Большая медведица

25-летняя петербурженка Александра Мурсалова большую часть своей взрослой жизни посвятила мужу и детям — но затем увлеклась психологией, стала вести блог о сексе и хорошо зарабатывать на консультациях. Мурсалова наконец нашла свое дело и, по словам знакомых, выглядела счастливой как никогда — беспокоили ее только отношения с мужем, который «тревожился» из-за ее популярности. 21 сентября изрезанное тело девушки нашли рядом с ее домом на Коломяжском проспекте. Юлия Дудкина рассказывает историю Александры Мурсаловой — домохозяйки, которая шла к своей мечте, но стала жертвой убийства.

В ночь на 12 июля 2021 года Александра Мурсалова купалась в озере на Невской губе Финского залива. Вдалеке светились огни делового комплекса «Лахта-Центр». Было три часа ночи. Мурсаловой только что исполнилось 25 лет, но в своем праздничном посте в Instagram она написала, что чувствует себя так, будто ей всего 20. Она рассказала, что прошедший год был одним из самых сложных в ее жизни, но именно в этом году она исполнила свою мечту — стала работать психологом и получать стабильный доход. «Все это время неизменно рядом со мной был самый близкий для меня человек — мой муж, — писала Мурсалова. — Мы срались, но все равно поддерживали друг друга».

Еще недавно она была домохозяйкой с незаконченным средним образованием. Проводила много времени с детьми, увлекалась детской психологией и писала о ней в соцсетях, иногда вела занятия по йоге для знакомых. Собственного дохода у нее почти не было, семью содержал муж. Но ей хотелось стать независимой и научиться самостоятельно управлять своей жизнью.

В 2020 году она принялась за работу. Хоть у нее и не было дипломов о государственном образовании, она прошла несколько курсов психологической подготовки и получила сертификаты. Она решила сама проводить платные консультации. Сначала дело шло тяжело: Мурсалова не понимала, где искать клиентов. Но потом она стала заниматься с коучем по профессиональному росту и активно продвигать свой инстаграм. В нем она рассказывала о своих услугах, давала подписчикам бесплатные советы, рассказывала личные истории из жизни.

Примерно за полтора года из неработающей домохозяйки она превратилась в довольно популярного психолога — теперь она зарабатывала сотни тысяч рублей в месяц. Мурсалова проводила индивидуальные и групповые психотерапевтические сессии и онлайн-марафоны. В будущем она планировала увеличить доход до 600 тысяч рублей, нанять помощников по дому и няню для дочек, чтобы побольше отдыхать. Но вместе с первым успехом пришли и трудности. Осенью 2021 года Мурсалова рассказала подписчикам, что съезжает от мужа — оказалось, что ему не нравился блог, который она вела, он критиковал посты и говорил, что «деньги портят все», требовал, чтобы жена выбрала — или он, или работа. Александра пыталась искать компромиссы и улаживать конфликты, но однажды Рустам пригрозил жене ножом и скрутил ей руки. В сентябре Александра опубликовала видео из подъезда многоэтажного дома — на полу стояли большие клетчатые сумки и детский велосипед. Мурсалова с детьми переезжала в новое здание на Коломяжском проспекте, в квартиру с панорамными окнами.

Поселившись отдельно от мужа, она стала общаться с новыми людьми на сайтах знакомств. «Есть те, кто будет любить меня с двумя детьми, с кучей бабла и очень успешную, развратную и бисексуальную», — писала она в блоге. Между тем она рассказывала, что муж стал каждую ночь приходить в ее подъезд, требовать, чтобы она его впустила. Она записывала на видео его звонки в домофон и стук в дверь и выкладывала в сториз. «Никогда не молчите, если с вами так обращаются. Пусть весь мир узнает, что это ненормально», — писала она.

По словам Мурсаловой, из-за этого конфликта и преследований со стороны мужа она почти перестала спать и есть. По ночам, когда приходил Рустам, ее дочери просыпались и пугались. В одном из видеороликов, который она выложила, на фоне стука в дверь слышен детский голос: «Ой, мама, кто стучит в дверь?».

«Я должен знать, где ты находишься»

Женщины гораздо чаще мужчин становятся жертвами сталкинга — преследований, нежелательных звонков, слежки, угроз. Чаще всего преследователями в этих ситуациях становятся мужчины, в половине случаев — бывшие или нынешние партнеры. Психолог-бихевиорист из США Ти-Кей Логан в своем исследовании, посвященном сталкингу, пишет, что среди жителей США до 14,5% женщин подвергались сталкингу со стороны мужчин, с которыми у них были отношения. Согласно опросам, проведенным в конце 1990-х и в 2000-е годы, которые подкрепляют исследование Логан, чаще всего жертвы говорили, что подвергались сталкингу со стороны мужчин, которые в отношениях стремились их контролировать и проявляли жестокость.

В России нет официальной статистики по сталкингу. Согласно современному законодательству, преследование не является преступлением. Но известны случаи, когда мужья и партнеры выслеживали и убивали женщин, когда те пытались с ними расстаться. Например, в июне 2021 года в Челябинске сотрудник Росгвардии пришел на работу к бывшей жене и кинулся на нее с ножом. К тому моменту они уже месяц были в разводе — по мнению следствия, убийство произошло «из-за ревности». Позже росгвардеец покончил с собой.

В сентябре 2021 года в Новосибирской области 57-летний мужчина зарезал женщину и ее восьмилетнюю дочь. По словам местных жителей, раньше он с ней встречался — но женщина рассталась с ним из-за побоев и стала жить с другим мужчиной. В итоге бывший сожитель выследил ее и убил вместе с ребенком — по версии следствия, также «на почве ревности».

В 2017 году широкую огласку получила история Маргариты Грачевой. Она решила развестись с мужем, но он порвал ее паспорт, устроил слежку за ней, а через некоторое время вывез в лес и отрубил ей кисти рук.

Часто в таких ситуациях люди обвиняют жертву: «Зачем она жила с таким человеком, почему не ушла?» — говорит психолог Карина Зинченко. Но на самом деле из отношений, где есть насилие, бывает непросто уйти. «Для начала нужно заметить и осознать, что происходит, — объясняет психолог. — В нашем обществе многие убеждены, что женщины импульсивны и иррациональны, что они могут сами спровоцировать партнера на агрессию. Мы часто видим убеждения в духе “если он ее ударил, значит, она сама его довела”».

Зинченко говорит, что к ней часто приходят клиентки, которые хотят наладить отношения с партнером. Они говорят: «Со мной что-то не так», «Отношения испортились из-за меня». Но потом оказывается, что они сами систематически подвергаются унижениям, насилию — эмоциональному, финансовому или физическому. Часто эти женщины не верят, что их партнер может быть агрессором, оправдывают его поступки, ищут объяснения и причины в себе. К тому же нередко родственники и друзья говорят им, что нужно «сохранить семью», «помириться с мужем» и не уходить.

Еще одна трудность, по словам психолога, — это то, что в самом начале отношений трудно распознать тревожные сигналы. Они часто маскируются под что-то другое. «Контроль может восприниматься как забота, — говорит Зинченко. — Например, партнер может говорить: “Давай ты не будешь работать, я готов нас обеспечивать. Ребенку нужно больше заботы”. Или: “Я всегда должен знать, где ты находишься”». Психолог объясняет: часто за такими фразами может скрываться желание «присвоить» себе человека, ограничить его общение с окружающими. Но распознать это очень трудно — для этого нужны знания и опыт.

«Часто, если женщина все-таки решается уйти, партнер начинает уговаривать ее, звонить, обещать, что все будет хорошо, что он исправится, — продолжает Зинченко. — Бывает, что жертве хочется верить в это, она возвращается. И так происходит несколько раз». По словам психолога, женщина может твердо и окончательно решиться уйти, если появилась реальная угроза ее жизни — или если опасности подвергаются дети. Но если агрессор считает жертву своей собственностью и привык ее контролировать, часто он не готов смириться с ее решением о разрыве.

«У нас нет закона, который защитил бы женщину в такой ситуации, — объясняет Зинченко. — Нельзя выписать ордер, который запретил бы человеку приближаться к жертве. Суды редко встают на сторону женщин, которые подверглись насилию в семье, и не считают нужным ограждать детей от отца, если он бил их мать». В итоге, объясняет психолог, преследователи получают полную свободу действий, и ничто не мешает им подкарауливать, избивать жертву, вламываться в квартиру, красть детей. У женщин из-за этого появляются симптомы депрессии, панические атаки, даже суицидальные мысли.

Как объясняет Зинченко, любая женщина может оказаться в отношениях с агрессором, независимо от ее воспитания и образования, и винить ее в этом — неправильно. «Но все-таки риски выше, если она и раньше сталкивалась с пренебрежением или насилием. Например, в школе или в семье», — говорит психолог. Если же человек привык к тому, что его личность и потребности уважают, у него больше шансов вовремя заметить агрессию и попытки контроля со стороны партнера.

«Тихий, домашний невротик»

Александра Мурсалова выросла в Караганде с матерью и отчимом, в семье, где из трех детей она была старшей. Знакомая семьи, 32-летняя Катерина (имя изменено), называет мать Александры Анну «пробивной женщиной». «Она приехала в Караганду из очень маленького городка, — рассказывает Катерина. — Устроилась работать в ювелирный магазин, ей хорошо платили. До того, как выйти замуж, она Сашу воспитывала одна. Мужчин в дом не водила, никакого бардака не было. Она в Сашу очень вкладывалась: у нее были няни, кружки, отдых на море. Одевала она ее красиво, в брендовую одежду».

Сама Александра, рассказывая в блоге о своем детстве, говорила: «Бабла было много». При этом, по ее словам, дома она «боялась каждого шороха», потому что постоянно подвергалась критике и унижениям. Мурсалова утверждала, что в 12 лет ненадолго сбежала из дома, потому что ей «отрезали волосы почти под корень канцелярскими ножницами за прогул школы», а после этого ее четыре года не отпускали гулять с друзьями.

Лия Поддубная — приятельница Мурсаловой — вспоминает: «Как-то Саша рассказала, что мама ей не разрешила спать на новом диване, потому что он был дорогой и красивый. И она лежала перед диваном на коврике».

«В семье парадом командовала Сашина мама, — считает Катерина. — Про таких говорят “стальные яйца”. Она не заводила близких подруг, говорила, что многие ей завидуют. И дочке все время повторяла, мол, никому не доверяй, кругом нет искренних людей. Могла у Саши забрать телефон или сказать: “С этой девочкой не дружи, она мне не нравится”».

В своих постах Мурсалова утверждала, что мать называла ее другим именем, потому что «Саша» ей не нравилось. «Анна пару раз говорила, что дочке больше подошло бы имя Диана, — вспоминает Катерина. — Когда в семье появился отчим-мусульманин, Саша приняла ислам и ей дали мусульманское имя София. После этого дома ее так и называли». Александра публиковала в блоге свои переписки с братом, и в них он, действительно, обращался к ней именно так.

По словам Катерины, мать контролировала Александру, следила, где и с кем она находится. Называла ее «трудным ребенком», говорила, что она «в плане парней глупая» — «нагуляет». Сама Мурсалова в постах рассказывала, что родные называли ее «шлюхой», когда она переписывалась с «мальчиками, своими друзьями и одноклассниками».

«Но мне она казалась спокойной, серьезной девочкой, — говорит Катерина. — Когда у Саши родилась младшая сестра, ее отправляли гулять с коляской. Иду по городу — вижу, идет серьезная, глаза большие, черные. Сама еще почти ребенок, а катит эту коляску». Сама Александра писала, что она была «тихим, домашним и милым невротиком».

Мурсалова рассказывала в блоге, что в 13 лет «попала в плохую компанию» и пережила изнасилование. Позже родители винили ее в том, что она якобы была сама в этом виновата. «Жаловались бабушкам, друзьям, — писала она. — Говорили, какой у них трудный ребенок. И пытались все замять. Делали вид, как будто ничего не происходит».

По словам Катерины, когда Александра Мурсалова была подростком, ее мать увлеклась кришнаизмом — стала ходить на лекции и духовные собрания. На встречи она часто брала с собой Александру — ей хотелось, чтобы дочь слушала лекции и общалась с детьми других членов «Общества сознания Кришны».

В 16 лет Мурсалова, по ее словам, «сбежала от родителей в другую страну» — переехала в Санкт-Петербург, где жил ее родной отец. Никто из знакомых Александры и Рустама, согласившихся говорить с «Холодом», точно не знает, как именно начались их отношения. Некоторые друзья утверждают, что они вместе переехали из Караганды в Петербург.

«Мне Саша говорила, что он ей сначала не нравился, — вспоминает Светлана, дальняя родственница Александры. — Будто бы ее родные убедили, чтобы она к нему присмотрелась. А потом уже он ей полюбился, они вместе переехали в Питер». Впрочем, сама Александра писала в блоге, что именно она проявила инициативу в их отношениях и «настойчиво привлекла его внимание». Известно, что поженились они уже в России. В 2014 году, когда Александре было 17 лет, у них родилась дочь.

«Папа работает, мама красивая»

Многие петербургские знакомые Мурсаловых говорят, что те были идеальной парой. «Я познакомилась с ними вскоре после того, как они переехали, — рассказывает 33-летняя Дарья. — В то время я ходила на встречи “Общества собрания Кришны”, и Саша с Рустамом пришли на одно из собраний. Им было, кажется, лет по 18». Супруги рассказали, что у них есть маленькая дочь и что до приезда в Петербург они жили в другой стране. Александра упоминала, что ее мать какое-то время тоже состояла в «Обществе».

Дарье они показались «образцовой семьей»: они всегда и везде ходили вместе. «Рустам так нежно относился к Саше, как будто немножко даже слишком ее любил, зациклен на ней был, — вспоминает она. — В целом это были очень тихие, спокойные ребята».

Сама Мурсалова в своем блоге писала, что после рождения старшей дочери «попала под сильное влияние религии». Она старалась вести себя «правильно», «поставила себя в рамки родительства, замужества, религии, вегетарианства». Избегала людей, которые «курят, веселятся, едят мясо и не молятся». При этом она часто рассказывала, что чувствует себя одиноко, не может найти единомышленников и нечасто общается с кем-то за пределами семьи.

Несколько лет Александра занималась в основном домашними делами. В 2018-м году у пары родилась вторая дочь. Александра много времени проводила с детьми. «Она очень их любила, — говорит Татьяна, приятельница Мурсаловой, позже обращавшаяся к ней как к психологу. — Водила в бассейн на раннее плавание, гуляла. Не мучила их строгими правилами и распорядками, хотела, чтобы они были смелыми, творческими».

Про Рустама все знакомые говорят, что он был «хорошим, добрым парнем», который готов был сделать что угодно ради жены и дочери. «В Петербурге было такое пространство “Светлый мир”, — рассказывает Татьяна. — Мы с ним вместе там работали. Он был поваром, я помогала с уборкой». По ее словам, это было что-то вроде антикафе с вегетарианской кухней. В нем собирались «люди, интересовавшиеся саморазвитием, здоровым образом жизни». Некоторые из них были кришнаитами. «Рустам очень ответственный был и отзывчивый, — говорит Татьяна. — После смены всегда покормит, если что-нибудь осталось». По мнению Татьяны, после убийства про Рустама «стали говорить много неправды». «Он не был каким-то консервативным, — вспоминает она. — Участвовал в Сашиных фотосессиях, хотя мужчины такого обычно не любят. Мне казалось, она для него была как будто смыслом жизни».

37-летняя Наталья, чей бывший муж был начальником Рустама в «Светлом мире», часто проводила там время и видела семью Мурсаловых. О Рустаме она говорит, что он был незаменимым сотрудником. «Приходил рано. Мог помимо своих основных обязанностей в горячем цеху еще заготовок на холодный цех сделать, — рассказывает она. — Четкий, исполнительный. Помню, что с юмором у него было не очень. Я пыталась с ним как-то пошутить, но он был серьезен».

Александра же казалась Наталье высокомерной. По ее словам, когда Мурсалова заходила в «Светлый мир» поесть или отдохнуть, она всегда за что-то ругала супруга, что-то «предъявляла», а он «исполнял, старался, можно сказать, из кожи вон лез». Она считает, что Александра «пользовалась» добротой мужа и «выжала его по всем фронтам» — ей хотелось «предметов роскоши» и красивой одежды, и он ни в чем не мог ей отказать. Поэтому Рустам трудился в несколько смен, «чтобы хватало на ее какие-то запросы», а после смен в кафе отправлялся подрабатывать в супермаркете — «грузчиком или что-то такое». «Она была красива, хорошо одета, – рассказывает Наталья. – У нее был избранный узкий круг, где были девушки, чьи мужья легко могли зарабатывать деньги». Сама Мурсалова не работала, а занималась, как говорит Наталья, «саморазвитием». Рустам же хотел, чтобы в первую очередь она посвящала себя детям.

Наталья вспоминает, что о жене Рустам отзывался «с особой нежностью» и что Мурсаловы выглядели как «образцовая семья: мама красивая, папа работает, девочки тоже всегда нарядные». В свободное время они всей семьей ходили в кафе и торговые центры.

Когда дочери чуть подросли, Александра стала иногда проводить занятия по йоге. «Нас с подружкой она приходила к нам домой тренировать, — вспоминает Татьяна. — Мы ее зовем-зовем, а она смеется: “Девочки, да вы же сами все умеете!”. В итоге все-таки приходила, говорила в асану становиться. Мы три минуты постоим, и дальше нам лень. А она не давала расслабляться, говорила: “Стоим, дышим”». Татьяна отмечает, что Александра «была искренним человеком» и «старалась стать лучше» — проходила разные курсы, всегда была чем-то увлечена.

Несколько лет назад главным увлечением Мурсаловой стала детская психология. Она изучала много материалов и рассказывала в соцсетях о том, что узнала, и о собственном опыте. Затем Александра стала проводить небольшие собрания для мам с детьми. «Собирала девочек и устраивала какие-то квесты, игры», — говорит Татьяна. Кроме детской психологии, Александра интересовалась и другими направлениями. Весной 2020 года она завела аккаунт в Instagram, чтобы писать о своих наблюдениях и открытиях.

Заработок и секс

Примерно полтора года назад Александра Мурсалова решила начать менять свою жизнь. Ее не устраивало, что она так сильно зависела от мужа. «Он главный добытчик в нашей семье, все держится на нем, — писала Мурсалова. — Вплоть до того, что в магазин я не хожу сама уже более трех лет. И все вроде бы отлично. Это то, к чему многие стремятся. Тогда в чем подвох? <...> Женщина в такой ситуации может окончательно расслабиться и деградировать. Если убрать мужа, что останется? Кем буду я? Как буду чувствовать себя? Смогу ли сама справиться с жизненными проблемами?».

Осознав свое положение, Мурсалова поняла, что хочет строить карьеру. Она рассказывала, что еще несколько лет назад сама была категорически против того, чтобы женщина работала — считала, что «добытчиком» должен быть муж. Но теперь пересмотрела свои взгляды. Она «задалась целью избавиться от инфантильности, взять ответственность за свою жизнь на себя».

Не имея дипломов о государственном образовании, но пройдя несколько курсов психологической подготовки и получив сертификаты, она решила начать проводить платные консультации. Первые клиенты нашлись среди подписчиков и знакомых, но стабильного заработка они не приносили.

Осенью 2020 года Мурсалова обратилась к коучу Лие Поддубной, которая проводила собственные курсы «по денежному мышлению». На своем сайте Поддубная предлагала клиентам помочь сформулировать их жизненные цели, разобраться, что мешает их достижению, и начать делать конкретные шаги.

«Мы с Сашей познакомились, когда вместе занимались “Техникой возврата управления”, — вспоминает Поддубная. — И она решила пройти мой курс по финансам». Прежде чем начать работу с коучем, Мурсалова описала ей свою жизненную ситуацию. Она рассказала, что ее доход составляет от 70 до 150 тысяч рублей в месяц — но это вместе с заработком мужа, детскими пособиями и помощью от родственников. С работой, по словам Мурсаловой, у нее было «то пусто, то густо». «Клиентов у меня немного, и где искать новых, я пока не понимаю, – писала Александра своему коучу. – Тяжело идет. Одна консультация стоит 3000 рублей».

«Когда Саша описывала свои отношения с мужем, меня ее слова немного насторожили, — рассказывает Поддубная. — Она говорила, что он — как будто большая медведица, а она — его медвежонок, с которым он носится. Я тогда ей сказала, что, чтобы начать зарабатывать, нужно стать самостоятельнее. Что пока у них в семье отношения родителя и ребенка, этого не получится». По словам Поддубной, у нее создалось впечатление, что у Рустама не было ни веры в себя, ни собственных интересов — он был полностью сконцентрирован на жене. Впрочем, Александра редко делилась с ней подробностями семейной жизни, а с расспросами Лия не лезла — не хотела «нарушать границы».

В ходе занятий с коучем Александра сформулировала свои цели так: «К концу 2020-го хочу выйти на стабильный заработок 50 тысяч рублей в месяц на своих консультациях. Это всего лишь 16 клиентов в месяц. Далее готова работать и в больших объемах». К июню 2021 года она хотела поднять стоимость консультаций и начать зарабатывать по 100 тысяч рублей в месяц, а к лету 2022-го — по 200-250 тысяч.

Определившись с планами, Мурсалова начала заниматься продвижением блога, проводить онлайн-марафоны. «В этом году я очень много работала, как никогда, — писала она в конце 2020 года. — Работала днем, ночью, с двумя детьми, в дороге, дома, на пляже. Работа, обучение и терапия занимали 80% моего внимания. Я работала за деньги, без денег, по бартеру, за копейки, за отзывы, и даже не выгорела, потому что люблю это дело». Ее доход начал расти — сначала это были десятки тысяч рублей в месяц, а в 2021 году заработок перевалил за сотню.

Одновременно с ростом заработка и популярности менялся и блог Мурсаловой, где она продвигала свои услуги. Если изначально он был в основном посвящен воспитанию детей, то постепенно в нем стало больше постов про отношения и секс. Она рассказывала, что такое абьюз и созависимость в отношениях, как научиться говорить о сексе, любить и принимать свое тело. Еще Александра стала публиковать собственные фотографии в открытой одежде или в купальнике, а в конце лета 2021 года даже выложила в сториз видео, где слышно, как они с мужем занимаются сексом.

За время ведения блога у нее поменялось отношение ко многим вопросам. Например, в первых постах она писала о том, что в Европе царит «сексуальная анархия» и практикуются «сексуальные извращения разного рода», что «частая смена сексуального партнера приводит к психическому истощению». Но со временем Мурсалова стала, наоборот, говорить о том, как важно быть сексуально раскрепощенным человеком, публиковала видео из гей-клуба. Начала намекать, что хотела бы попробовать заняться сексом не только с мужем, но и с другими партнерами.

Если раньше она всегда нейтрально отзывалась о своих родителях, то со временем стала рассказывать о детских травмах и семейных конфликтах. Еще она призналась, что раньше никогда не ругалась матом, а теперь позволила себе любые выражения. По мнению подруг, во многом именно эта честность и откровенность помогали ей привлечь клиентов.

Коуч Лия Поддубная говорит, что все это время Мурсалова не только работала и проходила обучающие курсы, но и сама занималась с психологами и психотерапевтами и прорабатывала собственные проблемы. «Она говорила, что за этот год стала очень счастливой, — вспоминает Поддубная. — Почувствовала, что реализовалась. Стала более открытой, откровенной. Проработала свою сексуальность и писала об этом. Она говорила, что и отношения с мужем после этого стали лучше». Поддубная считает, что Александра перестала чувствовать себя «ребенком» в супружеских отношениях — почувствовала ответственность за собственную жизнь, стала более самостоятельной.

По словам друзей Мурсаловой, многие старые знакомые из «Общества сознания Кришны» не одобряли ее новую работу. Кто-то писал гневные комментарии, другие просто переставали с ней общаться. «Она стала более радикальной, — объясняет Дарья. — Начала критически высказываться о религии».

Александра писала, что у нее собственный подход к психологии и что она часто бывает не согласна с разными психологическими подходами и специалистами. Она считала, что ее методика работы — шире. Действительно, некоторые ее практики трудно было бы обосновать научно. Например, в своем марафоне «Секс и деньги» она предлагала выйти из «зоны комфорта» и поменять свой «заработок и секс» — то есть поднять доход и в то же время начать получать больше удовольствия от секса.

Но клиенты, которые пользовались ее услугами, рассказывают, что Александра действительно смогла им помочь. «У нее был дерзкий образ для привлечения внимания, — говорит ее приятельница и клиентка Татьяна. — Но когда я с ней начала работать индивидуально, она оказалась очень бережным и заботливым психологом. У меня была долгая депрессия, а после первой же сессии с Сашей я почувствовала себя лучше. Причем она ничего мне не навязывала, не внушала. Просто так задавала вопросы, что я сама начинала что-то новое понимать и осознавать. Я ей говорила, что она фея. А она смеялась и отвечала, что это я сама себе помогла».

Подписчица Александры, представившаяся Викой, говорит, что индивидуальных сессий с Александрой у нее не было, но ей помогли посты Мурсаловой. «Я стала больше любить свое тело. Поняла, что важно относиться к себе бережно и делать то, что хочется», — рассказывает Вика. Другая подписчица — Ольга — говорит, что купила у Мурсаловой аудиомедитацию — это была запись, где Александра под музыку давала инструкции по дыханию и расслаблению. «У меня был тяжелый послеродовой период, — говорит Ольга. — И эта практика мне очень помогла расслабиться и успокоиться. Я до сих пор иногда ее повторяю».

В постах Мурсалова часто рассказывала о своем супруге. Она говорила, что он — ее первая настоящая любовь и готов поддерживать ее даже в самых смелых начинаниях. Благодарила его за это. Но иногда все-таки упоминала, что в их паре бывают разногласия из-за работы. Например, рассказала, что с того момента, когда у нее появился собственный доход, он «тревожится и периодически высказывает недовольство и критику». «Самый ад начался, когда я начала продавать через сториз [свои услуги], танцевать и вообще общаться с другими людьми, когда мне стали уделять внимание», — писала она. По словам Мурсаловой, из-за этого конфликта они с супругом обращались к семейному психотерапевту. Рустам «признал, что был неправ». Но потом — когда ее доход в очередной раз заметно вырос — ссоры начались снова. «Люблю мужа, но не готова отказываться от своих желаний и мечты. Плачу весь день», — писала она осенью 2021 года.

Знакомым она редко говорила о проблемах с мужем, и они только в общих чертах знали, что происходит. «Помню, я общалась с ней, когда она только начинала вести блог, — говорит Света, дальняя родственница Александры. — У нее становилось больше подписчиков, и ее это очень вдохновляло. Но, как я поняла, мужа это настораживало». «Рустам говорил, чтобы она отложила телефон, что он отбирает ее у него, — говорит Лия Поддубная. — Как будто бесился, что у нее много подписчиков, что все ее любят». Еще, по словам Поддубной, Рустаму не нравилось, что Александра рассказывала подписчикам об их разногласиях или о том, что «ей бы хотелось заняться сексом с девушкой».

Однажды Александра рассказала подписчикам, что муж угрожал ей ножом. «Он потребовал отдать ему телефон, который он мне подарил, — писала она. — Я не отдала, и он скрутил мне руки, выхватил телефон и сообщил, что это только из-за него у меня есть деньги. Затем из своей сумки достал нож и сказал, что уже давно хочет меня прирезать. Сначала прирежет меня, а потом себя». После этого она «в срочном порядке собрала вещи и съехала с детьми».

Семь раз вокруг огня

Когда муж стал приходить к Александре и стучать в дверь по ночам, она обо всем рассказывала подписчикам. Еще она говорила, что звонила некоему «наставнику», который слушал ее и успокаивал. Подписчики поддерживали ее и делились собственными историями. Александра благодарила их и писала: «Никаких абьюзеров в моем доме». Говорила, что хочет переехать в Европу, потому что ей «надоели российские стандарты», где «женщина всем должна». В полицию, судя по всему, она не обращалась — по крайней мере, она не рассказывала об этом ни в блоге, ни знакомым.

«Саша в последнее время говорила, что совершенно истощена, вымотана, — рассказывает ее подруга Лия Поддубная. — Но я старалась не приставать с расспросами, не навязывать свою помощь». Несмотря на стресс, Мурсалова продолжала проводить психологические марафоны и онлайн-консультации.

18 сентября Мурсалова опубликовала в инстаграме пост о том, что она слишком долго ориентировалась на нужды партнера и семьи, а не на свои желания, — зато теперь усвоила урок и сама «управляет своей жизнью». «В последнюю неделю я особенно ощущаю себя живой», — написала она.

«20 сентября у нас была групповая терапия в зуме, — говорит Татьяна, клиентка Мурсаловой. — Это было финальное занятие в нашей группе, Саша разослала нам сертификаты, которые специально сделала. У нее было хорошее настроение, она рассказывала, что готовит какой-то новый проект, но пока держит его в секрете. Собиралась, кажется, на какую-то съемку. Говорила, что “это будет огонь”».

На следующий день, 21 сентября, жители дома 15к2 на Коломяжском проспекте позвонили в полицию и рассказали, что с одного из балконов выпала женщина. «В тот вечер мой сын вышел на улицу по своим делам, — говорит жительница этого дома. — В 20:59 он звонит и говорит, что у парадной труп и скорая. Я услышала, что на 13-м этаже что-то произошло. Я туда приехала, там было все в крови вдоль лифтов». По словам соседки, девушка лежала на земле в длинной футболке и кроссовках на голые ноги — как будто «ненадолго вышла из дома в чем была». Это была Александра Мурсалова.

На теле Александры нашли множество ножевых ранений. В тот же вечер Рустам Мурсалов пришел в 35-й отдел полиции и сказал, что убил собственную жену. Позже Следственный комитет опубликовал запись допроса. Рустам Мурсалов в окровавленной куртке и брюках рассказывает: «Я взял нож, спрятал его в карман, пошел к ней туда на балкон ждать. На балкон 13-го этажа. Я достал нож, нанес в районе десяти ножевых ранений. После этого скинул ее с 13-го этажа, потом убежал». На вопрос о том, признает ли он свою вину, Мурсалов отвечает: «Да». Сейчас он находится под стражей.

Света — дальняя родственница Александры — говорит, что никогда не виделась с ней лично. «Но я с детства знала о ее существовании, — рассказывает она. — И не так давно решила написать, познакомиться». По ее словам, сначала Мурсалова общалась с ней «сухо», но потом — когда разговор зашел о семье и детях — разговорилась. За неделю до того, как Мурсалова погибла, Света приезжала в Петербург к друзьям. «Я хотела наконец-то встретиться с Сашей лично, — говорит она. — Но никак не успевала. Решила — в следующий раз».

Лия Поддубная тоже общалась с Александрой только в интернете и по телефону. Но при этом считала ее близким человеком. Она жалеет, что недостаточно расспрашивала подругу о ее проблемах с мужем. «Я думала, она популярная, у нее много друзей, кроме меня. А теперь я думаю — может, не так уж и много? Может, надо было мне больше ее расспрашивать, что-то сделать?». Лия говорит, что не понимает, как это могло произойти: друзья, клиенты, подписчики Мурсаловой видели посты о том, что муж угрожает ей, ломится в дверь. Но никто не смог ей помочь.

Ближайшие родственники Александры от комментариев отказалась. Лишь Любовь, которая представилась ее бабушкой, написала «Холоду», что ее внучка «натворила дел» — «забрела туда, куда не надо, и это все плохо закончилось». Про Рустама она написала, что «он был хорошим мужем и он очень добрый» и что он «сам себя покарает за все это», потому что не сможет жить без жены и дочерей.

За несколько недель до смерти Мурсалова написала пост о любви: «Взрослые люди любят потому что … потому что у вас общие ценности, но если ценности меняются, то любовь может закончиться. Конечно, ментальные отношения не заканчиваются так просто. Даже на расстоянии мы можем любить друг друга, но наше взаимодействие может прекратиться в любой момент, потому что внешне нас больше ничего не связывает». С мужем ее связывали не только дети и штамп в паспорте. Несколько знакомых Мурсаловых рассказывают, что в пору увлечения кришнаизмом Александра и Рустам прошли свадебный обряд Виваха Ягья. По традиции, во время этого обряда молодожены семь раз вместе обходят вокруг огня — это значит, что в следующие семь жизней они будут встречаться снова и снова.