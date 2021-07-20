Изучая выданные «Госуслугами» сертификаты, «Холод», «Медиазона» и «Медуза» обнаружили, что в реестре Минздрава, созданном для отслеживания числа заболевших коронавирусом, уже больше 29 миллионов записей — это в пять раз больше, чем официально сообщает оперативный штаб. На пике второй волны зимой в реестр вносилось по 125 тысяч человек в сутки — во всем мире заболеваемость была выше только в США и Индии. Если эти цифры верны, Россия находится на первом месте в мире по числу заразившихся COVID-19 в пересчете на миллион жителей.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наш инстаграм и телеграм.

«Медуза» и «Медиазона», вместе с которыми мы сделали это исследование, внесены Минюстом в реестр «иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента». Поэтому в соответствии с приказом Роскомнадзора мы обязаны предварить публикацию следующим уведомлением: «ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА». Размер шрифта этого уведомления также регламентирован приказом Роскомнадзора.

В начале июля у физика Сергея Шпилькина появилась «одна идея».

Шпилькин, известный своими исследованиями статистических аномалий на выборах, предположил, что на «Госуслугах» сертификаты о вакцинации скорее всего пронумерованы по порядку. Это означало бы, что любой россиянин, посмотрев на последние восемь цифр своего сертификата, может узнать, сколько людей привилось по всей стране до него.

Чтобы проверить гипотезу, Шпилькин попросил подписчиков прислать ему часть номера сертификата. Вскоре он понял, что такая нумерация действительно едина для всей России вне зависимости от региона. Полученные цифры совпали с данными о темпах вакцинации, которые собирал независимый портал Gogov.ru — сам Минздрав за полгода так и не начал публиковать оперативные данные самостоятельно.

Тогда у Шпилькина «возникла еще одна идея». Он предположил, что и сертификаты для переболевших COVID-19, которые стали выдавать этим летом, могут быть устроены таким же образом. И снова попросил читателей о помощи: прислать обезличенную часть номера сертификата и указанную в нем дату выздоровления от коронавируса.

Собранные им данные показывают, что известное государству число переболевших может быть в несколько раз выше цифры, которую сообщает оперштаб.

О каких сертификатах идет речь? «Госуслуги» выдают два типа сертификатов: о вакцинации от коронавируса и о том, что человек переболел им в последние полгода. Первый тип существует уже давно; второй — с 1 июля 2021 года. Сертификаты для переболевших ввели на фоне новых ограничений во время третьей волны: сначала в Москве, а затем и в нескольких других регионах попасть в рестораны и кафе можно было только показав на входе QR-код, подтверждавший, что посетитель привился, недавно переболел или сдал ПЦР-тест. QR-коды на Госуслугах и на сайте мэрии Москвы отличаются. В московских сертификатах вместо порядкового номера отображается случайный набор букв и цифр. В Москве эти правила отменили уже через три недели, но до этого, 24 июня, замминистра цифрового развития Олег Качанов, рассказывая о сложностях с выдачей сертификатов для переболевших, упомянул их число — оно оказалось вдвое выше официального: «Единый регистр переболевших есть в информационных ресурсах Минздрава РФ… у нас эта интеграция будет сделана, и мы для тех, кто переболел, а их там в регистре около девяти миллионов записей таких есть, мы [QR-коды] получим». Оперштаб же 24 июня сообщал только о 4,9 млн выявленных случаев COVID-19 по всей стране. О каких именно переболевших и за какой срок говорил Качанов — неясно. Возможно, речь шла о людях, заразившихся коронавирусом за последние полгода — тогда оценка в 9 млн совпадает с основанными на номерах сертификатов данными «Медиазоны».

Уникальный номер

Читательница «Медиазоны» (попросила не указывать ее имя) из Москвы заразилась коронавирусом в конце марта, переболела легко и в течение двух недель уже получила отрицательный ПЦР-тест. Три месяца спустя приложение «Госуслуги» прислало ей уведомление о получении «сертификата иммунизации после болезни COVID-19». Судя по последним восьми цифрам в этом сертификате, до нее к марту 2021 года в реестр переболевших коронавирусом внесли больше 22 миллионов человек.

QR-код, ради которого и стали выдавать такие сертификаты — это обычная гиперссылка, которая ведет в специальный раздел сайта «Госуслуги». Сотрудник ресторана сканирует код, переходит по ссылке и видит, что человек переболел или привился, а значит, его можно пустить в помещение.

Если открыть ссылку на компьютере и посмотреть HTML-код страницы, можно заметить, что номер сертификата обозначен аббревиатурой УНРЗ.

Скриншот ссылки из QR-кода переболевшего с HTML-кодом страницы

УНРЗ расшифровывается как «уникальный номер регистровой записи». Такой термин используется во многих регистрах Минздрава — например, на странице сертификата после вакцинации. У тех, кто привился, номер сертификата предельно простой: сперва идет цифра 9, затем двузначный код региона и порядковый номер вакцинированного — всего 16 цифр (номер начинается с пяти нолей; во время исследования нам не встретились номера, где вместо этих нулей появлялись бы другие цифры). Правила загрузки этих данных из регистра вакцинированных на «Госуслуги» были разработаны еще в августе 2020 года.

В сертификате для переболевших тоже 16 цифр, но устроен он иначе. Первая группа цифр состоит из восьмерки, кода региона и единицы — эта цифра во всех проверенных нами сертификатах одинаковая и, судя по аналогичным регистрам, обозначает получателя бюджетных средств. Следующие четыре цифры — это месяц и год постановки диагноза. Еще восемь цифр — порядковый номер записи в регистре.

Так выглядят ссылки из QR-кода в сертификатах. Во всех полях мы проставили выдуманные значения

Точно такой же формат, только без восьмерки в начале, используется в Федеральном регистре лиц, больных новой коронавирусной инфекцией COVID-19, созданном Минздравом в марте 2020 года для отслеживания числа заболевших. Данные из него никогда не появлялись в открытом доступе.

Судя по всему, чтобы создать сертификат выздоровевшего на «Госуслугах», Минцифры просто брало его номер из этого регистра Минздрава и добавляло к нему восьмерку спереди.

Почему мы так считаем? Об этом свидетельствует и версия сертификата в специализированном формате JSON, которую можно также скачать с «Госуслуг»: там есть поле unrz из 15 цифр и отдельно unrzFull — с восьмеркой спереди, аналогичное номеру сертификата.

«Медиазона» попросила Минцифры подтвердить, что номер сертификата переболевшего формируется на основе УНРЗ из коронавирусного регистра Минздрава. В Минцифры ответили, что «портал Госуслуг является витриной данных» из регистра. «При формировании сертификата используется регистровая запись Минздрава», — признало ведомство.

В конце июня в ситуационном центре Минцифры и на техническом портале Госуслуг появилось описание схемы загрузки данных «из регистра COVID». Так указано, что по каждому пациенту должны были быть предоставлены сведения о диагнозе, медучреждении, дате выздоровления и 15-значный УНРЗ.

В обучающем видео Минздрава показано, что человеку присваивают УНРЗ, когда данные о нем впервые сохраняются в регистре — то есть в тот момент, когда у него выявляют заболевание. В техническом описании аналогичного регистра (людей с редкими заболеваниями) также сказано, что в УНРЗ содержится именно дата внесения: это объясняет, почему читательница «Медиазоны», выздоровевшая в апреле, получила сертификат со второй группой цифр 0321 — то есть относящийся к марту, когда ей поставили диагноз и, очевидно, внесли в регистр.

А значит, последние восемь цифр в сертификате — это порядковый номер не выздоровевшего, а заболевшего.

Собеседник «Медузы» в одном из региональных минздравов подтвердил, что порядковый номер в регистре — единый по всей стране и отражает общее количество зарегистрированных заболевших на момент создания конкретного УНРЗ.

125 тысяч новых случаев в день на пике эпидемии

Несколько десятков номеров сертификатов и дат выздоровления, которые собрал Сергей Шпилькин, позволили оценить масштабы эпидемии за последние полгода — присвоенные раньше номера на «Госуслугах» недоступны, так как QR-код действителен только в течение полугода после выздоровления.

Самый свежий из полученных номер сертификата принадлежит человеку, переболевшему коронавирусом в июне 2021 года. Его порядковый номер — 27 миллионов 300 тысяч. На вопрос о том, соответствует ли эта цифра за июнь действительности, знакомый с работой реестра источник «Медузы» в одном из федеральных ведомств ответил: «Так и есть».

Изучая номера сертификатов, мы выяснили, что к середине июля опубликованные на «Госуслугах» номера сертификатов уже превысили отметку в 29 миллионов.

При этом официально оперштаб сообщает только о 6 млн заболевших с начала эпидемии в России — это почти в пять раз меньше числа записей в регистре Минздрава. 29 миллионов заразившихся вывели бы Россию на третье место в мире по абсолютному количеству случаев коронавируса. В пересчете на миллион жителей страна поднялась бы с 85 места на первое, опередив все остальные наиболее пострадавшие от коронавируса страны.

Инфографика: Кирилл Хейфец («Медиазона»)

Сопоставив номера сертификатов с датами выздоровления, Шпилькин построил кривую (базисный сплайн — набор сглаженных линий, рассчитанных математически на отрезках длиной 28 дней), которая приблизительно описывает динамику появления новых номеров — то есть динамику заболеваемости.

Если по этой кривой оценить количество новых записей за день (взять производную), то окажется, что зимой на пике второй волны эпидемии число выявленных в России случаев достигало 125 тысяч в день. Больше бывало только в Индии и США.

Сертификат создается только после выздоровления человека, но номер в нем относится к дате выявления заболевания. Это значит, что количество заболевших, указанное в номере, «отстает» как минимум на две-три недели — такое время обычно занимает официальное выздоровление. Поэтому сказать точно, на какие даты пришелся пик появления новых записей в регистре, невозможно.

Инфографика: Кирилл Хейфец («Медиазона»)

Официально максимум зафиксированных случаев — почти 30 тысяч заболевших за день — случился 24 декабря.

«Регистр заполняется очень честно, но он неточный»

По инструкции Минздрава в регистр должны попадать не только люди с положительным результатом «лабораторного исследования» (то есть ПЦР и других тестов), но и те, кому диагноз COVID-19 поставили «с помощью других методов диагностики» (согласно рекомендациям ведомства, речь идет о компьютерной томографии). Помимо этого в регистр попадают «все случаи пневмонии, включая амбулаторные». Количество записей в регистре отражает случаи заболевания, но не равно числу заболевших людей. Если человек снова заражается второй раз, под его новый случай создают новую запись.

На деле, объяснил «Медузе» источник в одном из федеральных ведомств, регионы могут самостоятельно решать, как вести регистр: записывать туда строго коронавирус и пневмонии или также сомнительные случаи ОРВИ. Этих случаев ОРВИ там может быть до 20-30%.

«Регистр заполняется очень честно, но он неточный», — говорит собеседник, отмечая, что на федеральном уровне приходится перепроверять данные, предоставленные регионами.

Пациентов, у которых диагноз не подтвердился, из регистра удаляют, отмечает источник — а порядковый номер освобождается и потом присваивается новому заболевшему. Из-за этого количество записей в регистре плохо показывает ситуацию в реальном времени, так как на уточнение и отбраковку «лишних» случаев требуется не менее суток.

Подобные скачки в нумерации видны и среди полученных Сергеем Шпилькиным сертификатов. Например, сертификат с порядковым номером, начинающимся на 2327 был выдан в апреле 2021 года. При этом номер, начинающийся на 2376, записан в март. Получается, что апрельский номер, хоть и был присвоен позже, занял ранее освободившееся по порядку место среди мартовских.

Шпилькин не берется оценить вклад отбракованных номеров в общую статистику: «Чтобы увидеть такие вещи, нужно иметь точную дату внесения записи в реестр, а у нас есть только месяц внесения (предположительно) и дата выписки. Первая из этих дат имеет точность в месяц, а вторая подвержена естественному разбросу масштаба недель, поэтому такие тонкие эффекты не видны».

Какую долю из 29 миллионов записей в регистре занимают больные пневмонией, которая не связана с коронавирусом, неизвестно. За статистикой заболеваемости воспалением легких без учета COVID-19 «Медиазона» обратилась в Росстат, который уже предоставлял такие данные за первые месяцы 2020 года. Теперь же в ведомстве ответили, что «в настоящее время в Росстат от Минздрава России и Роспотребнадзора поступает информация только о заболеваемости населения по основным классам болезней, отдельным инфекционным и социально значимым заболеваниям», среди которых нет отдельной графы, посвященной пневмонии.

В марте 2021 года внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико рассказывал, что за последнее десятилетие до коронавируса в России каждый год фиксировали порядка 580 тысяч случаев пневмонии; в 2020 году было зафиксировано 2,7 млн случаев — то есть в пять раз больше.

В 2020 году смертность от пневмонии в России выросла на 140% — в основном за счет регионов с высокой избыточной смертностью и низкой официальной статистикой смертей от коронавируса. Поэтому логично предположить, что всплеск пневмоний в прошлом году все же связан с COVID-19.

Минздрав и оперштаб не подтверждают

«Медиазона» и «Медуза» обратились в Минздрав и Федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом с просьбой прокомментировать количество записей в регистре и его отличие от официальных сводок. В штабе попросили привести их комментарий целиком:

Комментарий Федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Федеральный информационный ресурс учета информации в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, созданный для служебного пользования, содержит сведения о следующих гражданах: — с подтвержденным диагнозом COVID-19,

— госпитализированных с признаками пневмонии,

— прошедших вакцинацию от COVID-19. Ваша информация о 27 млн. случаев заболевания COVID-19 или пневмонией не соответствует действительности. Цифра 27 млн., на которую ссылается ваш источник, действительно фигурирует в информационном ресурсе, но в отношении вакцинированных первым компонентом вакцины по состоянию на 9 июля 2021 года. Актуальная информация о числе случаев COVID-19, в том числе без клинических проявлений, ежедневно сообщается Оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России и публикуется в открытом доступе на сайте стопкоронавирус.рф. На 15 июля 2021 года зарегистрировано 5 882 295 случаев заболевания COVID-19 на территории России.

В Минздраве на уточняющий вопрос по поводу регистра переболевших заявили, что комментарий оперштаба отражает и их позицию тоже. По словам представителя ведомства, «единственное, на что эта цифра [27 миллионов] похожа» — данные о вакцинированных первым компонентом по состоянию на 9 июля. Он призвал ориентироваться только на ежедневные сводки оперативного штаба о числе заболевших.

Скриншот ссылки из QR-кода сертификата переболевшего в феврале россиянина

Таким образом, оперштаб предположил, что, говоря о 27 миллионах записей, редакция перепутала регистры переболевших и вакцинированных. Это не так. Номера сертификатов показывают цифры, несопоставимые с темпами вакцинации в России.

Например, на приведенном выше скриншоте сертификата переболевшего стоит дата выздоровления 18 февраля. Порядковый номер в этом сертификате — 17 миллионов. Но к середине февраля в России было произведено только 11 миллионов доз вакцин, а привито — всего около четырех миллионов человек.

После публикации текста с «Медиазоной» связался читатель, который сообщил, что в июле 2021 года из-за ошибки на сайте Госуслуг получил сертификат переболевшего COVID-19 — хотя перенес он коронавирус еще в апреле 2020 года и выздоровел в мае.

В качестве доказательства своих слов читатель показал редакции скриншот сертификата и переслал корреспонденту письмо от Госуслуг, где указана дата выздоровления (сейчас этот сертификат в личном кабинете недоступен).

Скриншот сертификата

Номер этого сертификата начинается с 214 000 — то есть, соответствует порядковому номеру в 214 тысяч записей в УНРЗ. Согласно данным оперштаба, к концу апреля 2020 года в России было выявлено 106 тысяч случаев COVID-19.

Это также доказывает, что мы не спутали реестры заболевших и привитых: в апреле 2020 года прививок от коронавируса еще не было — первая российская вакцина «Спутник V» была зарегистрирована в августе.