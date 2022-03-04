Хроника войны с Украиной. День 9

Второй раунд переговоров привел к договоренностям о гуманитарных коридорах, но обстрелы в отдельных частях Украины продолжились: самым заметным был обстрел Запорожской АЭС, который вызвал пожар.

21:21

Издание Republic (объявлено «иноагентом») также решило отказаться от освещения войны с Украиной.

21:03

Роскомнадзор объявил о начале блокировки Facebook в России.

20:20

Аудиосервис Storytel прекратил производство контента в России.

20:07

Издание The Bell также отказалось от освещения войны с Украиной.

19:35

Президент России Владимир Путин созвонился с канцлером Германии Олафом Шольцем. Как сообщается на сайте Кремля, Путин «напомнил, что западные партнеры на протяжении восьми лет закрывали глаза на геноцид, устроенный киевским режимом в отношении жителей республик Донбасса» и назвал основной опасностью сейчас «военные формирования неонацистов».

19:15

Би-би-си объявила, что временно прекращает работу в России и будет действовать из-за границы.

18:54

В Москве задержана политик Юлия Галямина, ее доставили в ОВД по району Аэропорт. Причины задержания пока не уточняются.

18:47

Появились результаты голосования депутатов Госдумы за закон об уголовном наказании за «фейки» о действиях военных. Как отмечает бывший парламентский корреспондент Фарида Рустамова, из «Единой России» за закон не голосовали первая женщина-космонавт Валентина Терешкова, фигуристка Ирина Роднина и бывший тележурналист Тимофей Баженов. Из «Новых людей» не голосовала бывший мэр Якутска Сардана Авксентьева, актер Дмитрий Певцов, и Олег Леонов из «Лизы Алерт».

18:24

«Новая газета» объявила, что из-за угрозы уголовного преследования по новому закону удалит с сайта и из соцсетей материалы о войне с Украиной. В издании объяснили, что наказание может грозить за любую информацию о конфликте, отличную от пресс-релизов Минобороны. В «Новой» пообещали рассказывать о последствиях вторжения.

17:39

Следующий раунд переговоров может состояться уже 5 или 6 марта, рассказали в Киеве.

17:35

Ответа на свой вопрос о достоверности информации об Украине сенатор Нарусова не получила.

17:19

ООН: в Украине погиб 331 мирный житель, еще 675 человек получили ранения

17:17

«Банк Грузии» при открытии счета начал требовать от россиян подписку, что они согласны с утверждением, что Россия напала на Украину, передает Moscow Times.

банк грузии требует от эмигрантов из россии подписать специальное соглашение для открытия счёта. россияне должны согласиться, что их страна — агрессор, оккупировавший земли грузии и украины, признать цельность этих стран, не распространять российскую пропаганду и бороться с ней pic.twitter.com/OhyBzP5s4Z — ինոագենտ թեդո (@gorgich) March 4, 2022

17:08

Компания Microsoft прекратила продажу товаров и оказание услуг в России.

17:00

Гид Michelin, который в октябре 2021 года впервые дал звезды российским ресторанам, отозвал свои рекомендации по России.

16:53

Сервис Revolut перестал работать с российскими и беларускими банками.

Приложение Revolut перестало проводить деньги из Беларуси и России и обратно.



В сообщении не сказано о блокировке аккаунтов. Уточняется, что другие направления для переводов открыты.https://t.co/Nd5BMOLTwZ pic.twitter.com/ra9oQBbvNn — onlíner (@OnlinerBY) March 4, 2022

16:37

«Идите на площадь. Не в IKEA идите, не в Apple. Выходите на площади своих городов», — ведущая «Орла и решки» Леся Никитюк обратилась к россиянам.

16:20

Совет ООН по правам человека выступил за расследование вторжения России в Украину. Против из членов совета выступили только Россия и Эритрея.

🔴 BREAKING



The Human Rights Council has decided to urgently establish an independent international commission of inquiry as a result of #Russia's aggression against #Ukraine.



✅ YES: 32

❌ NO: 2

➖ ABSTENTIONS: 13 pic.twitter.com/cJGjHtwXcR — UN Human Rights Council 📍 #HRC49 (@UN_HRC) March 4, 2022

15:42

Редакция «Эхо Москвы» объявила, что из-за решения совета директоров вынуждена отключить сайт и официальные аккаунты в соцсетях.

15:33

Гендиректор «Победы» Андрей Калмыков объявил сотрудникам, что уходит из компании: «Я принял непростое решение уйти из нашего проекта. Поверьте, для меня это очень больно!». Ранее сообщалось, что после начала войны Калмыков улетал в Швейцарию, но затем вернулся.

15:23

Совет Федерации единогласно принял закон об уголовной ответственности за «фейки» о действиях российских войск.

Единственный вопрос в зале прозвучал от сенатора Людмилы Нарусововой. Она спросила, будет ли уголовная ответственность за цитирование заявлений официальных лиц (видимо, имелись в виду украинские чиновники). Докладчик отказался ответить на вопрос, сказав, что это решит следствие.

15:05

В Совете Федерации заседание тоже началось с минуты молчания в память о погибших российских военных. Но в отличие от Госдумы, там включили на весь зал песню «Встанем» исполнителя Shaman.

15:00

В Кремле не приняли предложение Владимира Зеленского о прямом разговоре с Владимиром Путиным. «Вчера состоялся второй раунд переговоров. Сейчас очередь за этими переговорами. Есть возможность у делегации без лишних посредников доносить друг до друга все элементы позиций», — сказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

14:52

Власти закрывают ТВ2 не в первый раз. Когда телекомпанию, основанную в 1991 году, убили в начале 2015-го, мы сумели уйти в онлайн, научиться работать по-новому и в этом новом для нас качестве продолжить традицию честного рассказа о происходящем в Томске, в Сибири, в стране. Нынешнее отключение мы пока воспринимаем как временную приостановку работы. Вернемся, когда станет возможно работать по нашим правилам. Видимо тогда, когда в правилах жизни нашей страны что-то серьезно поменяется. Главный редактор ТВ2 Виктор Мучник

14:20

RT рассказал, что его телеграм-канал передстал быть доступен в Австрии, Франции, Германии, Эстонии, Латвии, Литве иБельгии.

14:18

Глава Херсонской обладминистрации Геннадий Лагута написал, что в городе готовится постановочный пророссийский митинг. Для этого, по утверждению Лагуты, привезли «около 60-80 крымчан».

14:09

Обновение: агентство ТАСС аннулировало новость.

Швейцарский консорциум по строительству и работе «Северного потока — 2» подал на банкротство.

13:56

Мэрия Москвы отказалась согласовать антивоенное шествие 12 марта, ссылаясь на коронавирусные ограничения. Ранее Москва полностью отказалась от проверки QR-кодов и других остававшихся коронавирусных ограничений. Из обязательных требований остался только масочный режим.

13:47

Самолет «Уральских авиалиний», прилетевший из Краснодара, задержали в Дубае для проверки документов.

13:36

Smartavia тажке приостановила международные рейсы — до 19 марта.

13:16

Конфискованные в Великобритании поместья российских олигархов могут использовать для размещения беженцев из Украины, рассказал министр юстиции и вице-премьер Доминик Рааб.

13:13

Концерн «Энергоатом» рассказал, что в ходе боя за Запорожскую АЭС погибли трое украинских военных, еще двое ранены. Персонал станции не пострадал.

13:08

РБК: из-за санкций правительство разрешит операторам связи не наращивать объемы хранения данных пользователей по «законам Яровой».

12:43

Роберт Уайди: я мечтаю, чтобы эти слова появились в небе над Украиной, пока униженная армия Путина отступает.

Я мрію, щоб ці слова з’явилися в небі над Україною, поки армія Путіна відступає в приниженні. pic.twitter.com/DnwULm7B7M — Robert B. Weide (@BobWeide) March 4, 2022

12:31

S7 отменила все международные рейсы с 5 марта

Возврат пассажиров из-за границы будет проходить на рейсах компаний-партнеров.

12:23

Черниговская обладминистрация опубликовала информацию о последствиях российских бомбардировок 3 марта: 47 погибших и 18 раненых.

12:14

Обложка «Новой газеты».

11:55

Минобороны России подтвердило обстрел учебного комплекса Запорожской АЭС. В ведомстве утверждают, что оттуда по российским войскам открыла огонь украинская диверсионная группа. Она же, по как утверждается, подожгла здание. «Сейчас персонал Запорожской АЭС продолжает работать в штатном режиме, обслуживает объекты станции и отслеживает радиоактивную обстановку. Радиоактивный фон в районе электростанции в норме», — говорится в сообщении Минобороны.

11:51

Тем временем в Госдуме.

11:42

Платформа для создания сайтов Tilda отключила издание Doxa, которое ранее было заблокировано Роскомнадзором и сменило домен.

11:38

Издание The Village вывезло редакцию в Варшаву и продолжает работу оттуда. Московский офис столичного городского издания закрыт.

11:35

Издание Znak.com прекратило работу.

11:13

В московский офис ликвидированного «Мемориала» пришли с обыском. Обыск также проходит в офисе «Гражданского содействия» (объявлен «иноагентом»).

10:49

Российский Первый канал показал сюжет об уничтожении самого большого самолета в мире Ан-225 «Мрия» в пригороде Киева. Там утверждают, что он попал под обстрел украинской артиллерии.

10:45

Первый вице-премьер Андрей Белоусов предложил иностранным компаниям три варианта действий:

Продолжить работу в России;

Передать долю российским партнерам, чтобы потом вернуться;

Уход из России — это будет воспринято как умышленное банкротство с ответными мерами.

10:28

Следующие поправки — об административной ответственности за «дискредитацию использования Вооруженных сил». Тоже единогласно принят, тоже сразу отправили в Совет Федерации. Его заседание начнется сегодня в 15:00.

10:27

После голосования Володин жестко раскритиковал российских артистов, которые выступили против войны, но поддержал дирижера Валерия Гергиева — его уволили из Мюнхенской филармонии за отказ дистанцироваться от действий России.

10:24

Володин пообещал, что уже сегодня законопроект поступит на рассмотрение в Совет Федерации, а потом сразу на подпись президенту. По мнению спикера, уже завтра документ вступит в силу.

10:18

Второй (формально по порядку третий) вопрос — поправки в Уголовный кодекс о наказании за «фейки» по поводу действий российских войск. Без какого-либо обсуждения законопроект сразу принят во втором и третьем чтении.

10:16

Первый вопрос — о санкциях против иностранцев — принят мгновенно без обсуждения. Единогласно.

10:11

Вступительное слово Володина, краткий пересказ:

Если бы мы не начали «операцию» на Украине, то на следующий день в Донбасс вошли бы бандеровцы. Западные IT-компании используются против нас как оружие, несут рознь и ложь, мы должны заняться ими в первую очередь. А уже на следующей неделе займемся стабилизацией экономики.

10:04

В Госдуме началось первое заседание после нападения на Украину. Спикер Вячеслав Володин начал его с минуты молчания в память о погиших русских солдатах. Смотреть заседание можно тут.

09:57

Крупнейший разработчик программного обеспечения для строительства и машиностроения Autodesk прекращает работу в России, передает ТАСС.

09:47

Американская актриса Мила Кунис, родившаяся в в украинском городе Черновцы, вместе с мужем Эштоном Катчером объявила сбор на гуманитарную помощь и временное жилье для беженцев. Пара пожертвует три миллиона долларов и надеется собрать 30 миллионов.

«Я всегда ощущала себя американкой <…> Но сейчас я как никогда горда быть украинкой», — сказала Кунис.

09:24

Площадь Запорожской АЭС захвачена российскими военными, утверждает Государственная инспекция ядерного регулирования Украины.

Сотрудники станции контролируют состояние энергоблоков и следят за их эксплуатацией, уверяют в ведомстве.

08:20

Центробанк решил снизить комиссию для физлиц на операции по покупке валюты через брокеров с 30% до 12%, а также установит такую же комиссию для юрлиц.

07:31

Airbnb приостанавливает все операции в России и Беларуси, сообщил гендиректор компании Брайан Чески.

07:21

Пожарных все-таки пустили к горящему корпусу Запорожской АЭС, в 5:55 (по местному времени) пожар локализовали на площади в 2 тысячи квадратных метров, сообщает ГСЧС. К 6:20 его окончательно потушили, пострадавших от огня нет.

06:37

Irpin, near Kyiv. No words pic.twitter.com/z0Sq05D3Y3 — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) March 3, 2022

06:26

Томский телеканал ТВ2 заблокировали, сообщил в фейсбуке главный редактор телеканала Виктор Мучник.

«Вечером пришло второе предупреждение, ночью рубанули. Признаться, вчера уже решил, что соберу коллег и объявлю о прекращении работы, потому что работать так, как мы считаем нужным, стало невозможно, а работать так, как считают нужным власти РФ, мы не будем. Государство РФ облегчило выбор. Всем удачи», — написал он.

06:11

Мэр Энергодара Дмитрий Орлов рассказал, что на атомной станции есть раненые, некоторые в тяжелом состоянии. Но в больницу пока нет возможности их вывезти, передает УНИАН.

05:57

В МАГАТЭ сообщают, что пожар на Запорожской АЭС не затронул «основное оборудование», передает РИА «Новости».

«Энергоатом», к которому относится АЭС, сообщил, что пожар возник в учебно-тренировочном корпусе. В службе чрезвычайных ситуаций сообщали, что пожар затронул 3-5 этажи этого здания, но российские военные не дают им возможности для того, чтобы приступить к тушению пожара.

Однако врио гендиректора станции Игорь Мурашов считает, что ядерная безопасность была нарушена и реакторы еще в опасности.

05:40

После вчерашнего разговора президента России Владимира Путина и французского лидера Эммануэля Макрона последний пришел к выводу, что «худшее впереди» и российские военные собираются «взять под контроль» всю Украину.

Во втором раунде переговоров Украина и Россия договорились организовать гуманитарные коридоры.

Генпрокуратура России, Следственный комитет и МВД предостерегли россиян от участия в протестах против войны, пригрозив за это уголовной ответственностью.

Парламент Украины одобрил президентский указ о мобилизации и национализации активов российских компаний и физических лиц, которые находятся в стране.

«Газпром» решил ликвидировать радиостанцию «Эхо Москвы», а телеканал «Дождь» приостановил вещание. «Медузу», «Радио Свобода», «Би-би-си» и Deutsche Welle заблокировали; как и Twiitter и Fаcebook.

Ночью начались обстрелы в районе Запорожской АЭС. В их результате начался пожар. Когда танки зашли на территорию станции, началась новая серия обстрела, которая привела к еще большему пожару.

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ