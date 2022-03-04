Хроника войны с Украиной. День 9

Второй раунд переговоров привел к договоренностям о гуманитарных коридорах, но обстрелы в отдельных частях Украины продолжились: самым заметным был обстрел Запорожской АЭС, который вызвал пожар.
21:21
Издание Republic (объявлено «иноагентом») также решило отказаться от освещения войны с Украиной.
21:03
Роскомнадзор объявил о начале блокировки Facebook в России.
20:20
Аудиосервис Storytel прекратил производство контента в России.
20:07
Издание The Bell также отказалось от освещения войны с Украиной.
19:35
Президент России Владимир Путин созвонился с канцлером Германии Олафом Шольцем. Как сообщается на сайте Кремля, Путин «напомнил, что западные партнеры на протяжении восьми лет закрывали глаза на геноцид, устроенный киевским режимом в отношении жителей республик Донбасса» и назвал основной опасностью сейчас «военные формирования неонацистов».
19:15
Би-би-си объявила, что временно прекращает работу в России и будет действовать из-за границы.
18:54
В Москве задержана политик Юлия Галямина, ее доставили в ОВД по району Аэропорт. Причины задержания пока не уточняются.
18:47
Появились результаты голосования депутатов Госдумы за закон об уголовном наказании за «фейки» о действиях военных. Как отмечает бывший парламентский корреспондент Фарида Рустамова, из «Единой России» за закон не голосовали первая женщина-космонавт Валентина Терешкова, фигуристка Ирина Роднина и бывший тележурналист Тимофей Баженов. Из «Новых людей» не голосовала бывший мэр Якутска Сардана Авксентьева, актер Дмитрий Певцов, и Олег Леонов из «Лизы Алерт».
18:24
«Новая газета» объявила, что из-за угрозы уголовного преследования по новому закону удалит с сайта и из соцсетей материалы о войне с Украиной. В издании объяснили, что наказание может грозить за любую информацию о конфликте, отличную от пресс-релизов Минобороны. В «Новой» пообещали рассказывать о последствиях вторжения.
17:39
Следующий раунд переговоров может состояться уже 5 или 6 марта, рассказали в Киеве.
17:35
Ответа на свой вопрос о достоверности информации об Украине сенатор Нарусова не получила.
17:19
ООН: в Украине погиб 331 мирный житель, еще 675 человек получили ранения
17:17
«Банк Грузии» при открытии счета начал требовать от россиян подписку, что они согласны с утверждением, что Россия напала на Украину, передает Moscow Times.
17:08
Компания Microsoft прекратила продажу товаров и оказание услуг в России.
17:00
Гид Michelin, который в октябре 2021 года впервые дал звезды российским ресторанам, отозвал свои рекомендации по России.
16:53
Сервис Revolut перестал работать с российскими и беларускими банками.
16:37
«Идите на площадь. Не в IKEA идите, не в Apple. Выходите на площади своих городов», — ведущая «Орла и решки» Леся Никитюк обратилась к россиянам.
16:20
Совет ООН по правам человека выступил за расследование вторжения России в Украину. Против из членов совета выступили только Россия и Эритрея.
15:42
Редакция «Эхо Москвы» объявила, что из-за решения совета директоров вынуждена отключить сайт и официальные аккаунты в соцсетях.
15:33
Гендиректор «Победы» Андрей Калмыков объявил сотрудникам, что уходит из компании: «Я принял непростое решение уйти из нашего проекта. Поверьте, для меня это очень больно!». Ранее сообщалось, что после начала войны Калмыков улетал в Швейцарию, но затем вернулся.
15:23
Совет Федерации единогласно принял закон об уголовной ответственности за «фейки» о действиях российских войск.
Единственный вопрос в зале прозвучал от сенатора Людмилы Нарусововой. Она спросила, будет ли уголовная ответственность за цитирование заявлений официальных лиц (видимо, имелись в виду украинские чиновники). Докладчик отказался ответить на вопрос, сказав, что это решит следствие.
15:05
В Совете Федерации заседание тоже началось с минуты молчания в память о погибших российских военных. Но в отличие от Госдумы, там включили на весь зал песню «Встанем» исполнителя Shaman.
15:00
В Кремле не приняли предложение Владимира Зеленского о прямом разговоре с Владимиром Путиным. «Вчера состоялся второй раунд переговоров. Сейчас очередь за этими переговорами. Есть возможность у делегации без лишних посредников доносить друг до друга все элементы позиций», — сказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
14:52
Власти закрывают ТВ2 не в первый раз. Когда телекомпанию, основанную в 1991 году, убили в начале 2015-го, мы сумели уйти в онлайн, научиться работать по-новому и в этом новом для нас качестве продолжить традицию честного рассказа о происходящем в Томске, в Сибири, в стране. Нынешнее отключение мы пока воспринимаем как временную приостановку работы. Вернемся, когда станет возможно работать по нашим правилам. Видимо тогда, когда в правилах жизни нашей страны что-то серьезно поменяется.Главный редактор ТВ2 Виктор Мучник
14:20
RT рассказал, что его телеграм-канал передстал быть доступен в Австрии, Франции, Германии, Эстонии, Латвии, Литве иБельгии.
14:18
Глава Херсонской обладминистрации Геннадий Лагута написал, что в городе готовится постановочный пророссийский митинг. Для этого, по утверждению Лагуты, привезли «около 60-80 крымчан».
14:09
Обновение: агентство ТАСС аннулировало новость.
Швейцарский консорциум по строительству и работе «Северного потока — 2» подал на банкротство.
13:56
Мэрия Москвы отказалась согласовать антивоенное шествие 12 марта, ссылаясь на коронавирусные ограничения. Ранее Москва полностью отказалась от проверки QR-кодов и других остававшихся коронавирусных ограничений. Из обязательных требований остался только масочный режим.
13:47
Самолет «Уральских авиалиний», прилетевший из Краснодара, задержали в Дубае для проверки документов.
13:36
Smartavia тажке приостановила международные рейсы — до 19 марта.
13:16
Конфискованные в Великобритании поместья российских олигархов могут использовать для размещения беженцев из Украины, рассказал министр юстиции и вице-премьер Доминик Рааб.
13:13
Концерн «Энергоатом» рассказал, что в ходе боя за Запорожскую АЭС погибли трое украинских военных, еще двое ранены. Персонал станции не пострадал.
13:08
РБК: из-за санкций правительство разрешит операторам связи не наращивать объемы хранения данных пользователей по «законам Яровой».
12:43
Роберт Уайди: я мечтаю, чтобы эти слова появились в небе над Украиной, пока униженная армия Путина отступает.
12:31
S7 отменила все международные рейсы с 5 марта
Возврат пассажиров из-за границы будет проходить на рейсах компаний-партнеров.
12:23
Черниговская обладминистрация опубликовала информацию о последствиях российских бомбардировок 3 марта: 47 погибших и 18 раненых.
12:14
Обложка «Новой газеты».
11:55
Минобороны России подтвердило обстрел учебного комплекса Запорожской АЭС. В ведомстве утверждают, что оттуда по российским войскам открыла огонь украинская диверсионная группа. Она же, по как утверждается, подожгла здание. «Сейчас персонал Запорожской АЭС продолжает работать в штатном режиме, обслуживает объекты станции и отслеживает радиоактивную обстановку. Радиоактивный фон в районе электростанции в норме», — говорится в сообщении Минобороны.
11:51
Тем временем в Госдуме.
11:42
Платформа для создания сайтов Tilda отключила издание Doxa, которое ранее было заблокировано Роскомнадзором и сменило домен.
11:38
Издание The Village вывезло редакцию в Варшаву и продолжает работу оттуда. Московский офис столичного городского издания закрыт.
11:35
Издание Znak.com прекратило работу.
11:13
В московский офис ликвидированного «Мемориала» пришли с обыском. Обыск также проходит в офисе «Гражданского содействия» (объявлен «иноагентом»).
10:49
10:45
Первый вице-премьер Андрей Белоусов предложил иностранным компаниям три варианта действий:
- Продолжить работу в России;
- Передать долю российским партнерам, чтобы потом вернуться;
- Уход из России — это будет воспринято как умышленное банкротство с ответными мерами.
10:28
Следующие поправки — об административной ответственности за «дискредитацию использования Вооруженных сил». Тоже единогласно принят, тоже сразу отправили в Совет Федерации. Его заседание начнется сегодня в 15:00.
10:27
После голосования Володин жестко раскритиковал российских артистов, которые выступили против войны, но поддержал дирижера Валерия Гергиева — его уволили из Мюнхенской филармонии за отказ дистанцироваться от действий России.
10:24
Володин пообещал, что уже сегодня законопроект поступит на рассмотрение в Совет Федерации, а потом сразу на подпись президенту. По мнению спикера, уже завтра документ вступит в силу.
10:18
Второй (формально по порядку третий) вопрос — поправки в Уголовный кодекс о наказании за «фейки» по поводу действий российских войск. Без какого-либо обсуждения законопроект сразу принят во втором и третьем чтении.
10:16
Первый вопрос — о санкциях против иностранцев — принят мгновенно без обсуждения. Единогласно.
10:11
Вступительное слово Володина, краткий пересказ:
Если бы мы не начали «операцию» на Украине, то на следующий день в Донбасс вошли бы бандеровцы. Западные IT-компании используются против нас как оружие, несут рознь и ложь, мы должны заняться ими в первую очередь. А уже на следующей неделе займемся стабилизацией экономики.
10:04
В Госдуме началось первое заседание после нападения на Украину. Спикер Вячеслав Володин начал его с минуты молчания в память о погиших русских солдатах. Смотреть заседание можно тут.
09:57
Крупнейший разработчик программного обеспечения для строительства и машиностроения Autodesk прекращает работу в России, передает ТАСС.
09:47
Американская актриса Мила Кунис, родившаяся в в украинском городе Черновцы, вместе с мужем Эштоном Катчером объявила сбор на гуманитарную помощь и временное жилье для беженцев. Пара пожертвует три миллиона долларов и надеется собрать 30 миллионов.
«Я всегда ощущала себя американкой <…> Но сейчас я как никогда горда быть украинкой», — сказала Кунис.
09:24
Площадь Запорожской АЭС захвачена российскими военными, утверждает Государственная инспекция ядерного регулирования Украины.
Сотрудники станции контролируют состояние энергоблоков и следят за их эксплуатацией, уверяют в ведомстве.
08:20
Центробанк решил снизить комиссию для физлиц на операции по покупке валюты через брокеров с 30% до 12%, а также установит такую же комиссию для юрлиц.
07:31
Airbnb приостанавливает все операции в России и Беларуси, сообщил гендиректор компании Брайан Чески.
07:21
Пожарных все-таки пустили к горящему корпусу Запорожской АЭС, в 5:55 (по местному времени) пожар локализовали на площади в 2 тысячи квадратных метров, сообщает ГСЧС. К 6:20 его окончательно потушили, пострадавших от огня нет.
06:37
06:26
Томский телеканал ТВ2 заблокировали, сообщил в фейсбуке главный редактор телеканала Виктор Мучник.
«Вечером пришло второе предупреждение, ночью рубанули. Признаться, вчера уже решил, что соберу коллег и объявлю о прекращении работы, потому что работать так, как мы считаем нужным, стало невозможно, а работать так, как считают нужным власти РФ, мы не будем. Государство РФ облегчило выбор. Всем удачи», — написал он.
06:11
Мэр Энергодара Дмитрий Орлов рассказал, что на атомной станции есть раненые, некоторые в тяжелом состоянии. Но в больницу пока нет возможности их вывезти, передает УНИАН.
05:57
В МАГАТЭ сообщают, что пожар на Запорожской АЭС не затронул «основное оборудование», передает РИА «Новости».
«Энергоатом», к которому относится АЭС, сообщил, что пожар возник в учебно-тренировочном корпусе. В службе чрезвычайных ситуаций сообщали, что пожар затронул 3-5 этажи этого здания, но российские военные не дают им возможности для того, чтобы приступить к тушению пожара.
Однако врио гендиректора станции Игорь Мурашов считает, что ядерная безопасность была нарушена и реакторы еще в опасности.
05:40
После вчерашнего разговора президента России Владимира Путина и французского лидера Эммануэля Макрона последний пришел к выводу, что «худшее впереди» и российские военные собираются «взять под контроль» всю Украину.
Во втором раунде переговоров Украина и Россия договорились организовать гуманитарные коридоры.
Генпрокуратура России, Следственный комитет и МВД предостерегли россиян от участия в протестах против войны, пригрозив за это уголовной ответственностью.
Парламент Украины одобрил президентский указ о мобилизации и национализации активов российских компаний и физических лиц, которые находятся в стране.
«Газпром» решил ликвидировать радиостанцию «Эхо Москвы», а телеканал «Дождь» приостановил вещание. «Медузу», «Радио Свобода», «Би-би-си» и Deutsche Welle заблокировали; как и Twiitter и Fаcebook.
Ночью начались обстрелы в районе Запорожской АЭС. В их результате начался пожар. Когда танки зашли на территорию станции, началась новая серия обстрела, которая привела к еще большему пожару.
Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ