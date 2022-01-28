Операция «Госпитализация»

В конце января 2022 года после появления нового штамма коронавируса — омикрона — Россия стала каждый день обновлять исторические рекорды по количеству новых заболевших. На фоне этого Оперштаб по борьбе с коронавирусом, а с ним и государственные СМИ внезапно перестали акцентировать внимание на числе заражений (эта статистика была ключевой с самого начала эпидемии весной 2020 года), а вместо этого сосредоточились на другом эпидемическом показателе — количестве госпитализированных за сутки, которое, в отличие от числа заражений, остается относительно стабильным. «Холод» наглядно объясняет, как это произошло и почему Россия при этом — мировой лидер по госпитализациям.

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Назло рекордам

Взрывной рост заболеваемости из-за омикрона начался в России сразу после долгих новогодних каникул. С 12 января цифры в ежедневных сводках каждый день увеличивались и к 20-му числу вплотную подобрались к историческому максимуму в 41 тысячу заболевших в сутки, который был зафиксирован в ноябре прошлого года. К ста тысячам в сутки Россия подошла уже 28 января.

В этот же день, 20 января, федеральный Оперштаб по борьбе с коронавирусом без предупреждений изменил формат ежедневной сводки. Если раньше отчет начинался с количества выявленных заболевших и таблицы регионов, то 20 января в главной сводке появилось новое число: количество госпитализированных. Уже 21 января его вывели на первое место в инфографике.

Скриншоты первых сообщений из сводок телеграм-канала федерального Оперштаба за 19, 20 и 21 января

Аналогичные изменения произошли и в подаче новостей о коронавирусе в государственных СМИ. Например, 21 января РИА «Новости» в своей традиционной «федеральной сводке» все еще акцентировало внимание на заражениях («График показывает масштабы роста»), но уже 22-го числа главной темой стали госпитализации.

Скриншоты первых сообщений о сводке Оперштаба из телеграм-канала РИА «Новости» 21 и 22 января

Другие примеры резкой смены формата ежедневных сводок в федеральных СМИ собрал аналитик открытых данных Александр Драган.

Официально причины такого изменения никак не объяснялись, но косвенно ситуацию описала вице-премьер Татьяна Голикова на совещании 26 января: «Мониторинг показателей в системе здравоохранения с начала года свидетельствует о некотором изменении сложившихся тенденций в связи с появлением нового штамма вируса. Показатель госпитализации за прошлую неделю на 100 тысяч населения составил 39 и возрос по сравнению со второй неделей года на 9,3%. За этот же период показатель новых выявленных случаев и тоже на 100 тысяч населения составил 231 и возрос на 102,4%».

Другими словами, если заражения выросли сразу в два раза, то госпитализации — лишь на одну десятую. То есть теперь в государственных сводках главное место занимает тот показатель, который не так быстро растет.

С чистого листа

Количество ежедневно госпитализированных больных — важнейший показатель во время эпидемии. Большое внимание ему уделяют во всем мире особенно сейчас, так как при кажущейся «мягкости» омикрон все равно может перегрузить больницы. Это происходит из-за скорости распространения нового варианта коронавируса: заразившиеся омикроном реже попадают в больницы, но случаев заболевания так много, что в абсолютных числах новых пациентов в больницах оказывается даже больше, чем в прошлые волны. В других странах число госпитализаций входило в сводки о коронавирусе с начала пандемии.

При этом в России до 20 января 2022 года данные о госпитализации не раскрывались вообще. Это означает, что те цифры, которые теперь Оперштаб каждый день публикует как важнейшие, просто не с чем сравнивать.

Однако стоит обратить внимание на слова Голиковой о госпитализациях на третьей неделе января: она назвала показатель в 39 случаев на сто тысяч населения. Вот как будет выглядеть эта цифра, если сравнить Россию с другими странами.

То есть Россия в середине января занимала второе место в мире по числу новых пациентов в больницах. Означает ли этот график, что мы находимся на пике госпитализаций, как США, Израиль и Франция? Неизвестно — так как никаких данных о том, как в России госпитализировали раньше, российские власти не предоставили.

«Все оперативные данные по ситуации с заболеваемостью COVID-19 ежедневно публикуются на портале стопкоронавирус.рф, выгрузку никаких дополнительных данных мы не осуществляем», — сообщила «Холоду» пресс-секретарь Голиковой Анастасия Асташкина, отметив, что данные о госпитализации собирает Минздрав. «Холод» обратился в Минздрав, но в течение четырех дней не получил ответа на запрос.

Вопросы возникают и к конкретным цифрам, которые теперь публикует федеральный Оперштаб. Дело в том, что некоторые регионы и раньше отчитывались о суточных госпитализациях. Наиболее примечательны среди них Москва и Петербург — лидеры по числу заболевших и госпитализированных в стране. Новые федеральные данные совпадают с тем, что публикует мэрия Москвы, но сводки по Петербургу сильно различаются.

«Скорее всего, они берут [информацию о количестве госпитализированных] напрямую из федерального регистра. Возможно, другой временной срез», — рассказали «Бумаге» в Комитете по здравоохранению Петербурга.

Самые большие больницы

В отсутствие официальных данных «Холод» попытался восстановить график суточных госпитализаций в России с начала эпидемии — по информации из регионов. Изучив сайты и социальные сети местных оперативных штабов и минздравов, «Холод» обнаружил только десять регионов, которые когда-либо публиковали такие сведения: Москва, Петербург, Севастополь, Ивановская, Ленинградская и Мурманская области, республики Кабардино-Балкария, Марий Эл, Северная Осетия и Тыва.

На эти регионы приходится только 17% населения России, но, имея подробные данные по крупнейшим и наиболее пострадавшим от коронавируса субъектам (Москва и Петербург), можно грубо оценить, как изменялось количество госпитализированных на сто тысяч населения за последние два года. На этом графике сумма госпитализаций за сутки поделена на сумму населения тех регионов, которые предоставили данные в указанный день. Официальные данные стопкоронавирус.рф с 20 января 2022 года приведены для сравнения.

Пиковый расчетный показатель — 16 госпитализаций в день на сто тысяч населения в декабре 2020 года — примерно соответствует 23 тысячам новых пациентов в сутки (сейчас Оперштаб сообщает о 12-13 тысячах в сутки). Общее количество коронавирусных пациентов, прошедших через российские больницы, таким образом может составлять 7-8 миллионов человек.

Если добавить на график другие страны и посчитать число госпитализированных за неделю, то видно, что сейчас Россия далека от максимальных значений. Но за все время эпидемии по количеству госпитализированных больных с коронавирусом Россия намного обгоняла другие страны.

Такое количество госпитализированных косвенно подтверждается редкими заявлениями министра здравоохранения Михаила Мурашко о числе занятых коек. Например, на пике второй волны в конце 2020 года он рассказывал, что в российских больницах находятся 250 тысяч коронавирусных пациентов. В ноябре 2021 года, когда в России объявляли всеобщие нерабочие дни, было занято уже 258 тысяч коек. Это огромные цифры в сравнении с другими странами. В США, где население больше в два с лишним раза, пациентов в больницах за время эпидемии было не больше 155 тысяч, причем этой отметки страна достигла уже во время омикрона.

Всего в России на конец 2020 года было 1,19 миллиона больничных коек. Это один из самых высоких показателей в мире на душу населения: например, в три раза больше, чем в США. По этому показателю Россию можно сравнить разве что с Германией. Но в Германии госпитализация ковидных больных за все время не превышала 15 пациентов в неделю на сто тысяч населения — а это в шесть раз меньше российских максимумов.