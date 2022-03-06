Украина. Хроника. День 11

Россию отключили от Visa и Mastercard. «Холод» продолжает следить за происходящим.

20:36

Компания Danone объявила, что сохранит производство в России, «чтобы обеспечивать потребности в продовольствии местного населения», но прекратит инвестиции в новые проекты.

20:30

ГУ МВД по Москве отчиталось о задержании двух человек на Пушкинской площади. В пресс-релизе сообщается, что во время проверки документов «они стали заметно нервничать», а потом «у них были обнаружены и изъяты вещества для приготовления зажигательной смеси, газовый баллончик, колюще-режущие и предметы ударно-раздробляющего действия, а также профессиональные средства индивидуальной защиты органов дыхания».

Ранее видео этого задержания опубликовал телеграм-канал Shot, в котором утверждалось, что двое мужчин задержаны «во время несогласованной акции». В сообщении МВД никакой информации о связи задержанных с сегодняшними протестами в Москве не приводится.

19:59

Последние данные от «ОВД-Инфо».

19:37

Сегодня Путину также позвонил президент Франции Эммануэль Макрон. Свои версии итогов этого разговора уже опубликовали как Кремль, так и Елисейский дворец. Основная часть беседы, судя по пресс-релизам, была посвящена безопасности ядерных объектов в Украине. Французская сторона отдельно упоминает деталь, которой нет в российском заявлении: «Президент [Французской] Республики также использовал эту возможность, чтобы выразить свою озабоченность готовящейся атакой на Одессу».

18:37

Комиссия по политическим правам Совета по правам человека при президенте России выступила за скорейшее прекращение военных действий в Украине и «решение всех противоречий между двумя странами в рамках переговоров». Там призвали пересмотреть последние принятые в России законы, ограничивающие свободу слова.

18:27

В реестр блокировок Роскомнадзора добавили «Агентство», «Сноб», «Собеседник» и другие издания.

18:05

На акции в Москве была задержана председатель комитета «Гражданское содействие» (объявлен «иноагентом») Светлана Ганнушкина, которой сегодня исполнилось 80 лет.

«Ни в каком пикете я тогда не стояла, ничего не скандировала», — приводятся в канале комитета слова Ганнушкиной. На ней составили протокол о нарушении порядка проведения митинга и отпустили из отдела полиции.

17:16

Официальные данные МВД: в Москве на акцию вышли 2500 человек, задержаны 1700. В Петербурге — 1500 участников, задержаны 750. В остальных регионах — 1200 участников, задержаны 1061.

То есть в сумме получается 3 511 задержанных, что на целую тысячу больше, чем в сводке «ОВД-Инфо».

17:09

Данные к 17:00 по Москве.

16:59

Новый закон о наказании за пацифизм в действии.

16:41

Корреспонденту «Новой газеты» не поверили, что такое издание существует.

16:23

Самые жесткие задержания традиционно в Петербурге.

15:42

В Москве на пересечении Комсомольского проспекта с Третьим кольцом перевернулся автозак.

15:11

Уже почти полторы тысячи задержанных только за сегодняшний день, лидирует Новосибирск.

14:51

Кремль опубликовал итоги разговора Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана: «Подчеркнуто, что приостановка спецоперации возможна только в случае прекращения Киевом боевых действий и выполнения хорошо известных требований России».

14:46

В Петербурге задержана корреспондент «Новой газеты» Елена Лукьянова.

14:33

На Моховой в Москве полиция задерживает в том числе людей, которые говорят, что они просто проходили мимо.

14:03

«ОВД-Инфо» сообщает уже более чем о тысяче задержанных только за сегодняшний день.

14:02

Тем временем в Петербурге.

13:55

Moody’s в очередной раз понизило рейтинг России.

13:52

Первые задержания в Москве. На Пушкинской площади задержан редактор moloko plus Павел Никулин.

13:34

В России заблокировали сайт «Медиазоны» (объявлена «иноагентом»). В издании сообщили, что ведомство потребовало от них удалить весь сайт за освещение событий в Украине. Вместо этого «Медиазона» создала зеркало и мобильное приложение.

12:44

Обновленные данные по беженцам.

12:26

По данным «ОВД-Инфо» (объявлен «иноагентом»), в России уже 316 задержанных на антивоенных акциях 6 марта.

12:19

В Кемерово выписали штраф по новой статье КоАП о дискредитации использования российских войск. NGS24 пишет, что Центральный районный суд города назначил Максиму Мурашка штраф 60 тысяч рублей за призывы на антивоенную акцию.

11:44

Изданию «7х7» тоже угрожают блокировкой.

11:29

Задержания в Новосибирске.

11:19

Ночью также стало известно о, возможно, одном из первых протоколов по новой статье о «дискредитации» использования российских войск. Как пишет «Медиазона» (объявлена «иноагентом»), в Костроме такой протокол об административном правонарушении составили против Ирины Шумиловой за плакат «Эта ***** (слово ***** зачеркнуто, над ним написано “спецоперация” — МЗ) на Ваши налоги, а на лечение детей собираем смсками», с которым она вечером 5 марта вышла на улицу.

11:00

Центробанк ограничил любые переводы физических лиц из России за границу суммой 5 тысяч долларов в месяц, передает РБК.

10:47

Роскомнадзор заблокировал приложение для общения через интернет по принципу радиообмена Zello за «рассылку пользователям сообщений, в которых содержится недостоверная информация о ходе специальной операции Вооруженных Сил Российской Федерации на территории Украины».

10:45

Сайт научно-популярной газеты «Троицкий вариант — Наука» заблокировали за «Открытое письмо российских ученых и научных журналистов против (…) [слово, запрещенное Роскомнадзором] с Украиной (полный список подписей)», под которым более 7650 подписей. Страница с письмом уже удалена, но она все еще в реестре блокировок.

10:30

Одно из самых обсуждаемых событий ночи — вспышка в небе над Белгородом, которую заметили местные жители. Местные власти сообщили, что есть небольшие повреждения одного дома и никто не пострадал, но не объяснили, что произошло.

10:00

Что произошло за ночь

Visa и Mastercard прекратили работу в России. Это означает, что выпущенные российскими банками карты не будут работать за границей (в том числе в интернете и в Apple Pay и Google Pay), а иностранные — в России. Внутри России платежи проводятся независимо от международных платежных систем.

В российских городах второй день проходят обыски в преддверии антивоенной акции. Как отмечает глава «Агоры» Павел Чиков, для обысков используют формальный повод — уголовное дело о «телефонном терроризме».

Крупнейшие российские информагентства одновременно со ссылкой на анонимный источник рассказали, что Украина якобы давно пытается создать ядерное оружие или «грязную» бомбу с радиоактивными материалами. Никаких конкретных доказательств этого никем представлено не было.

Фото: Анатолий Жданов/Коммерсантъ