Кем была Ирина Славина

Очень трудно говорить. Ира Славина — это один из лучших журналистов, с которыми мне выпадало счастье работать. Человек очень высокого журналистского профессионализма и в то же время очень твердой гражданской позиции. На многих она производила впечатление каменной стены, а на самом деле была человеком достаточно чувствительным.

Сейчас будут много чего говорить — что это слабый поступок… То, что она сделала — ужасно, но это не слабый поступок. Это, видимо, был крик отчаяния, чтобы выразить протест против ужаса, который творится. Я себя казню: как раз сегодня собирался отвезти ей денег на восстановление техники… Как только я увидел эту запись, я ей написал — она не ответила. А потом пришла эта новость. Я с ней разговаривал последний раз вчера, спросил, какая помощь нужна — она сказала, что ей пока очень трудно говорить, что она пока не пришла в себя от обыска. Насколько понимаю, у нее первый такой опыт был.

Мы как-то уже привыкли, понимаете — ну, обыск и обыск, ну, технику вынесли… А у Иры не выработалось цинизма. Так же, как у Ани Политковской — она ведь чем дальше сталкивалась с ужасом на войне, тем более чувствительной становилась. Есть люди, которые надевают на себя броню цинизма, есть люди, которые просто переходят на сторону сильного, продаются. Давайте посмотрим на наших пропагандистов в телевизоре — многие из них были приличными журналистами и как будто приличными людьми. А у кого-то идет обратный процесс. Ира была из тех, кого происходящее ранило и травмировало, кто не мог просто мириться. Бывают же минуты, когда зло настолько подступает, что действительно трудно жить. Кто-то выращивает броню — а она не вырастила.

Для нее этот идеал настоящего журналиста — независимого, беспристрастного, непредвзятого — был очень важен. Посмотрите ее последний репортаж — об обысках. Она же про себя практически там не пишет. Только факты, только факты. Для нее журналистика как часть цивилизованного общества была очень важной ценностью. Она ведь очень редко пафосно говорила! Иногда, конечно, злилась и раздражалась, но не позволяла себе в дурной пафос впадать. Иногда лучше выразить, сказать — такие-растакие все, а она в себе держала, и это ее взорвало.

Я знал, что она человек эмоциональный, и я, конечно, боялся — но не самоубийства, мне это в голову не приходило. Я боялся, что она может психануть, все бросить… Человек очень болезненно реагировал на несправедливость. И не в своем отношении! У нее было инстинктивное следование правде как какому-то фундаменту мира. Она верующим человеком не была, мы часто об этом говорили, но у нее было потрясающее чувство правды, которая не от человека зависит, а которая свыше. Ее просто убивало это несоответствие между правдой, которая быть должна, и тем, что есть на самом деле и с чем она постоянно сталкивалась — этим свинством, этим стукачеством.

Все любят правильные слова и выглядеть хорошенькими, но далеко не каждый готов чем-то жертвовать чем-то ради ценностей, которыми живет. То, что произошло — ужасно, но она осталась верна себе до конца. Я только казню себя, что не почувствовал раньше. Наверное, это всем нам будет большим уроком. Будь мы все чуть более чуткими людьми в Нижнем, наверное, можно было бы хотя бы забеспокоиться. Я, к сожалению, забеспокоился, только когда увидел эту записку, а через несколько минут узнал, что ее нет. Слишком поздно. Мы все виноваты. Понятно, менты, фейсы — скотская работа — только руки потрут. А виноваты мы.