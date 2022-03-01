Хроника войны с Украиной. День 6

Россия продолжает военные действия в Украине, несмотря на осуждение мирового сообщества и жесткие санкции

04:57

Великобритания ввела новые санкции против России, сообщается на сайте британского правительства. Российским судам запретили заходить в британские порты, граждане и юрлица Великобритании не могу проводить финансовые операции с Центробанком

04:40

Boeing приостановил обслуживание и техническую поддержку российских авиакомпаний, передает РИА «Новости».

04:34

Глава Мордовии Артем Здунов рассказал о гибели в Украине российского военного Виктора Исайкина. Внимание на это обратила «Медуза ».

«Ему было 40 лет. Виктор Иванович — кадровый военный, полковник», — написал губернатор. Он выразил соболезнования семье.

04:28

В мариупольских больницах оказалось 128 раненых, сообщает УНИАН со ссылкой на мэра города Вадима Бойченко. Он утверждает, что Левобережный район и Кировский жилмассив обстреляли из «Градов», боевых орудий и ударили ракетами.

04:11

162 нобелевских лауреата осудили нападение на Украину и выразили поддержку украинцам. События 24 февраля они сравнивают с нападением Германии на Польшу в 1939 году.

«Правительство Российской Федерации под руководством президента Путина начало неоправданную военную агрессию — ничто другое как войну — против соседнего государства, Украины. Тут мы тщательно подбираем слова, поскольку не верим, что российский народ играет свою роль в этой агрессии», — говорится в письме.

Авторы осуждают отрицание российским президентом легитимности существования Украины и требуют вывести войска.

03:58

СБУ сообщила, что в Харькове высадился российский десант, после чего начались бои. Ведомство утверждает, что военные напали на Военно-медицинский клинический центр Северного региона.

03:34

Российские войска 1 марта заняли город Тростянец в Сумской области, сообщает глава региона Дмитрий Живицкий.

«Три российских колонны с разных сторон зашли в Тростянец и полностью заняли город. Снесли танком ворота в Круглый двор, разбили картинную галерею», — говорится в посте.

В городе повреждены почти все линии электропередач, разбиты дороги. «Русские ходят по домам, достают людей из подвалов, заставляют их сидеть на улице ночью. Они боятся авиаударов», — утверждается в публикации.

02:57

В Москве полицейские задержали Екатерину Завизион, которая пришла к посольству Украины с подругой Ольгой Альтер и их пятью детьми положить цветы. Как рассказала Екатерина «Холоду », дети были с плакатами, которые они сами нарисовали. На одном из них было написано «Нет войне».

По словам москвички, дети достали плакаты, а она с подругой пыталась положить цветы к посольству. Полицейские просили оставить их на противоположной стороне, но девушки не послушались. Сотрудник полиции в итоге стал ногами сдвигать цветы, завязалась словесная перепалка, и Екатерину задержали.

Москвичку отвели в автозак. Через окно она пыталась успокоить детей. Но в итоге полицейские решили не разлучать их и повезли детей Екатерины в отдел вместе с ее подругой Ольгой Альтер, которая также пришла к посольству с детьми.

Женщин и пятеро детей (от 7 до 11 лет) доставили в ОВД «Пресненский». Там они провели около четырех часов. На обеих матерей составили протоколы об участии в несогласованной акции (часть 5 статьи 20.2 КоАП), а на Екатерину еще и протокол о неисполнении родителям обязанностей по воспитанию детей (часть 1 статьи 5.35 КоАП).

Екатерина объяснила, что ей не с кем было оставить детей и она не ожидала такой реакции полиции.

02:11

Некоторые больницы в Белгороде перестали принимать гражданских пациентов, поскольку туда будут свозить раненых российских военных, пишет «Новая газета».

В частности, перепрофилируют городскую больницу № 2. Журналист «Новой газеты» в травмпункте больницы видел легко раненых военных и слышал, как медиков звали на совещание «для обсуждения вопросов по военной повестке».

Сотрудники частного медцентра «Поколение, чьи имена не называются, рассказали «Новой газете», что из-за большого количества раненых для их лечения привлекают в том числе специалистов частных клиник.

01:32

В Житомире после авиаудара повреждено десять домов, двое человек погибли, еще трое ранены, сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям. Под завалами могут оставаться люди.

Ранее мэр города Сергей Сухомлин публиковал видео горящих домов.

00:17

Apple сообщила об ограничении работы Apple Pay. При этом журналисту «Холода» удалось провести платеж через Apple Pay после заявления компании.

Также в заявлении говорится, что из App Store удалили приложения RT и Sputnik.

23:22

Бывший глава МИД России Андрей Козырев призвал российских дипломатов увольняться в знак протеста против войны.

«Уважаемые дипломаты России, вы профессионалы, а не дешевые пропагандисты. Когда я работал в МИДе, я гордился своими коллегами. Сейчас просто нельзя поддерживать кровавую братоубийственную войну в Украине», — написал Козырев в твиттере.

23:04

Apple и Nike прекратили продажи на сайтах своих официальных онлайн-магазинов в России.

Nike объяснил это тем, что компания не может гарантировать доставку своих товаров в страну.

22:53

В Пентагоне считают, что Россия задействовала в Украине уже больше 80% заранее подготовленной боевой силы, пересказывает «Би-би-си» брифинг сотрудника Пентагона.

По информации военного ведомства, в наступлении участвует множество срочников, которые раньше не участвовали в боях. Некоторые из них не знали, что их отправляют в Украину для участия в военных действиях. Минобороны России отрицает участие призывников.

Некоторые отряды российской армии сдаются в плен, иногда без боя, рассказали в Пентагоне.

22:33

Президент Владимир Путин запретил вывозить из России больше 10 тысяч долларов наличными со 2 марта. Указ об этом опубликован на сайте Кремля.

22:13

BMW прекратила поставки своих машин в Россию и останавливает работу завода в Калининграде, пишет The Wall Street Journal. Компания осудила агрессию против Украины.

21:51

Роскомнадзор пригрозил заблокировать Википедию за статью «Вторжение России на Украину (2022)».

Роскомнадзор прислал уведомление от Генпрокуратуры с угрозой блокировки Википедии за статью «Вторжение России на Украину (2022)». pic.twitter.com/O3vKd7H1GV — Русская Википедия (@ru_wikipedia) March 1, 2022

21:06

Главный редактор «Эха» Алексей Венедиктов заявил, что редакция категорически не согласна с претензиями Генпрокуратуры, потому что они «не подкреплены никакими примерами, никакими доказательствами».

21:06

Радиовещание «Эха Москвы» отключили в 21:00 по Москве

Об этом в эфире на YouTube объявил ведущий Максим Курников.

21:02

УНИАН публикует видео взрывов на аэродроме Чугуева в Харьковской области.

20:53

Оператор «Северного потока — 2» объявил о банкротстве.

20:40

Генпрокуратура потребовала заблокировать сайты телеканала «Дождь» (объявлен «иноагентом») и радиостанции «Эхо Москвы». В ведомстве утверждают, что издания публикуют ложные сведения о «специальной операции» на Украине.

Помимо блокировки сайтов Генпрокуратура обратилась в вещательную сеть и «Газпром-медиа» (владеет «Эхом Москвы») с требованием незамедлительно устранить нарушения «вплоть до немедленного отключения».

19:59

Корреспондент CNN Мэтью Ченс показал, как выглядит киевский бункер президента Украины Владимира Зеленского.

19:15

Пять человек погибли при обстреле телевышки в Киеве, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на ГСЧС. Еще пятеро получили ранения.

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко сообщил, что при обстреле киевской телевышки никто из местных работников не пострадал.

19:09

Владимир Зеленский потребовал прекращения огня, чтобы продолжить переговоры.

18:39

Европейские страны отказались от планов передать Украине истребители советского производства. Военный обозреватель Politico Пол Маклири написал, что Польша и Словакия передумали предоставлять такую помощь Киеву. Накануне украинские пилоты прибыли в Польшу, чтобы доставить эти истребители на Украину.

18:19

В Киеве произошел взрыв в районе телебашни. Ранее российское Минобороны обещало нанести удары по объектам в городе.

17:51

Московские учителя рассказали РБК, что для инструктажа по поводу нападения на Украину департамент образования организовал им встречу с пресс-секретарем МИД Марией Захаровой. Встреча прошла 28 февраля в режиме видеоконференции, Захарова выступала около двух часов.

«Звучали слова о том, что последние 8 лет шла война, и Россия ее заканчивает», — отметил один из участников. Когда Захарова отключилась от встречи, один из учителей спросил у представителя департамента, что делать, если он сам или его ученики против войны. Ему ответили: «Не надо навязывать разговор там, где он не будет уместен».

17:27

По данным «ОВД-Инфо» (объявлен «иноагентом»), более чем в ста городах России за последние шесть дней на протестах задержан 6 481 человек.

16:51

Одна из самых популярных блогеров России Анастасия Ивлеева обратилась к руководству страны: «Я призываю вас сделать второй раунд переговоров завершающим военные действия, я призываю вас договориться, я призываю вас достигнуть тех компромиссов, которые остановят гибель людей. Я призываю остановиться».

16:06

Российская армия анонсировала удар по объектам в Киеве: технологическому центру СБУ и 72-му главному центру психологических спецопераций. «Призываем украинских граждан, привлекаемых украинскими националистами для осуществления провокаций против России, а также жителей Киева, проживающих рядом с ретрансляционными узлами, покинуть свои дома», — говорится в сообщении.

15:45

Минобороны России утверждает, что полностью заблокировало украинским военным выход к Азовскому морю. В сообщении ведомства также говорится, что «передовые отряды ДНР» вышли на границу Донецкой области.

15:43

Французский актер с российским паспортом Жерар Депардье сказал AFP, что выступает против «братоубийственной войны». «Прекратите стрелять и начните переговоры», — приводит агентство его слова.

15:37

Райффайзен-банк рассматривает возможность ухода из России, цитирует ТАСС сообщение британского агентства Reuters. При этом РИА «Новости» со ссылкой на сам банк пишут, что таких планов нет.

15:05

Правительство России выделило триллион рублей из Фонда национального благосостояния (13,6 трлн рублей на 1 февраля 2022 года) для выкупа акций российских компаний, стоимость которых обвалилась из-за санкций.

14:58

Украинское издание «Главком», ссылаясь на неназванные источники в делегации Киева на переговорах, перечислило требования российской стороны:

референдум на Украине о внеблоковом статусе с ратификацией парламентом;

признание ДНР и ЛНР в границах соответствующих областей Украины;

«денацификация»;

статус Крыма в соглашении не упоминать.

14:43

Обновленная информация от ГСЧС по обстрелу Харькова: не менее 10 погибших, 20 раненых.

14:39

Сегодня шестой день, когда на главной странице «Яндекса» минимум 30 млн российских пользователей видят, что никакой войны нет, тысяч погибших российских солдат нет, десятков погибших под российскими бомбежками мирных жителей нет, нет десятков пленных, нет огромных разрушений в разных украинских городах. То, что значительная часть населения России может считать, что войны нет, является основой и движущей силой этой войны. «Яндекс» сегодня — ключевой элемент в сокрытии информации о войне. Каждый день и час таких «новостей» — это человеческие жизни. И вы, мои бывшие коллеги, за это тоже отвечаете. Бывший глава «Яндекс.Новостей» Лев Гершензон

13:46

Премьер-министр России Михаил Мишустин объявил, что подготовлены меры по ограничениям на вывод иностранных инвестиций из России. Как именно Москва собирается запретить иностранцам забирать свои средства, чиновник не уточнил.

Ранее крупные зарубежные компании сказали, что намерены выйти из своих совместных проектов в России или из долей в российских компаниях.

13:40

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании военной администрации в Киеве, которую возглавит генерал Николай Жернов. Мэр Киева Виталий Кличко продолжит исполнять свои обязанности в связке с военной администрацией.

13:24

В ночь на 1 марта компания Maxar, занимающаяся спутниковой съемкой, показала фотографии российского конвоя протяженностью 64 километра, который, по всей видимости, движется к Киеву.

Как отметил в эфире «Эха Москвы» основатель Conflict Intelligence Team Руслан Левиев, на снимках видны практически только грузовые машины, но почти нет бронетехники, что необычно для военных конвоев.

Russian military convoy north of Kyiv stretches for 40 miles -Maxar https://t.co/FJXqXpnDuT pic.twitter.com/YRkfhmis8H — Reuters (@Reuters) March 1, 2022

13:07

Пока российское Минобороны не называет никаких цифр погибших, раненых и пленных, власти регионов начали самостоятельно рассказывать о потерях. «Медиазона» (объявлена «иноагентом») собрала информацию о шести таких сообщениях (семеро погибших).

12:49

Министр обороны России Сергей Шойгу назвал цели российской «операции».

12:29

Росавиация обратилась к россиянам, которые находятся за рубежом и хотят вернуться домой. Там текущую ситуацию с закрытием воздушного пространства сравнили с первыми месяцами пандемии коронавируса.

«Сбор данных и их обработка требует время и создания специальных ресурсов. В этой связи гражданам России рекомендуется рассмотреть альтернативные маршруты возращения домой, что на текущий момент представляется наиболее предпочтительным», — добавили в ведомстве.

12:08

Власти Мюнхена сообщили о прекращении сотрудничества с дирижером Валерием Гергиевым, который работал в городской филармонии. «Несмотря на мои призывы, Валерий Гергиев не стал однозначно и безальтернативно дистанцироваться от жестокого нападения Путина на Украину и наш город-побратим Киев», — приводятся в пресс-релизе слова мэра Дитера Райтера

11:34

Все связанные с Russia Today и Sputnik каналы на YouTube заблокированы в Европе.

11:02

ГСЧС: от обстрела Харьковской обладминистрации пострадали шесть человек, в том числе один ребенок.

10:20

Источник The Bell: вступивший сегодня 1 марта в силу указ президента России Владимира Путина запрещает россиянам не только переводить деньги на свои счета в зарубежных банках, но и пользоваться иностранными электронными кошельками. На покупку товаров в зарубежных магазинах это не влияет.

10:17

Американский Институт изучения войны (спонсируется оборонным комплексом) опубликовал очередную карту проникновения российских войск вглубь украины по состоянию на начало ночи 1 марта.

NEW #Ukraine Conflict Update: The next major phase of #Russian offensive operations will likely begin within the next 24 hours and play out over the ensuing 48-72 hours. https://t.co/x7e0TsYOyV pic.twitter.com/FGIo2gqZ8V — ISW (@TheStudyofWar) March 1, 2022

09:57

Евросоюз будет передавать Украине данные космической разведки о передвижениях российских войск, рассказал Euronews глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

09:44

В Харькове нанесли мощный удар у здания обладминистрации.

09:32

В Ахтырке в Сумской области после обстрела воинской части 28 февраля погибли 70 украинских военных, некоторые оказались под завалами, сообщает глава области Дмитрий Живицкий.

09:08

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о гибели двух чеченцев в Украине, еще шестеро получили ранения.

08:59

Сотрудники видеоотдела RT под названием Ruptly, который находится в Берлине, массово увольняются, пишет Reuters.

Работники Ruptly были недовольны тем, что им не давали описывать вторжение России в Украину.

Директор по контенту Екатерина Мавренкова призывала коллег не зацикливаться на точных формулировках. «Все слова, которые мы используем, никаким образом не искажают реальность. При всех лингвистических тонкостях есть способы объективно показывать картину событий, не склоняясь ни к какой стороне», — цитирует Reuters Мавренкову по записи ее телефонного разговора с сотрудниками Ruptly.

Из отдела уволился директор по маркетингу Шон Линн. По словам анонимного сотрудника Ruptly, еще уволились три старших редактора. Одна из них, руководитель отдела планирования Катерина Александриди, подтвердила свой уход.

На той же записи телефонного разговора гендиректор отдела Динара Токтосунова тоже говорила об увольнениях сотрудников и предлагала оставшимся работникам перевести их в Россию, если работа в Германии станет невозможной.

08:08

Херсон окружен российскими войсками, рассказала телеканалу «Украина 24» местная журналистка Алена Панина. По ее словам, военные устанавливают блок-посты на выездах из города, а также обстреливают автомобили и забирают телефоны у местных жителей.

Журналистка говорит, что в результате обстрелов села Чернобаевка снаряды повредили жилые дома.

07:52

Netflix отказался транслировать 20 российских федеральных телеканалов из-за событий в Украине, рассказал Variety представитель компании.

В декабре 2021 года Роскомнадзор добавил Netflix в реестр аудиовизуальных сервисов. 1 марта вступает в силу закон, который обязывает сервисы из этого списка транслировать на своих платформах 20 федеральных телеканалов, в числе которых «Первый канал», НТВ, «Спас».

07:33

Роскомнадзор потребовал от томского телеканала ТВ2 удалить онлайн о пятом дне войны с Украиной.

«Что именно в публикации было недостоверным, Роскомнадзор не уточняет», — сообщает сам канал, который в итоге удалил онлайн, чтобы избежать блокировки.

07:21

Более 500 тысяч человек покинули Украину в поисках убежища в соседние страны, сообщил Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филлипо Гранди.

07:06

Warner Bros. отменила прокат в России фильма «Бэтмен» с Робертом Паттинсоном в главной роли, сообщает The Hollywood Reporter.

«В связи с гуманитарным кризисом в Украине WarnerMedia приостанавливает выпуск своего художественного фильма “Бэтмен ” в России», — объяснили в компании.

Компания Sony по тем же причинам приостановила выпуски всех своих фильмов в российских кинотеатрах, в том числе фильма Marvel «Морбиус» с Джаредом Лето, пишет Deadline.

06:43

Роскомнадзор заблокировал сайт издания «Тайга.инфо» из-за онлайна про войну, сообщает само издание.

«Суть требований мы не понимаем, но вынуждены были пока убрать его с сайта, чтобы продолжить работать, — пишет издание в твиттере.

05:58

Mastercard заблокировала нескольким финансовым организациям доступ к платежной сети из-за санкций против России, сообщается на сайте сети. Однако не уточняется, кому именно был заблокирован доступ.

05:33

Главный прокурор Международного уголовного суда Карим Хан попросит у суда разрешение на запуск расследования российского вторжения в Украину, сообщается на сайте суда.

Прокурор предполагает, что в Украине совершались военные преступления и преступления против человечности.

«Я уже поручил своей команде изучить все возможности сохранения улик», — отметил Хан. Он планирует направить запрос на разрешение начать расследование в Палату предварительного производства.

05:15

В Беларуси начались переговоры России и Украины. Пока никаких договоренностей стороны не достигли.

Евросоюз запретил операции, связанные с управлением резервами и активами Центробанка России. После открытия торгов на Московской бирже рубль резко упал. На максимуме доллар стоил 109 рублей, а евро — 122 рубля.

Центробанк поднял ключевую ставку вдвое — до 20% годовых.

«Медиазона» узнала, что в российских школах распространяют методичку, согласно которой детям нужно говорить, что Украина не существовала до XX века, а вторжение было «вынужденной мерой для спасения людей».

Против войны выступил российский банкир Олег Тиньков, а миллиардер Роман Абрамович помогает сторонам в переговорах.

Евросоюз ввел санкции в отношении пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, главы «Роснефти» Игоря Сечина, бизнесменов Алишера Усманова, Михаила Фридмана, Петра Авена, Алексея Мордашова, Геннадия Тимченко, виолончелиста Сергея Ролдугина, а также прокремлевских телеведущих Ольги Скабеевой, Тиграна Кеосаяна, Антона Красовского.

В Госдуме собираются разработать закон об уголовном наказании до 15 лет колонии за фейки о российской армии во время военных операций.

Фото: Анатолий Жданов/Коммерсантъ