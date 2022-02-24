Хроника войны с Украиной. День 1

24 февраля российские войска вторглись в Украину. «Холод» следит за развитием событий на Украине и в России.
23:17
Минздрав Украины: в результате российского нападения погибли 57 человек, еще 169 получили ранения.
22:56
После акции в Москве возбуждено уголовное дело об угрозе применения насилия против сотрудников правоохранительных органов. По версии СК, женщина 1999 года рождения бросила в сторону силовиков бутылку с зажигательной смесью. О каких-либо травмах или ожогах сотрудников правоохранительных органов ничего не сообщается.
Ранее издание «База» опубликовало видео, на котором женщина бросает перед собой бутылку с зажигательной смесью. В кадре не видно ни сотрудников полиции или Росгвардии, ни момента падения бутылки.
22:21
США ввели санкции против Сбербанка
Также под санкции попали Газпромбанк, «Открытие», Новикомбанк и Совкомбанк. РИА «Новости» уточняет, что корреспондентские счета банков в США будут закрыты в течение месяца, а долларовые переводы для их клиентов будут отклонять.
22:11
«ОВД-Инфо»: на антивоенных акциях протеста в России задержаны 1528 человек
21:53
Президент США Джо Байден также объявил о санкциях против ВТБ и ограничениях для российских компаний на работу с долларом и евро. В ответ на российскую агрессию США направили дополнительные подразделения в европейские страны НАТО. Байден подчеркнул, что американские военные не будут участвовать в конфликте на Украине.
Он добавил, что пока не планирует общаться с Путиным. По мнению Байдена, новые санкции превосходят по своим масштабам ограничение доступа к международной банковской системе SWIFT.
21:50
Задержана журналистка Ася Казанцева.
21:38
Официальная сводка от МВД: в Москве задержаны 600 человек.
«ОВД-Инфо» сообщает о 660 задержанных.
21:35
В Москве задержан социолог Григорий Юдин.
21:27
Корреспонденты «Холода» сообщают, что в Москве на Пушкинской площади практически не осталось протестующих. При этом в Петербурге у Гостиного двора продолжаются задержания.
21:09
20:57
Украинские власти рассказали о захвате остановленной Чернобыльской АЭС российскими войсками. «Состояние объектов бывшей ЧАЭС, конфайнмента и хранилища ядерных отходов неизвестно. После абсолютно бессмысленной атаки россиян на этом направлении невозможно говорить о том, что ЧАЭС в безопасности», — приводит «Интерфакс-Украина» слова советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка.
20:49
В Москве протестующие прошли по бульварам и примыкающим улицам. Некоторые вернулись к Пушкинской площади. Полиция продолжает задержания. По данным «ОВД-Инфо», в столице задержаны уже 489 человек, в Петербурге — 199. Всего в российских городах задержаны 960 человек.
20:29
20:17
Минобороны России отчиталось о разблокировке Северо-Крымского канала в Херсонской области и выходе российских войск к Херсону. По утверждению ведомства, всего за первый день вторжения выведены из строя 83 украинских наземных объекта, сбиты четыре самолета, вертолет и четыре беспилотника.
20:17
Минобороны России отчиталось о разблокировке Северо-Крымского канала в Херсонской области и выходе российских войск к Херсону. По утверждению ведомства, всего за первый день вторжения выведены из строя 83 украинских наземных объекта, сбиты четыре самолета, вертолет и четыре беспилотника.
20:10
Великобритания ввела санкции против ВТБ и «Аэрофлота». Российские банки не смогут работать с фунтом стерлингов.
19:54
19:48
Задержана автор «Холода», журналистка Ирина Щербакова.
19:45
На Пушкинской площади задержали рэпера Локимина.
19:43
19:36
В Москве задержали журналистку The Telegraph Наталью Васильеву.
19:20
Оксимирон — о войне с Украиной.
19:11
Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении к народу призвал вернуться к миру.
18:55
В Москве люди обступили со всех сторон Пушкинскую площадь, проход на которую закрыт, передают корреспонденты «Холода». Часть собравшихся пошла по Страстному бульвару, скандируя «Нет войне!».
18:55
На Московской бирже закрылись торги. В день начала вторжения в Украину основной индекс подешевел на треть.
Доллар на закрытии — 87 рублей, евро — почти 97.
18:51
«ОВД-Инфо»: в 24 российских городах задержаны 167 человек. Список тут.
18:41
51% россиян сказали, что их пугает перспектива войны с Украиной. Об этом свидетельствуют результаты опроса «Левада-центра» (объявлен «иноагентом»), проведенного за три дня до начала российского вторжения.
18:32
В Москве на Пушкинской площади тоже начались задержания. Задерживаю в том числе людей в желтых жилетах прессы.
18:28
У Гостиного двора в Петербурге протестующие против войны с Украиной встали в сцепку.
18:23
Генический район Херсонской области, граничащий с Крымом, перешел под контроль российских войск. Об этом рассказали в областной администрации.
18:09
По словам президента Украины Владимира Зеленского, российские войска пытаются захватить Чернобыльскую АЭС.
18:09
В Москве полиция перекрыла выход из подземного перехода и метро на Пушкинскую площадь.
18:03
В Киеве объявлен комендантский час. По данным CNN, российский десант захватил расположенный в пригороде аэропорт Антонов.
18:01
В Петербурге начались задержания у Гостиного двора.
17:57
17:50
В Екатеринбурге задержали около 60 человек, передает «ОВД-Инфо».
17:46
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что россияне, выступающие против войны с Украиной, думают о «сиюминутных проблемах» и «каких-то трудностях», передает РИА «Новости».
«Конечно, можно думать о каких-то своих сиюминутных проблемах, которые возникнут, о каких-то трудностях. Но не думать о безопасности такой большой страны, такой важной на мировой арене, не думать о том, что в один прекрасный день кто-то может покуситься на суверенитет нашей страны, на ее месторождения нефти и газа и много другое — о чем мы неоднократно слышали — и главное, что могут произойти события, которые нарушат нашу мирную жизнь, — вот этого нельзя допустить», — ответила Матвиенко на вопрос о выступлениях против войны со стороны россиян и, в частности, артистов
17:35
Латвия вслед за Чехией прекратила выдачу виз россиянам.
17:20
В Екатеринбурге начались задержания на митинге против войны. По данным Znak.com, всего у памятника Ленину собрались более 200 человек.
17:10
Задержанную в Ростовской области журналистку Ирину Долинину отпустили. «Полицейские заявили, что в городе идет антитеррористическая операция, поэтому никого снимать нельзя, разговаривать ни с кем нельзя. Поставили ультиматум: либо уезжаете из Шахт, либо мы вас задерживаем на 24 часа, потому что вдруг мы террористы или диверсанты», — рассказала она.
16:58
В Киеве объявлена воздушная тревога, население призывают укрыться в метро.
16:54
Московский театр имени Маяковского запретил сотрудникам комментировать ситуацию на Украине, написал в инстаграме актер театра Макар Запорожский.
16:37
Чехия приостановила выдачу виз гражданам России. Ранее в Бельгии предложили всему Евросоюзу прекратить выдавать визы россиянам за исключением гуманитарных случаев.
16:26
В городе Шахты в Ростовской области задержана журналистка «Важных историй» Ирина Долинина, которая снимала там репортаж о беженцах (издание и сама Долинина персонально объявлены «иноагентами»).
16:20
Евросоюз введет новые санкции против России не ранее 25 февраля, рассказал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. По словам чиновника, санкции «затронут экономические сектора России, с которым у нас есть отношения».
15:56
УЕФА планирует лишить Санкт-Петербург права проводить майский финал Лиги чемпионов, передает AP. Российские клубы также, возможно, исключат из еврокубковых соревнований.
15:33
В Москве полиция задержала правозащитницу Марину Литвинович. Ранее она призывала выйти на акции против войны в центры российских городов.
«Апология протеста» уже анонсировала работу на акциях по помощи задержанным в десятках российских городов. Пока, по данным «ОВД-Инфо» (объявлен «иноагентом») задержаны 49 человек.
15:00
Рано утром 24 февраля российские войска нанесли массированный ракетный удар по военным объектам практически на всей территории Украины. После этого войска перешли границу (в том числе беларуско-украинскую) и начали наступление вглубь страны. К середине дня российская боевая авиация была замечена уже над Киевом.
Потери украинских войск составляют не менее 40 человек. Многие военные объекты в стране разрушены. Подбит как минимум один самолет ВСУ. Информации о потерях российской стороны не поступало. Украина объявила о разрыве димломатических отношений с Россией.
Международное сообщество, включая руководство ООН, осудило действия Москвы. Российские рынки обвалились после начала вторжения. Стоимость доллара в первые часы достигала 90 рублей, евро — больше 100, но после повторного открытия торгов и вмешательства Центробанка курсы снизились практически до вчерашних значений.