Россияне получили огромные коммунальные счета за февраль. Откуда они взялись?

13 февраля в московском районе Коптево прошел народный сход — около пятисот человек собирали подписи против завышенных коммунальных платежей в февральских счетах. «Холод» объясняет, чем февральские платежки отличаются от всех остальных – и что конкретно произошло в Коптево.

Почему в феврале резко выросли коммунальные платежи?

В феврале происходит перерасчет платежей за отопление по системе 1/12. Это плата за тепло в рассрочку: батареи в квартире греют только зимой, но платеж распределяется на все 12 месяцев равномерно. Такая схема используется, чтобы коммунальные платежи не возрастали резко с приходом холодов.

Недостатком такой системы является уточнение расхода, которое происходит сразу после наступления нового года. Чтобы в течение 12 месяцев платеж оставался постоянным, его рассчитывают на основе прошлого года (например, стоимость тепла каждый месяц в 2021 году рассчитывалась на основе фактического потребления в 2020-м).

Но когда год заканчивается, появляются данные о том, насколько фактический расход отличается от того, что заплатили жильцы по «размазанным» на 12 месяцев нормативам. И если зима оказалась холоднее, чем годом ранее, то счета в феврале приходят с доплатой. Перерасчет как правило включают только в один месяц, то есть в марте его уже не будет.

Так и произошло в 2022 году, потому что 2021-й оказался необычно холодным и топить пришлось сильнее и дольше. По данным Московской объединенной энергетической компании (МОЭК), прибавка составила в среднем 25%.

В Москве система 1/12 обязательна для всех жителей, в других регионах власти могут предоставлять муниципалитетам право выбора между ней и оплатой по фактическим показаниям только в холодные месяцы.

Что случилось в Коптево?

Судя по всему, проблема в конкретных управляющих компаниях и их расчетах с поставщиком тепла. Они выставили в февральских платежках многотысячные перерасчеты — в некоторых случаях общая стоимость коммунальных услуг за месяц выросла в разы (а не на 25%, о которых говорили в МОЭК).

При этом речь идет о частных управляющих компаниях, перерасчеты государственного «Жилищника» оказались менее заметными.

Проверить коптевские счета прямо в день народного схода обещали как в мэрии, так и в прокуратуре. В управы и управляющие компании всех московских районов разослали указание пока не взыскивать перерасчеты с жильцов — мэрия и МОЭК будут проводить «сверку объема указанной задолженности».

Больше платежи нигде не выросли?

Выросли, но ситуация зависит от конкретного региона. После коптевского схода вопрос об абсурдных февральских платежках подняли даже в Госдуме. Там объяснили, что причины резкого увеличения платы могут быть разными, но все они так или иначе связаны с тем, что февральский счет — фактически первый в новом году и формируется по новым правилам и тарифам (в январе оплата идет за декабрь). Где-то речь может идти о перерасчетах за тепло, как в Коптево, а где-то — об ошибках при начислении платы за капремонт.