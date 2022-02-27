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Актуально

«Нет войне»: список всех открытых писем против вторжения в Украину

27.02.2022

Обращение к россиянам и международным правительствам:

Открытые письма профессиональных сообществ:

Открытые письма

Список открытых писем собрала Дарья Хлякина

Фото: Ehimetalor Akhere Unuabona

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