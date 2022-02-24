Хроника войны с Украиной. День 1

24 февраля российские войска вторглись в Украину. «Холод» следит за развитием событий на Украине и в России.

23:17

Минздрав Украины: в результате российского нападения погибли 57 человек, еще 169 получили ранения.

22:56

После акции в Москве возбуждено уголовное дело об угрозе применения насилия против сотрудников правоохранительных органов. По версии СК, женщина 1999 года рождения бросила в сторону силовиков бутылку с зажигательной смесью. О каких-либо травмах или ожогах сотрудников правоохранительных органов ничего не сообщается.

Ранее издание «База» опубликовало видео, на котором женщина бросает перед собой бутылку с зажигательной смесью. В кадре не видно ни сотрудников полиции или Росгвардии, ни момента падения бутылки.

22:21

США ввели санкции против Сбербанка

Также под санкции попали Газпромбанк, «Открытие», Новикомбанк и Совкомбанк. РИА «Новости» уточняет, что корреспондентские счета банков в США будут закрыты в течение месяца, а долларовые переводы для их клиентов будут отклонять.

22:11

«ОВД-Инфо»: на антивоенных акциях протеста в России задержаны 1528 человек

21:53

Президент США Джо Байден также объявил о санкциях против ВТБ и ограничениях для российских компаний на работу с долларом и евро. В ответ на российскую агрессию США направили дополнительные подразделения в европейские страны НАТО. Байден подчеркнул, что американские военные не будут участвовать в конфликте на Украине.

Он добавил, что пока не планирует общаться с Путиным. По мнению Байдена, новые санкции превосходят по своим масштабам ограничение доступа к международной банковской системе SWIFT.

21:50

Задержана журналистка Ася Казанцева.

21:38

Официальная сводка от МВД: в Москве задержаны 600 человек.

«ОВД-Инфо» сообщает о 660 задержанных.

21:35

В Москве задержан социолог Григорий Юдин.

Философ Григорий Юдин был избит полицией и доставлен без сознания в Овд Южное Медведково. Там нет адвоката. Скорая отказывается ехать. — Юлия Галямина (@galiamina) February 24, 2022

21:27

Корреспонденты «Холода» сообщают, что в Москве на Пушкинской площади практически не осталось протестующих. При этом в Петербурге у Гостиного двора продолжаются задержания.

21:09

20:57

Украинские власти рассказали о захвате остановленной Чернобыльской АЭС российскими войсками. «Состояние объектов бывшей ЧАЭС, конфайнмента и хранилища ядерных отходов неизвестно. После абсолютно бессмысленной атаки россиян на этом направлении невозможно говорить о том, что ЧАЭС в безопасности», — приводит «Интерфакс-Украина» слова советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка.

20:49

В Москве протестующие прошли по бульварам и примыкающим улицам. Некоторые вернулись к Пушкинской площади. Полиция продолжает задержания. По данным «ОВД-Инфо», в столице задержаны уже 489 человек, в Петербурге — 199. Всего в российских городах задержаны 960 человек.

20:29

«В ваши дома тоже придёт война!», «Вы что, за войну?» — кричат протестующие полицейским в Петербурге.



Несмотря на массовые задержания, они не расходятся. Видео: @holodmedia pic.twitter.com/H8XorlZkaR — Журнал Холод (@holodmedia) February 24, 2022

20:17

Минобороны России отчиталось о разблокировке Северо-Крымского канала в Херсонской области и выходе российских войск к Херсону. По утверждению ведомства, всего за первый день вторжения выведены из строя 83 украинских наземных объекта, сбиты четыре самолета, вертолет и четыре беспилотника.

20:17

Минобороны России отчиталось о разблокировке Северо-Крымского канала в Херсонской области и выходе российских войск к Херсону. По утверждению ведомства, всего за первый день вторжения выведены из строя 83 украинских наземных объекта, сбиты четыре самолета, вертолет и четыре беспилотника.

20:10

Великобритания ввела санкции против ВТБ и «Аэрофлота». Российские банки не смогут работать с фунтом стерлингов.

19:54

19:48

Задержана автор «Холода», журналистка Ирина Щербакова.

Сижу в автозаке. Задержали прямо в переходе на Охотный ряд. — Ира Щербакова (@scherbakova7) February 24, 2022

19:45

На Пушкинской площади задержали рэпера Локимина.

19:43

19:36

В Москве задержали журналистку The Telegraph Наталью Васильеву.

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА



Видео: Мария Борзунова / Дождь pic.twitter.com/t7Eu6XNdNf — Дождь (@tvrain) February 24, 2022

19:20

Оксимирон — о войне с Украиной.

19:11

Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении к народу призвал вернуться к миру.

18:55

В Москве люди обступили со всех сторон Пушкинскую площадь, проход на которую закрыт, передают корреспонденты «Холода». Часть собравшихся пошла по Страстному бульвару, скандируя «Нет войне!».

Фото: Лиза Миллер/«Холод»

18:55

На Московской бирже закрылись торги. В день начала вторжения в Украину основной индекс подешевел на треть.

Доллар на закрытии — 87 рублей, евро — почти 97.

18:51

«ОВД-Инфо»: в 24 российских городах задержаны 167 человек. Список тут.

18:41

51% россиян сказали, что их пугает перспектива войны с Украиной. Об этом свидетельствуют результаты опроса «Левада-центра» (объявлен «иноагентом»), проведенного за три дня до начала российского вторжения.

18:32

В Москве на Пушкинской площади тоже начались задержания. Задерживаю в том числе людей в желтых жилетах прессы.

Antiwar protester detained in Moscow pic.twitter.com/evKB4pvCzn — Alec Luhn (@ASLuhn) February 24, 2022

18:28

У Гостиного двора в Петербурге протестующие против войны с Украиной встали в сцепку.

Люди встали в сцепку. Питер



ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА⁰https://t.co/iIFIz3CF5V pic.twitter.com/DQt60fIZ6T — Медиазона (@mediazzzona) February 24, 2022

18:23

Генический район Херсонской области, граничащий с Крымом, перешел под контроль российских войск. Об этом рассказали в областной администрации.

18:09

По словам президента Украины Владимира Зеленского, российские войска пытаются захватить Чернобыльскую АЭС.

18:09

В Москве полиция перекрыла выход из подземного перехода и метро на Пушкинскую площадь.

18:03

В Киеве объявлен комендантский час. По данным CNN, российский десант захватил расположенный в пригороде аэропорт Антонов.

Breaking: @mchancecnn with Russian forces at the Antonov airport about 15 miles outside of Kyiv. "These troops you can see over here, they are Russian airborne forces. They have taken this airport" pic.twitter.com/SnvmwQ1GeA — Natasha Bertrand (@NatashaBertrand) February 24, 2022

18:01

В Петербурге начались задержания у Гостиного двора.

Гостиный двор, Петербург, уже больше 5 задержанных pic.twitter.com/StbGB4cXJR — Dave Frenkel (@merr1k) February 24, 2022

17:57

Мы потрясены нападением России на Украину. Эта ситуация — военная агрессия, не имеющая оправданий. pic.twitter.com/aklWTej4VU — Каста (@kasta_ru) February 24, 2022

17:50

В Екатеринбурге задержали около 60 человек, передает «ОВД-Инфо».

17:46

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что россияне, выступающие против войны с Украиной, думают о «сиюминутных проблемах» и «каких-то трудностях», передает РИА «Новости».

«Конечно, можно думать о каких-то своих сиюминутных проблемах, которые возникнут, о каких-то трудностях. Но не думать о безопасности такой большой страны, такой важной на мировой арене, не думать о том, что в один прекрасный день кто-то может покуситься на суверенитет нашей страны, на ее месторождения нефти и газа и много другое — о чем мы неоднократно слышали — и главное, что могут произойти события, которые нарушат нашу мирную жизнь, — вот этого нельзя допустить», — ответила Матвиенко на вопрос о выступлениях против войны со стороны россиян и, в частности, артистов

17:35

Латвия вслед за Чехией прекратила выдачу виз россиянам.

17:20

В Екатеринбурге начались задержания на митинге против войны. По данным Znak.com, всего у памятника Ленину собрались более 200 человек.

17:10

Задержанную в Ростовской области журналистку Ирину Долинину отпустили. «Полицейские заявили, что в городе идет антитеррористическая операция, поэтому никого снимать нельзя, разговаривать ни с кем нельзя. Поставили ультиматум: либо уезжаете из Шахт, либо мы вас задерживаем на 24 часа, потому что вдруг мы террористы или диверсанты», — рассказала она.

16:58

В Киеве объявлена воздушная тревога, население призывают укрыться в метро.

В Киеве включилась воздушная тревога. «УНИАН» предупреждает о возможной бомбардировке столицы pic.twitter.com/b9q3o2zdWg — Илья Барабанов (@barabanch) February 24, 2022

16:54

Московский театр имени Маяковского запретил сотрудникам комментировать ситуацию на Украине, написал в инстаграме актер театра Макар Запорожский.

16:37

Чехия приостановила выдачу виз гражданам России. Ранее в Бельгии предложили всему Евросоюзу прекратить выдавать визы россиянам за исключением гуманитарных случаев.

16:26

В городе Шахты в Ростовской области задержана журналистка «Важных историй» Ирина Долинина, которая снимала там репортаж о беженцах (издание и сама Долинина персонально объявлены «иноагентами»).

16:20

Евросоюз введет новые санкции против России не ранее 25 февраля, рассказал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. По словам чиновника, санкции «затронут экономические сектора России, с которым у нас есть отношения».

15:56

УЕФА планирует лишить Санкт-Петербург права проводить майский финал Лиги чемпионов, передает AP. Российские клубы также, возможно, исключат из еврокубковых соревнований.

15:33

В Москве полиция задержала правозащитницу Марину Литвинович. Ранее она призывала выйти на акции против войны в центры российских городов.

«Апология протеста» уже анонсировала работу на акциях по помощи задержанным в десятках российских городов. Пока, по данным «ОВД-Инфо» (объявлен «иноагентом») задержаны 49 человек.

15:00

Рано утром 24 февраля российские войска нанесли массированный ракетный удар по военным объектам практически на всей территории Украины. После этого войска перешли границу (в том числе беларуско-украинскую) и начали наступление вглубь страны. К середине дня российская боевая авиация была замечена уже над Киевом.

Потери украинских войск составляют не менее 40 человек. Многие военные объекты в стране разрушены. Подбит как минимум один самолет ВСУ. Информации о потерях российской стороны не поступало. Украина объявила о разрыве димломатических отношений с Россией.

Международное сообщество, включая руководство ООН, осудило действия Москвы. Российские рынки обвалились после начала вторжения. Стоимость доллара в первые часы достигала 90 рублей, евро — больше 100, но после повторного открытия торгов и вмешательства Центробанка курсы снизились практически до вчерашних значений.