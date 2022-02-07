«Сегодня чихать-то можно или нет? Оль, помоги»

Как пишет «Коммерсантъ», в России за последнее время резко вырос спрос на эзотерическую литературу — книги о работе с подсознанием, кармических задачах астрологии, картах Таро и так далее. Чтобы выяснить, почему это происходит и для чего вообще людям нужна астрология, спецкор «Холода» Олеся Остапчук поговорила с Ольгой Осиповой — в прошлом журналисткой «Батеньки», «Ленты.ру» и других изданий, а в настоящем — ведущей популярного астрологического канала «Ретроградный Меркурий» и студенткой Московской академии астрологии.

— Крупнейшая в России издательская группа заявила, что продажи эзотерической литературы выросли более чем на 50%. Ваша книга «Как обвести Луну вокруг пальца» стоит на этой же полке в книжных. Вы замечаете рост интереса к астрологии?

— Мне кажется, интерес к ней часто возрастает, потому что у нас страна регулярно переживает какой-то кризис. Люди у нас угрюмые и грустные, и им в пограничном состоянии всегда нужна палочка-выручалочка. Вот они и бегут к психологам, астрологам, нумерологам, в церкви.

Резкого роста интереса за последнее время я не заметила. Скорее, этот интерес просто вышел из подполья. В 1990-х астрологи выступали на телеканалах в одном ряду с полоумным дядькой, заряжающим воду через экран, людьми из клуба любителей уринотерапии. Интеллигентное общество с презрением относилось к астрологам, это было совсем немодно, в интересе к ней никто не признавался. Сейчас ситуация изменилась. На площадки вроде инстаграма и тиктока вышли обычные люди с высшим образованием с поставленной речью — ну вот как я — и «завизировали» астрологию. Мы сказали: «Ребята, ничего страшного в этом увлечении нет. Ничего страшного, если астрология будет помогать вам отрефлексировать события в политике, экономике и вашей жизни».

— А у вас когда возник интерес к астрологии?

— Мне было лет восемь, когда мама привела меня к астрологу. У меня было нетривиальное детство, потому что моя мама была сикхом, она практиковала буддизм и трансцендентальную медитацию — это чем Дэвид Линч увлекается. Я видела, что это работает, и мне стало интересно.

В подростковом возрасте у меня включился нигилизм, и тяга к астрологии ослабела. А когда мы стали делать самиздат «Батенька, да вы трансформер» (Осипова участвовала в создании издания, а в 2019 году была его главным редактором. — Прим. «Холода»), это все из меня снова вырвалось. Я сказала, что хочу быть директором отдела мистики и экстрасенсорики. По-моему, приняли закон Димы Яковлева, абсолютно зверский (закон в РФ, запрещающий американским гражданам усыновлять российских детей. — Прим. «Холода»). И меня бомбануло — я подумала, что это уже ничем невозможно объяснить, кроме как слиянием каких-то идиотских планет. Я решила, что отныне каждую такую идиотскую новость я буду пытаться трактовать с точки зрения астрологии. Так я стала писать еженедельные прогнозы.

Потом я поняла, что все свое свободное время я трачу на консультирование друзей по поводу того, когда им стричься, куда ехать и так далее. И решила завести про это телеграм-канал для своих. Писала в него прогнозы на день: мол, «сегодня не надо пить просекко, лучше есть суп с фрикадельками. И желательно не кричать в общественных местах, потому что могут надавать по шапке — Марс слишком агрессивный сегодня». Это стало популярным. А потом я завела инстаграм, и блог вообще уже куда-то в стратосферу вылетел (сейчас у инстаграма «Ретроградный Меркурий» почти 260 тысяч подписчиков. — Прим. «Холода»).



Джон Адамс Уиппл, фотография «Луна» (1857–60 г.), из коллекции «Метрополитен-музея» Слева: фото из личного архива Ольги Осиповой; справа: фотография «Луна» ( Джон Адамс Уиппл, 1857–60 г.), из коллекции «Метрополитен-музея»

— Как в редакциях, где вы работали, реагировали на ваше увлечение?

— Я никогда не сталкивалась с осуждением. Для меня тут нет противоречия, критическое мышление и астрология — две части одного целого. Для меня нормально увлекаться астрологией, одновременно с этим держа под рукой томик Хокинга. Это две грани моей личности, которых я никогда не стеснялась.

Я пропагандирую ироничное отношение к астрологии. Несмотря на то, что астрология здорово притворяется наукой со всеми ее градусами и графиками, по-честному это псевдонаука. Когда я писала книгу, я не нашла каких-то научных подтверждений астрологии — не считая того, что в каком-то небольшом городе Великобритании усиливали количество патрулей в полнолуние, потому что насильственных преступлений в это время становится больше. Но ничего не мешает разным областям знания сосуществовать. Мы же в светском государстве живем как-то с церквями на каждом шагу. Люди с тремя высшими образованиями утром спокойно провели опыты над крысами и поработали на адронном коллайдере, а потом сходили и помолились. Почему нет?

— Какую роль астрология играет для вас самой?

— Это костыль. Инструмент, который помогает мне себя изучать. Можно обращаться к психотерапевту, а можно — к астрологу. В целом психотерапия, наверное, чуть эффективнее. Но для кого-то будет эффективно узнать, какие черты характера были в базовых настройках, когда он десантировался из мамы, — вот такому человеку астролог строит натальную карту и рассказывает.

Я за такую астрологию, которая помогает обращать внимание на свои черты или на периоды в космосе. Условно: ретроградный Меркурий — период, когда не нужно идти и подписывать важные документы. Черт его знает, а вдруг это правда работает? Я за такое отношение. Астрология нужна, чтобы подстелить себе соломку.

— Если объяснять политические события астрологией, то кажется, что на них нельзя повлиять, а можно только смириться с ними. Если каждый раз советоваться со звездами, когда выходить замуж и когда стричься, то не нужно самому принимать решения. Вам не кажется, что астрология может делать людей более покорными и беспомощными?

— Многие астрологи как раз грешат тем, что берут на себя ответственность. Вы правы, что люди любят перекладывать ответственность на астрологов. Но в целом астрология так не работает. Я отсылаю людей, которые спрашивают, выходить ли им замуж. Я могу сказать: «Если вы уж точно решили выходить замуж, я могу составить карту совместимости с вашим партнером, где будет понятно, что он педант, а вы неряха, и если вы над этим не поработаете, то каждую субботу вы будете очень сильно из-за этого сраться». В хорарной (предсказательной) астрологии вы задаете вопрос в 22:21 17 января и в зависимости от того, как сошлись планеты, астролог говорит, стоит ли вам выходить замуж. Мне кажется, что все-таки это неправильно. Решение должно оставаться за вами.

Задача астролога — подсветить моменты, которые не замечает или не хочет замечать человек, и чуть-чуть его направить. Частенько в натальной карте видно, что у человека есть предрасположенность к пению, но родители в 16 лет настояли, чтобы он пошел учиться на юриста. А ему это не в кайф, и он продолжает жить чужой жизнью. И когда он приходит к астрологу и спрашивает: «Может, я все-таки творческий, посмотрите» — ответ для него может стать пинком.

— Насколько корректно астрологию ставить в один ряд с бабками-гадалками и прочей эзотерикой? Или ее что-то отличает?

— Отличает стремление показаться точной наукой. В отличие от гадалок, которые обращаются к пяточке мертвой совы, астрологи обращаются к картам. Рабочий день астролога выглядит не так любопытно, как рабочий день потомственного мага. У них какие-то кристаллы, шары, лягушачьи лапки, а мы очень скучно сидим за компьютером и строим какие-то никому не понятные графики.



Поль-Пьер Анри, фотография «Туманность Кольцо» (1885 г.), из коллекции «Метрополитен-музея» Слева: фото из личного архива Ольги Осиповой; справа: фотография «Туманность Кольцо» ( Поль-Пьер Анри, 1885 г.), из коллекции «Метрополитен-музея»

— А вы сами в эзотерику верите?

— Да, я считаю, например, что шаманы существуют. Я проходила множество практик и ритуалов по всему миру. И я видела, что есть люди, которые чувствуют и видят чуть больше, чем мы. Они живут совсем другой жизнью. Им не нужно с утра стоять в очереди, чтоб пополнить карту «Тройка», ехать в маршрутке и думать, как оплатить налоги и что купить в «Пятерочке» по акции. Они могут наблюдать за тем, как садится солнце. У них больше времени на духовное развитие. И они бывают сверхчувствительными.

Вообще я начала активно путешествовать с 2017 года и заметила, что, когда за границей ты говоришь, что у тебя астрологический блог, это не вызывает скепсиса. Многие к этой стороне жизни стали присматриваться.

Мне кажется, здесь большую роль сыграла Кремниевая долина, где приятные ребята с двумя высшими, которые задают тренды по всему миру, вдруг обзавелись личными астрологами, стали инвестировать в астрологические приложения. Многим стало понятно, что, раз такие ребята интересуются астрологией, может, и им стоит попробовать.

Хотя в последнее время я и в России не сталкиваюсь со скепсисом. Редко бывает, что натыкаюсь на ретроградов, чаще всего это парни под 40 лет, футбольные фанаты. Могут ляпнуть: «Ты фигней занимаешься». А потом все равно говорят: «Ой, а может, мою карту посмотришь тоже?».

— С какими базовыми потребностями россиян вы сталкиваетесь чаще всего? Что люди пытаются «закрыть» астрологией?

— У нас многие не понимают, чем им заниматься и как зарабатывать деньги. Я связываю это с тем, что родители часто настаивают на конкретном образовании и тем самым препятствуют самореализации ребенка. Когда наступает возрастной кризис, люди начинают задумываться: а зачем я здесь, для чего я топчу этот дурацкий снег?

Про любовь много вопросов. Люди бегут за любовью не только в Tinder, но и к астрологам. «Помогите найти мужа, где он скрыт, может, мне подсветить Венеру, помогите починить седьмой дом», — с такими запросами бегут.

Ну и много насущных вопросов. «Можно ли чинить зубы?». «Стоит ли покупать сегодня квартиру?». «Расчесывать кошку?». «Стричь челку?».

— Они хотят, чтобы им что-то разрешили?

— Да, у нас люди очень любят правила и запреты. И очень любят возмущаться этими запретами. Если я вдруг написала, что сегодня нельзя пить, то самый частый комментарий в моем блоге: «В смысле нельзя пить?». Но в большинстве своем людям очень нравится, чтобы их как-то направили, объяснили, как жить. У нас очень странная планета, на ней черт знает что происходит и пускай хоть кто-то им расскажет, куда идти. «Сегодня чихать-то можно или нет? Оль, помоги».

Это про веру в чудо. Можно просто пойти стричь волосы, а можно — на растущую Луну. Приятно думать, что огромной Луне есть дело до нас. Почему бы не воспользоваться этим календарем и не впустить в свою жизнь, довольно унылую, с бесконечным серым небом, с говном под ногами, с начальником-абьюзером, нотку волшебства.

— Получается, астрология познает иррациональное рациональным путем? Это же все действительно про то, как сделать так, чтобы было правильно.

— Да, абсолютно так, вывод прекрасный. Пускай Луна подскажет, можно ли мне сегодня весь день выковыривать из пупочка катышки или все-таки нужно пойти поработать. И как здорово, когда у астролога написано, что сегодня можно бездельничать.

— Как вы относитесь к тому, когда на основе ваших прогнозов люди начинают принимать важные решения? Например, не берут на работу Близнецов или не выходят замуж за Козерога.

— Я поэтому очень осторожна в высказываниях. В знаки зодиака я не верю, поэтому по моим прогнозам такого точно не может быть. Но у меня появилась мощная самоцензура, потому что я поняла, что у большого количества людей нет чувства юмора, они не считывают иронию.

На днях я написала, что сегодня — плохой день для того, чтобы бить женщин и детей. И там поднялась невероятная дискуссия. Они рассуждали, имела ли в виду Оля, что в остальные дни можно бить детей?

— Были ли ситуации, когда вы чувствовали вину за свои рекомендации?

— В самом начале истории «Ретроградного Меркурия» я написала, что сегодня не нужно обращаться к врачам. И со мной связался родственник женщины, которая истекала кровью и запрещала вызывать скорую, потому что у меня было написано, что этого делать нельзя. Он умолял переписать пост или написать ей в личку, чтобы ее увезла скорая. Ее удалось переубедить. Я отследила ее судьбу, с ней все в порядке.

Поль-Пьер Анри, фотография «Часть созвездия Лебедя» (13 августа 1885 г.), из коллекции «Метрополитен-музея»

Слева: фотография «Часть созвездия Лебедя» (автор Поль-Пьер Анри, 13 августа 1885 г.) из коллекции «Метрополитен-музея»; справа: фото из личного архива Ольги Осиповой

— С началом пандемии ваши отношения с подписчиками как-то изменились?

— Тревожность очень выросла. Первое время меня атаковали вопросами. Я стала больше времени проводить в инстаграме, больше общаться с подписчиками, потому что в жизни общение резко сократилось.

В начале пандемии я сильно следила за новостями, а сейчас выпала из повестки, несмотря на свое журналистское прошлое и привычку включать радиостанцию по утрам. Я человек, склонный к тревожности. Чем больше я узнаю, что НАТО собирает войска, Россия собирается нападать на Украину, Таю Бекбулатову объявили «иноагентом», тем больше я понимаю, что ничего не могу изменить. Я на все свои митинги давно отходила. И в такой ситуации для меня лучше сфокусироваться на своей жизни, убрать то, что тревожит.

Я сейчас живу так, потому что мне надоело пить антидепрессанты. Если нужно будет выйти на митинг, я туда пойду. Но пока я не вижу, чем могу быть полезна, я себе выбрала путь не журналиста, а звездочета. Хотя по старой журналистской привычке я все равно включаю новости в прогнозы и просвещаю людей.

— Как на это реагирует ваша аудитория?

Бывает, жестко. Когда вносили поправки в Конституцию, я написала что-то про права ЛГБТ. И тогда на меня жестко напали подписчики. Я истерически вышла в сторис и сказала: «Если вас что-то раздражает в этом посте и вы гомофоб, прямо сейчас отписывайтесь, потому что здесь такого контента будет много».

Время от времени я что-то декларирую. Пишу про Ваню Сафронова, про «иноагентов», про избиения на митингах. И часто люди говорят «спасибо», потому что они не читают новости и узнают их от меня. Ты заходишь в профиль — у девочки одни ноготочки в инстаграме, а она записывает мне аудиосообщение, что она второй час рыдает, потому что почитала, что в России происходит. И она расскажет это еще десяти своим подругам, которые придут на ноготочки. Моя борьба такая.

— Вы говорили, что в «Батеньке» начали писать прогнозы после новостей о законе Димы Яковлева. Сейчас происходят еще более страшные и абсурдные вещи. Есть у астрологии какое-то объяснение? Или какой-то прогноз?

— Несколько лет назад я предугадала пандемию. Было видно, что будет умирать много людей. Сегодняшние новости тоже можно объяснить: все время что-то происходит с Марсом. Он устраивает какие-то козни, а Марс очень часто влияет на войны, эскалации конфликтов.

Я обнаружила, что 11 февраля 2022 года распадается очень важный аспект между Сатурном и Ураном, а это борьба старого и нового, которая довлела над нами на протяжении всего прошлого года. Вероятно, что с 11 февраля до осени в России станет как-то повеселее. Вы в «Холоде» считаете, что Россия будет холодной, а мой прогноз — в России наступит потепление. Но только до осени.