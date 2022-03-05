Украина. Хроника. День 10

«Холод» продолжает следить за происходящим в Украине и в России.

21:29

Jerusalem Post: Нафтали Беннет обсудил с Путиным ситуацию в Украине, включая положение израильтян и еврейских общин. Издание отмечает, что для поездки Беннет нарушил шаббат, что допустимо в особых случаях. После этого Беннет отправится в Германию на встречу с канцлером Олафом Шольцем.

20:27

«Медиазона» (объявлена «иноагентом») рассказала историю москвички Софии Аттаровой, которая провела три дня в отделе полиции за твит про акцию протеста 24 февраля. Согласно материалам дела, сотрудник Центра «Э» сделал скриншот через 29 секунд после того, как твит был опубликован.

20:06

Член украинской делегации Давид Арахамия написал, что третий раунд переговоров состоится в понедельник 7 марта.

19:51

Израильский премьер Нафтали Беннет прилетел в Москву и проводит переговоры с Владимиром Путиным, рассказали в Кремле. Обсуждают Украину.

19:13

Полицейские пришли в офис редакции «Псковская губерния». Они утверждают, что поступила анонимная жалоба: якобы в офисе призывали к митингу против происходящего на Украине. У журналистов изъяли ноутбуки и телефоны в рамках осмотра.

19:07

Стивен Кинг отказался от заключения новых контрактов на издание своих книг в России.

I don't usually post pictures of myself, but today is an exception. pic.twitter.com/IvuiH3QVZv — Stephen King (@StephenKing) February 28, 2022

18:45

Adobe прекратила продажу товаров и услуг в Россию.

18:38

После решения Booking.com остановить работу в России, вице-премьер Дмитрий Чернышенко 5 марта поручил создать российский аналог. Через несколько часов РЖД объявила о запуске своего сервиса по бронированию проживания. Утверждается, что к нему подключены «порядка 60 тысяч» объектов.

18:12

Издание «Важные истории» (объявлено «иноагентом») включили в список «нежелательных организаций». Помимо этого в перечень попала американская «Ассоциация развития журналистики» — то есть расследовательский антикоррупционный проект OCCRP.

17:59

«Победа» вслед за «Аэрофлотом» остановит полеты за рубеж с 8 марта.

16:46

Отдельно Путин рассказал, что, по его мнению, делают националисты в Украине.

16:21

Президент России Владимир Путин высказался по поводу ситуации в Украине:

военное положение в России вводить не планируется;

срочников и вызванных на сборы к «спецоперации» привлекать не планируют;

работа по уничтожению военной инфраструктуры Украины почти завершена.

15:45

Центробанк ввел новое ограничение по выводу валюты за рубеж. Как пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на письмо ЦБ, теперь в месяц на счета супругов и других близких родственников можно переводить не больше 5 тысяч долларов. Переводы на собственные счета за рубежом запрещены с 1 марта.

15:37

Итальянская La Repubblica пишет, что правоохранительные органы арестовали две виллы российского телеведущего Владимира Соловьева (его в заметке называют «олигархом») на озере Комо. Издание оценивает их в 8 миллионов евро.

14:52

«Аэрофлот» прекратит все зарубежные рейсы с 8 марта. Как отмечает РИА «Новости», уже с 6 марта на международные рейсы не будут пускать тех, у кого есть обратный билет с датой возврата после 8 марта.

13:50

Росавиация рекомендовала с 6 марта не выполнять зарубежные рейсы тем авиакомпаниям, у которых есть зарегистрированные не в России самолеты. Обратные рейсы из-за границы рекомендовано прекратить с 8 марта.

13:28

Магазин Zara прекращает работу в России, рассказали в головной компании Inditex.

13:19

Случилось то, что случилось. Мы с вами проснулись в новом мире, по правилам которого я не смогу работать так, как считаю правильным и нужным. Летный директор «Победы» Константин Тарасов

13:14

На сегодняшнем брифинге у пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова спросили, как можно выражать свое мнение в соответствии с новым законом. Он ответил, что закон принят в условиях «информационной войны» и его нужно исполнять.

13:00

Сооснователя марки Windsor’s Soap, гражданина Украины Ивана Аврамчука выдворяют из России.

Как сообщила «Холоду» его гражданская жена, соосновательница марки Яна Виндзор, Аврамчук 1 марта был задержан на Пушкинской, когда там проходила акция против боевых действий в Украине, остановился покурить с другом и был задержан сотрудниками полиции. На следующий день Кузьминский районный суд вынес ему штраф в 20 тысяч рублей за участие в митинге и выкрикивание лозунгов.

Кроме того, суд вынес решение о принудительном выдворении Аврамчука из страны, потому что он не встал вовремя на миграционный учет, и оштрафовал его еще на 7 тысяч рублей. Мосгорсуд уже отклонил жалобу на это решение. Сейчас Аврамчук содержится в Сахарово.

«У нас есть свидетель, мы запросили видео с камер, ничего этого на двух молниеносных судах не учли, — сообщила Яна Виндзор. — У него отобрали телефон, не принимают передачи — у него язва желудка, к нему туда уже приезжала скорая. Без него у нас [на работе] все встало. Это помимо того, что его выкидывают в район боевых действий, забирая от жены, ребенка и явно супер мирной работы».

По словам Виндзор, Аврамчук переехал в Россию около 10 лет назад. Она надеется, что ему дадут хотя бы вылететь из страны, самостоятельно купив билет в мирное место.

12:54

Крупнейшая блог-платформа «Яндекс.Дзен» отказалась показывать ленту рекомендаций. Как сообщил руководитель сервиса Ринат Низамов, теперь пользователи будут видеть только тех, на кого подписаны: «В текущей ситуации мы не можем доверять распространение контента алгоритмам».

12:39

Савеловский суд Москвы отправил политика Юлию Галямину под административный арест на 30 суток. На нее составили протокол за призывы к несогласованным акциям.

12:29

Сеть городских порталов Shkulev Media (NGS.ru и другие крупнейшие региональные издания) из-за закона о «фейках» также отказалась от прямого освещения ситуации в Украине. «Однако мы внимательно следим за тем, как разворачивающиеся события влияют на нашу с вами жизнь, и продолжаем оперативно освещать все изменения по части экономики и нововведений», — говорится в заявлении холдинга.

12:03

Немецкий журнал Spiegel дал пользователям из Украины и России свободный доступ к своим материалам.

11:33

Алексея Венедиктова уволили с поста главреда «Эха Москвы»

11:32

Рано утром 5 марта силовики пришли с обысками, как это описывает «Ротонда», «чуть ли не ко всей петербургской оппозиции». Обыски прошли у помощницы вице-спикера Заксобрания Ольги Галкиной, муниципального депутата Владимира Волохонского, правозащитницы Марии Малышевой и других — всего несколько десятков человек.

Многим из них в качестве формального повода назвали уголовное дело о «телефонном терроризме». Как пишет «Фонтанка», полиция якобы разоблачила группу «из четырех десятков человек».

11:24

«Уральские авиалинии» до 26 марта отменили рейсы в Армению, Объединенные Арабские Эмираты, Израиль и Азербайджан в связи «со сложившейся геополитической ситуацией».

11:21

Образовательная платформа Coursera прекратила работу с Россией. Российские курсы будут сняты с сервиса, а клиенты из России не смогут покупать платные курсы.

11:12

Минобороны России объявило о создании утром 5 марта гуманитарных коридоров для выхода мирных жителей Мариуполя и Волновахи.

10:59

Как сообщает Reuters, международный платежный сервис PayPal прекратил работу с Россией.

10:00

Что произошло за ночь

В российских «Ашанах» начали ограничивать количество товара в одни руки, в частности, сахар, муку, растительное масло и соль. «Доставка со склада и восстановление выкладки на полке после нескольких таких крупных закупок может занимать время, в течение которого часть покупателей останется без товара», — сказали РБК в пресс-службе компании.

Крупнейший производитель электроники Samsung приостановил поставку товаров и микрочипов в Россию, сообщает Bloomberg.

Facebook и Twitter заблокированы в России.

В России вступил в силу закон об уголовном наказании за «фейки» о действиях российских войск и за антивоенные призывы (после одного административного правонарушения). Из-за этого часть российских изданий прекратили работу, другие решили прекратить освещение событий в Украине. В России прекратили работу сотрудники Би-би-си, CNN, Bloomberg и других международных СМИ.

Фото: Анатолий Жданов/Коммерсантъ