Минпромторга.

«По большинству международных непатентованных наименований запас готовой продукции превышает 25% от общего годового объема продаж за 2021 год», — отметили в министерстве. Чиновники ищут альтернативные коридоры поставок, а также логистических операторов.

Ранее сегодня «Коммерсантъ» со ссылкой на опрошенных участников рынка писал, что европейские контрагенты прекратили поставки сырья российским компаниям. «Поставки из Европы выглядят бесперспективно хотя бы потому, что неясно, каким образом производить оплату», — сказал главный исполнительный директор «Озон Хелскеа» Андрей Горшков. Поставки из Индии и Китая — оттуда в 2021 году ввезли 76,7% всего импортного сырья для российских препаратов — осложнились из-за изменения условий сотрудничества, трудностей с доставкой и оплатой поставок.

Представители рынка считают, что запасов субстанций хватит на полгода.

13:24

Британская табачная компания Imperial Brands приостанавливает продажи в России и производство на своем волгоградском заводе. К компании относятся такие марки, как Davidoff и Winston. Половина продукции, которую выпускал волгоградский завод, шла в Беларусь, Ирак, Азербайджан, Кыргызстан, Казахстан, Сербию, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Армению и Грузию.

13:15

Сотрудники ИВС в УВД по Московскому району Петербурга заставили двух задержанных девушек снять нижнее белье, приседать и раздвигать ягодицы, сообщает «ОВД-Инфо» со ссылкой на их освободившуюся сокамерницу Ануш Панину. От нее самой потребовали снять кофту.

12:54

Конституционный суд России вышел из Конференции европейских конституционных судов, после того как организация собралась проголосовать о прекращении или приостановлении членства российского суда.

В заявлении КС России говорится, что европейская организация присоединилась «к односторонней и предвзятой позиции, занимаемой правительствами соответствующих стран в отношении последних событий в Украине».

12:39

Елена Зеленская, жена президента Украины, призвала западные страны закрыть небо над Украиной.

«Снимите, наконец-то, белые перчатки, вы все равно не сможете сберечь нейтралитет. Потому что следующим Путин может прийти к вам», — сказано в письме Зеленской.

Введение бесполетной зоны над Украины предполагает отправку истребителей, чтобы сбивать российские самолеты, объяснял генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он и лидеры западных стран отказываются от этого шага, чтобы не привести к «полномасштабной войне в Европе с вовлечением многих других стран».

11:27

Visa продлила на один день срок работы с российскими картами — до 11 марта.

11:54

Рига. Навпроти російського посольства у Латвії. pic.twitter.com/ckJlTCc4nU — Еспресо (@EspresoTV) March 8, 2022

11:30

11:27

Heineken приостанавливает производство и продажу своего пива в России. До этого компания объявляла о прекращении инвестирования и экспорта в Россию.

11:20

Великобритания запретила экспортировать в Россию авиационные и космические технологии и продукцию, передает Reuters.

Также власти объявили уголовным преступлением полеты любых российских самолетов над территорией страны.

11:10

Журналист NBCNews Ричард Энгель: «Видел много украинцев, эвакуирующих собак и кошек. Первая белка».

Seen many Ukrainians evacuating dogs and cats. First squirrel. pic.twitter.com/JCTAyJAf8L — Richard Engel (@RichardEngel) March 7, 2022

11:02

Якутское издание Ykt.ru объявило о закрытии после принятия закона о наказании до 15 лет колонии за «фейки» о российской армии.

«Мы никогда не позволим Ykt.Ru превратиться в провластный, цензурируемый ресурс, прислужливо поддерживающий все принимаемые наверху решения», — сказано в обращении основателя издания Артема Томского.

Дорогие друзья, портал https://t.co/YpUaeXsKms закрывается



Чтобы сохранить репутацию портала и команды, нашу славную историю, мы решили остановить работу портала. Это наше самостоятельное решение, принятое в ответ на сложившуюся ситуацию. pic.twitter.com/i7u5xEDtSC — Sinet Team (@SinetTeam) March 9, 2022

10:28

После открытия торгов на московской бирже рубль упал еще больше.

10:22

Украинская служба чрезвычайных ситуаций сообщает, что в селе Донец Харьковской области ночью авиабомба попала в частный дом и двое человек погибли, а в городе Лебедин Сумской области в результате авиаудара два жилых дома были разрушены.

9:50

По подсчетам Йельской школы менеджмента, к 9 марта Россию покинули либо приостанавливают в ней работу около 300 компаний.

9:43

Вчера США ввели запрет на импорт российских нефти и газа. Великобритания объявила, что откажется от российской нефти до конца 2022 года.

Центробанк запретил россиянам покупать валюту наличными до 9 сентября. Также ЦБ ввел ограничение на снятие более 10 тысяч долларов с валютных вкладов или счетов: россияне могут снимать больше, но остальная часть будет выдана в рублях.

Международное рейтинговое агентство Fitch понизило рейтинг России до C, который означает: «дефолт неизбежен ».

В десяти городах России на антивоенных акциях, приуроченных к 8 марта, задержали более 90 человек. По подсчетам «ОВД-Инфо», с 24 февраля на протестах против войны задержали 13 794 человека.

Крупнейшая криптобиржа Binance перестала проводить операции с российскими картами Mastercard и Visa.

McDonald’s и Starbucks временно закрывают свои рестораны и кафе в России. Coca-Cola и PepsiCo приостанавливают работу в стране.

Фото на обложке: Ростислав Артов