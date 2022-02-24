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Актуально

Хроника войны с Украиной. День 1

24.02.2022

24 февраля российские войска вторглись в Украину. «Холод» следит за развитием событий на Украине и в России.

23:17

Минздрав Украины: в результате российского нападения погибли 57 человек, еще 169 получили ранения.

22:56

После акции в Москве возбуждено уголовное дело об угрозе применения насилия против сотрудников правоохранительных органов. По версии СК, женщина 1999 года рождения бросила в сторону силовиков бутылку с зажигательной смесью. О каких-либо травмах или ожогах сотрудников правоохранительных органов ничего не сообщается.

Ранее издание «База» опубликовало видео, на котором женщина бросает перед собой бутылку с зажигательной смесью. В кадре не видно ни сотрудников полиции или Росгвардии, ни момента падения бутылки.

22:21

США ввели санкции против Сбербанка

Также под санкции попали Газпромбанк, «Открытие», Новикомбанк и Совкомбанк. РИА «Новости» уточняет, что корреспондентские счета банков в США будут закрыты в течение месяца, а долларовые переводы для их клиентов будут отклонять.

22:11

«ОВД-Инфо»: на антивоенных акциях протеста в России задержаны 1528 человек

21:53

Президент США Джо Байден также объявил о санкциях против ВТБ и ограничениях для российских компаний на работу с долларом и евро. В ответ на российскую агрессию США направили дополнительные подразделения в европейские страны НАТО. Байден подчеркнул, что американские военные не будут участвовать в конфликте на Украине.

Он добавил, что пока не планирует общаться с Путиным. По мнению Байдена, новые санкции превосходят по своим масштабам ограничение доступа к международной банковской системе SWIFT.

21:50

Задержана журналистка Ася Казанцева.

21:38

Официальная сводка от МВД: в Москве задержаны 600 человек.

«ОВД-Инфо» сообщает о 660 задержанных.

21:35

В Москве задержан социолог Григорий Юдин.

21:27

Корреспонденты «Холода» сообщают, что в Москве на Пушкинской площади практически не осталось протестующих. При этом в Петербурге у Гостиного двора продолжаются задержания.

21:09

20:57

Украинские власти рассказали о захвате остановленной Чернобыльской АЭС российскими войсками. «Состояние объектов бывшей ЧАЭС, конфайнмента и хранилища ядерных отходов неизвестно. После абсолютно бессмысленной атаки россиян на этом направлении невозможно говорить о том, что ЧАЭС в безопасности», — приводит «Интерфакс-Украина» слова советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка.

20:49

В Москве протестующие прошли по бульварам и примыкающим улицам. Некоторые вернулись к Пушкинской площади. Полиция продолжает задержания. По данным «ОВД-Инфо», в столице задержаны уже 489 человек, в Петербурге — 199. Всего в российских городах задержаны 960 человек.

20:29

20:17

Минобороны России отчиталось о разблокировке Северо-Крымского канала в Херсонской области и выходе российских войск к Херсону. По утверждению ведомства, всего за первый день вторжения выведены из строя 83 украинских наземных объекта, сбиты четыре самолета, вертолет и четыре беспилотника.

20:17

Минобороны России отчиталось о разблокировке Северо-Крымского канала в Херсонской области и выходе российских войск к Херсону. По утверждению ведомства, всего за первый день вторжения выведены из строя 83 украинских наземных объекта, сбиты четыре самолета, вертолет и четыре беспилотника.

20:10

Великобритания ввела санкции против ВТБ и «Аэрофлота». Российские банки не смогут работать с фунтом стерлингов.

19:54

19:48

Задержана автор «Холода», журналистка Ирина Щербакова.

19:45

На Пушкинской площади задержали рэпера Локимина.

19:43

19:36

В Москве задержали журналистку The Telegraph Наталью Васильеву.

19:20

Оксимирон — о войне с Украиной.

19:11

Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении к народу призвал вернуться к миру.

18:55

В Москве люди обступили со всех сторон Пушкинскую площадь, проход на которую закрыт, передают корреспонденты «Холода». Часть собравшихся пошла по Страстному бульвару, скандируя «Нет войне!».

Фото: Лиза Миллер/«Холод»

18:55

На Московской бирже закрылись торги. В день начала вторжения в Украину основной индекс подешевел на треть.

Доллар на закрытии — 87 рублей, евро — почти 97.

18:51

«ОВД-Инфо»: в 24 российских городах задержаны 167 человек. Список тут.

18:41

51% россиян сказали, что их пугает перспектива войны с Украиной. Об этом свидетельствуют результаты опроса «Левада-центра» (объявлен «иноагентом»), проведенного за три дня до начала российского вторжения.

18:32

В Москве на Пушкинской площади тоже начались задержания. Задерживаю в том числе людей в желтых жилетах прессы.

18:28

У Гостиного двора в Петербурге протестующие против войны с Украиной встали в сцепку.

18:23

Генический район Херсонской области, граничащий с Крымом, перешел под контроль российских войск. Об этом рассказали в областной администрации.

18:09

По словам президента Украины Владимира Зеленского, российские войска пытаются захватить Чернобыльскую АЭС.

18:09

В Москве полиция перекрыла выход из подземного перехода и метро на Пушкинскую площадь.

18:03

В Киеве объявлен комендантский час. По данным CNN, российский десант захватил расположенный в пригороде аэропорт Антонов.

18:01

В Петербурге начались задержания у Гостиного двора.

17:57

17:50

В Екатеринбурге задержали около 60 человек, передает «ОВД-Инфо».

17:46

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что россияне, выступающие против войны с Украиной, думают о «сиюминутных проблемах» и «каких-то трудностях», передает РИА «Новости».

«Конечно, можно думать о каких-то своих сиюминутных проблемах, которые возникнут, о каких-то трудностях. Но не думать о безопасности такой большой страны, такой важной на мировой арене, не думать о том, что в один прекрасный день кто-то может покуситься на суверенитет нашей страны, на ее месторождения нефти и газа и много другое — о чем мы неоднократно слышали — и главное, что могут произойти события, которые нарушат нашу мирную жизнь, — вот этого нельзя допустить», — ответила Матвиенко на вопрос о выступлениях против войны со стороны россиян и, в частности, артистов

17:35

Латвия вслед за Чехией прекратила выдачу виз россиянам.

17:20

В Екатеринбурге начались задержания на митинге против войны. По данным Znak.com, всего у памятника Ленину собрались более 200 человек.

17:10

Задержанную в Ростовской области журналистку Ирину Долинину отпустили. «Полицейские заявили, что в городе идет антитеррористическая операция, поэтому никого снимать нельзя, разговаривать ни с кем нельзя. Поставили ультиматум: либо уезжаете из Шахт, либо мы вас задерживаем на 24 часа, потому что вдруг мы террористы или диверсанты», — рассказала она.

16:58

В Киеве объявлена воздушная тревога, население призывают укрыться в метро.

16:54

Московский театр имени Маяковского запретил сотрудникам комментировать ситуацию на Украине, написал в инстаграме актер театра Макар Запорожский.

16:37

Чехия приостановила выдачу виз гражданам России. Ранее в Бельгии предложили всему Евросоюзу прекратить выдавать визы россиянам за исключением гуманитарных случаев.

16:26

В городе Шахты в Ростовской области задержана журналистка «Важных историй» Ирина Долинина, которая снимала там репортаж о беженцах (издание и сама Долинина персонально объявлены «иноагентами»).

16:20

Евросоюз введет новые санкции против России не ранее 25 февраля, рассказал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. По словам чиновника, санкции «затронут экономические сектора России, с которым у нас есть отношения».

15:56

УЕФА планирует лишить Санкт-Петербург права проводить майский финал Лиги чемпионов, передает AP. Российские клубы также, возможно, исключат из еврокубковых соревнований.

15:33

В Москве полиция задержала правозащитницу Марину Литвинович. Ранее она призывала выйти на акции против войны в центры российских городов.

«Апология протеста» уже анонсировала работу на акциях по помощи задержанным в десятках российских городов. Пока, по данным «ОВД-Инфо» (объявлен «иноагентом») задержаны 49 человек.

15:00

Рано утром 24 февраля российские войска нанесли массированный ракетный удар по военным объектам практически на всей территории Украины. После этого войска перешли границу (в том числе беларуско-украинскую) и начали наступление вглубь страны. К середине дня российская боевая авиация была замечена уже над Киевом.

Потери украинских войск составляют не менее 40 человек. Многие военные объекты в стране разрушены. Подбит как минимум один самолет ВСУ. Информации о потерях российской стороны не поступало. Украина объявила о разрыве димломатических отношений с Россией.

Международное сообщество, включая руководство ООН, осудило действия Москвы. Российские рынки обвалились после начала вторжения. Стоимость доллара в первые часы достигала 90 рублей, евро — больше 100, но после повторного открытия торгов и вмешательства Центробанка курсы снизились практически до вчерашних значений.

Автор
редакция «Холода»
Сюжет
Война
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