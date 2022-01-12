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Истории

Выживательный план

Юность во время пандемии. Фотоистория Олеси Ким

12.01.2022

Летом 2020 года тюменский фотограф Олеся Ким занялась визуальным исследованием жизни местной молодежи. Героями ее истории стали выпускники 11-х классов, которые сдавали экзамены, мечтали уехать в другие города и приступить к изучению интересных им профессий. «Холод» публикует фотоисторию Ким и ее рассказ о том, что она узнала о своих героях и их судьбах.

В начале пандемии ковида все съемки остановились. Взрослые люди боялись выходить из дома, встречаться, но это поколение — 18-летних — продолжало жить. Я видела в соцсетях, что они фотографируются, куда-то ходят, где-то встречаются. Мне стало интересно, поэтому я познакомилась с группой ребят, выпускавшихся из 11-го класса в Тюмени, у нас завязалось общение и мы стали тусоваться вместе.

Среднестатистический герой этой истории — первый ребенок в семье. Соответственно, родители продолжают усиленно работать, чтобы дать следующим детям какие-то возможности. Мне кажется, мои герои впустили меня в свой мир и стали разговаривать как раз потому, что им не хватало общения с родителями из-за большой занятости последних, но со взрослым человеком им поговорить все равно хотелось.

Меня очень удивило то, как эти ребята быстро делают выбор, как они быстро переключаются. Мне кажется, что общество, в котором мы сейчас живем, дало им возможность попробовать одно, другое, третье — и не бояться этого. Но в то же время из-за этого им очень сложно посвятить себя чему-то. Пошел в один колледж, поучился год, не понравилось, пошел в другой колледж, пошел в университет, не понравилось, бросил университет — «ну его, пойду стричь людей». Из-за этого постоянного переключения им все же не хватает какой-то осознанности и банального терпения. А мне — их легкости в переключении, я учусь у них не драматизировать.

Изначально идея проекта заключалась в том, чтобы показать, что они еще не взрослые, но уже и не дети. У них был такой возраст, когда они думали, что сейчас все получится, будет новая жизнь, они пойдут учиться, куда хотят, поедут, куда хотят поступать. Но практически ни у кого ничего не получилось. Учебу все равно выбирали родители, они оплатили те учебные заведения, которые считали для своих детей полезными или нужными. Они не дали детям куда-то уехать, потому что на это не было денег. Видно было, как иллюзии детей разбивались. 

Я думала, что мы будем общаться только летом 2020 года, потому что в сентябре они уедут и вся эта тусовка развалится. Но она не развалилась, и мое исследование продолжается. Мне интересно, что у них дальше будет — кто-то разочаровался в своих учебных заведениях, кто-то уже пытается работать, а кто-то в отношениях. Кажется, план у них пока выживательный. Они все подрабатывают, чтобы закрыть ежедневные потребности, но о большем не задумываются. Такая у них жизнь.

Фото
Олеся Ким
Текст
Анна Козкина
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