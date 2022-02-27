«Нет войне»: список всех открытых писем против вторжения в Украину

Обращение к россиянам и международным правительствам:
- Петиция на Change.org
- Международное обращение
Открытые письма профессиональных сообществ:
- врачей, медсестер, медбратьев и фельдшеров
- правозащитников
- сотрудников российских НКО
- муниципальных депутатов
- членов Совета Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации
- российских юристов, адвокатов, нотариусов, судей, преподавателей правовых дисциплин, сотрудников правоохранительных и следственных органов, сотрудников органов прокуратуры и судебного аппарата
- психиатров, психологов и психотерапевтов
- работников сферы авиации
- учителей
- студентов, аспирантов и преподавателей российских университетов
- выпускников и сотрудников ВШЭ
- исследовательских, экспертных и просветительских организаций
- ученых и научных журналистов
- ученых-экономистов
- программистов и сотрудников IT-компаний
- работников культуры и искусства
- видеообращение российских кинематографистов
- журналистов
- музыкальных журналистов
- работников подкаст-индустрии
- сотрудников индустрии моды и красоты, а также лайф-стайл-медиа
- представителей рекламной и PR-индустрии
- дизайнеров и иллюстраторов
- работников игровой индустрии
- архитекторов и градостроителей
- комиков
- аниматоров
- книгоиздателей, книготорговцев, редакторов, переводчиков, критиков, иллюстраторов, дизайнеров, верстальщиков, корректоров, печатников, библиотекарей, букинистов
- выпускников, сотрудников и студентов МФТИ
- участников экосообщества России
- игроков в интеллектуальные игры
- рестораторов и шеф-поваров
- выпускников журфака МГУ
- математиков
- студентов, выпускников и преподавателей творческих вузов России
- образовательного и просветительского сообщества
- скалолазов России
- студентов журфаков МГУ, РАНГХиГС, ММУ, ЯГТУ, НИУ ВШЭ, МГИК,
НИТУ МИСиС, НГУ им. Лесгафта, ВГУ, УРФУ, ЮФУ, ИГУ, ПГУ
- студентов, аспирантов, выпускников и сотрудников РГГУ
- русскоязычного спидран сообщества
- писателей России
- гидов-переводчиков, экскурсоводов и представителей туриндустрии
- музыкантов России
Список открытых писем собрала Дарья Хлякина
Фото: Ehimetalor Akhere Unuabona