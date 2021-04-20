Простых способов нет — они все про принудительное отключение себя от повестки. Я работаю в правозащите, поэтому мне важно понимать, что мы «играем вдолгую», что мои силы будут нужны продолжительное время. При таком раскладе ты должен уметь отключаться от работы, выстраивать границы и их оберегать. Я постоянно повторяю себе: от тебя многое зависит, но не все, ты не всесильна.

После 2019 года у меня было что-то похожее на выгорание. Я тогда только пришла в команду, мы очень много работали, и мне казалось, что я не могу уйти. Мы договаривались, что будем работать 8 часов, а я оставалась на 10, а то и 17 часов — на адреналине это получается легко. Но в какой-то момент, когда уже все спокойно, ты просто уже не можешь выйти из этого состояния, оно тебя засасывает, как воронка. Сейчас я останавливаю себя и говорю: если я буду без сна и отдыха фигачить, то дальше меня ждет выгорание и увольнение, а это никому не надо. Нужно вести с собой внутренний разговор, говорить себе: «Мир не рухнет, если я пойду посплю».

Также помогает окружить себя людьми, которые тебя поддерживают, успокаивают, говорят о важности твоей работы. Нужно иметь возможность отключаться, выходить из своего информационного пузыря, делать вещи, которые тебе нравятся, иметь хобби, которое могло бы занять время. Мне очень нравится рисовать: я рисую и на планшете, и карандашом, и красками. Также мне помогают прогулки с собакой. Это сейчас для меня ресурсные вещи. С их помощью я могу отключиться, побыть с собой, подумать над своей жизнью.

Нужно помнить, для чего ты все это делаешь, почему бороться за свои права и права других — это важно, нужно напоминать друг другу, что мы защищаем правильные и хорошие вещи и мы должны продолжать их защищать.

*объявлен «иностранным агентом»