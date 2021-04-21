Пустите врача к Алексею Навальному

Политик Алексей Навальный сидит в исправительной колонии № 2 в Покрове. 25 марта у него резко ухудшилось состояние здоровья: стала отниматься нога. К нему не допустили врача, которого он требовал, в качестве лечения давали ибупрофен.

31 марта Навальный объявил голодовку в знак протеста, каждый день его состояние ухудшается, но врача к нему до сих пор не допустили. Вместо этого его перевели в больницу при ИК № 3. Заключенные, побывавшие в этой больнице, рассказывают о пытках. А вчера «Важные истории» (объявлены «иностранным агентом») рассказали историю заключенного, который перестал ходить и говорить, попав в больницу, где лежит Навальный.

Позвать независимого лечащего врача — право любого заключенного. Мы требуем допустить врача к Алексею Навальному!

Редакция «Холода»