3 февраля в Белгороде покончил с собой 18-летний студент местного колледжа Егор Скутов. Он повесился на поклонном кресте на холме, с которого просматривается весь город. Большинство знакомых Скутова говорят, что не замечали в его поведении ничего необычного, — но, по информации «Холода», студент готовился к самоубийству как минимум неделю и рассказывал о своих планах знакомому. Подробности истории рассказывает журналист Игорь Ермоленко.

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По утрам на улице Студенческой, по которой жители пригорода едут в центр Белгорода на работу, собирается пробка. Дорога проходит мимо холма, где городские власти в декабре прошлого года установили большие белые буквы «Белый город» с красным сердцем, — предполагалось, что надпись станет местной достопримечательностью, на фоне которой жители города и туристы будут делать фотографии.

Утром в понедельник, 3 февраля, это место действительно попало на множество фотографий и видео — но только из-за того, что выше, на высоком металлическом кресте на вершине горы, от ветра медленно раскачивалось тело висельника. Черный силуэт на веревке резко выделялся на фоне светлеющего неба.

Фото из паспорта

В ночь на 3 февраля 18-летний студент Егор Скутов пришел к зданию Белгородского индустриального колледжа, где учился на третьем курсе. В паре десятков метров от него, у строительной площадки, огороженной металлическим забором, он достал баллончик с черной краской и вывел на нем надпись: «Я вас всех люблю». В конце Скутов пририсовал большое сердце. В центре этого сердца он прикрепил свою фотографию, которую вырезал ножницами из паспорта.

Утром студента обнаружили повесившимся на поклонном кресте на Белой горе, в четырех километрах от колледжа.

По словам приятеля Егора Скутова Сергея (имя изменено по просьбе героя), около полуночи тот выложил на своей странице «ВКонтакте» прощальное видео. В этом ролике, по словам Сергея, Егор попросил никого не винить в своей смерти. Это подтверждает знакомый с ходом дела собеседник «Холода» в областном УМВД. Ролик, говорит Сергей, был двадцатиминутным: в нем Скутов не дал однозначного объяснения своему решению, но говорил «о том, к чему пришел за эту жизнь», рассуждал о «настоящей любви», которую получает «редкий человек», и о том, что «нельзя никому доверять, кроме себя». Сейчас видео есть только в распоряжении следователей; страница Скутова, на которой оно было выложено, уже утром была ими удалена. Информацию об этом подтверждают сотрудники правоохранительных органов.

Около восьми утра на Белой горе уже работали сотрудники МВД. В воздухе чувствовался запах ладана — в Церкви Троицы Живоначальной, расположенной неподалеку от поклонного креста, в это время шла служба. Недавно прошел дождь, и площадка была покрыта липкой меловой грязью. В девять часов один из оперативников забрался на крест и перерезал веревку, привязанную к перекладине; труп рухнул на землю. Видео этого момента в тот же день разошлось в соцсетях и вызвало возмущенные комментарии: одни писали, что трупу могли переломать кости, другие — что это «по-свински».

Рэпер-баскетболист

Егор Скутов родился в 2001 году. Он окончил православную гимназию №38 имени Александра Невского в Старом Осколе. В школьные годы Скутов занимался баскетболом и выступал на соревнованиях за гимназию и за спортшколу «Юность».

Одна из преподавательниц гимназии сказала «Холоду», что помнит Егора как «солнечного и доброго мальчика», который с удовольствием учился и ходил в храм, «был очень жизнелюбивым». По ее словам, мать, которая работает учительницей в той же гимназии, воспитывала его одна, у них были «теплые» отношения. Егор был ее единственным ребенком. «Этот поступок — реальный шок», — сказала она, добавив, что считает обстоятельства случившегося странными.

Егор Скутов. Фото: соцсети

После окончания гимназии в 2017 году Егор Скутов поступил на бюджетное место в Белгородский индустриальный колледж, где стал учиться на сварщика. Одновременно он увлекся музыкой и стал записывать рэп под псевдонимом Skutik. В 2018 году Скутов выпустил свой первый альбом. «Я бы хотел уйти красиво, прямо как Морган Фримен, но мне есть что терять, это жизнь, а не фильмы», — зачитывает он в одном из треков. В другой песне он сравнивает себя с Куртом Кобейном: «Что-то там сломалось в его черепной коробке, после этого жить было как-то неловко».

Кроме того, Скутов продолжил играть в баскетбол и стал одним из лучших игроков студенческой команды БИК (Белгородский индустриальный колледж). В команде он был самым высоким и занимал позицию центрового. 2 февраля Скутов принял участие в своей последней игре: БИК в тот день играл против БелГАУ — и победил с большим отрывом.

«Я вас всех люблю»

Ближе к полудню 3 февраля, когда фотографии и видео с Белой горы уже заполнили городские паблики, студенты индустриального колледжа столпились у забора стройплощадки напротив колледжа, где Скутов вывел надпись «Я вас всех люблю». Осмотреть забор приехали и оперативники.

«Узнали все из новостей, — говорит один из студентов. — Еще по коридорам ходили полицейские сегодня. Но в колледже все стараются не говорить об этом. А преподы скорбят».

Одногруппники Скутова говорят, что не замечали в его поведении ничего особенного. «Обычный парень, общительный, добрый, если о чем-нибудь попросить, то помог бы без проблем, — говорит Матвей (имя изменено), который учился вместе с ним. — Веселый, писал сам песни, исполнял их, творческий парень был. Учился хорошо, спортсмен. Ничего не предвещало беды». Недавно, по словам Матвея, Скутов расстался с девушкой, но не переживал по этому поводу. «За годы, которые я его знал, он насчет девчонок не парился никогда», — объясняет студент.

Матвей вспоминает, что за несколько дней до случившегося Егор показывал одногруппникам свежую татуировку — набитую на груди и на животе черной краской фразу «Сожгите мое тело когда я умру», — но ничего странного они в этом не увидели. Приятель Скутова Сергей сказал «Холоду», что эту татуировку Егор показывал в своем прощальном ролике «Вконтакте».

Другие одногруппники Скутова отмечают, что мало с ним общались, и говорят только, что он был добрым. При этом никто не называет его верующим, — напротив, знакомые студента считают, что он едва ли был религиозен.

Из однокурсников, по словам студентов, Скутов чаще всего общался с Данилом Ширяевым, который тоже увлекается рэпом. Ширяев отказался от комментариев. Вне колледжа Скутов общался с Дмитрием Луцевым, который был не только его близким другом, но и соавтором его первых треков. Луцев пояснил, что не может давать комментарии, так как находится под подпиской о неразглашении. Администрация колледжа говорить о Скутове отказалась.

Егор Скутов с девушкой. Фото: соцсети

Бывшая девушка Скутова Анна сказала «Холоду», что не общалась с ним уже почти два месяца, — последний раз они разговаривали 10 декабря прошлого года. Что стало причиной его решения покончить с собой, она не знает. По ее словам, при ней он никогда не говорил о таком намерении. Анна подтверждает, что у Егора не было сильных переживаний из-за прекращения их отношений. «Мы нормально расстались. Поняли, что разлюбили друг друга», — объясняет она.

При этом, по словам источника «Холода» в правоохранительных органах, один из друзей Скутова рассказал следователям, что у Егора, по его мнению, были проблемы с психикой: он якобы рассказывал, что с ним поддерживают «мыслительную связь» некоторые люди, с которыми он «не в реальности» общается о загробной жизни.

«Это чем-то напоминает "Матрицу"»

Приятель Скутова Сергей, который знал его несколько лет, говорит, что в последнее время они с Егором общались редко. Когда тот неожиданно позвонил ему неделю назад, он его «даже сразу не узнал». Тем не менее, они разговорились. «Разговоры у нас обычно такие, своеобразные — ну, теории заговоров, тайное правительство, масоны… — перечисляет Сергей. — Оккультизм, эзотерика, смысл жизни».

Так было и на этот раз: Скутов, по его словам, завел речь о реинкарнации, в которую они оба верили. «Когда разговор у нас зашел касательно смерти, реинкарнации души, он сказал, что он больше не верит в карму, [и в то], что самоубийство может тебя "откатить" кармически, и в следующей жизни ты будешь менее развитым существом, — рассказывает он. — Егор выдвинул интересную теорию о том, что карма есть только у тех, кто в нее верит, — и что, если он себя убьет, то только ускорит момент своего перерождения в следующую жизнь. Это чем-то напоминает "Матрицу". Это были первые звоночки к тому, что произойдет».

Позже Егор еще несколько раз звонил Сергею, а вечером накануне 3 февраля прямо сказал ему, что собирается покончить с собой. Сергей говорит, что попробовал «предложить ему альтернативу» и объяснить, что он «еще много всего можно попробовать за это воплощение»: например, попытаться стать успешным рэпером или известным баскетболистом. «[Я сказал], что перед ним открыты все двери. Но он стоял на своем», — вспоминает он.

Сергей утверждает, что отчаяния в словах Скутова он не услышал: «Егор говорил как счастливый человек. Он сказал, что эта неделя — лучшая в его жизни. Потому что он себя вел так, как он хочет, он был полностью раскрепощен». Например, по словам Сергея, после игры в баскетбол приятель рассказал ему по телефону, что «очень дерзко общался с судьями и участниками с другой стороны». «На каждом тайм-ауте он выбегал покурить — и курил тоже как в последний раз. Говорил, что это была хорошая игра, — и они выиграли», — пересказывает он слова Скутова.

Что касается татуировки Егора, то она тоже, по словам Сергея, была связана с теорией погибшего о перерождении. «Это исключительно для того, чтобы ускорить процесс перехода, с его точки зрения. Потому что когда человека закапывают в землю, его эфирное тело еще долго находится здесь. Когда же человека сжигают, он, скажем так, быстрее покидает этот мир», — объясняет он логику погибшего.

Сергей подчеркивает, что Скутов не был ни «суицидальным подростком, которого обижают в школе, которого бросила девушка, не любят родители», ни «сатанистом», ни «жертвой священников-педофилов», как пишут в соцсетях. Но реальных причин его поступка он и сам не знает. «Рационально это никак не объяснить, это не вписывается в обычные рамки. Возможно, у него уже была расшатана психика, я не могу знать, я с ним давно не виделся, — рассуждает он. — Возможно, его все достало, он устал, и, воспользовавшись этой теорией, что нет разницы между этой жизнью и следующей, просто решил уйти». При этом Скутов не хотел, чтобы его «искали месяцами» в лесу и решил «уйти красиво», говорит Сергей. «Он вчера не раз упоминал, что это будет шумно, что должна приехать какая-то проверка от самого Владимира Владимировича, и что об этом будут говорить», — вспоминает он.

О том, что Егор планирует самоубийство, Сергей никому не сказал. «Почему я никому не сообщил? Это бы только сильнее его спровоцировало. Он был серьезно настроен, я не собирался ему никоим образом мешать, — говорит он. — С какой-то стороны, это равнодушие, а с какой-то... Это все равно ничего бы не изменило, он бы все равно сделал то, что задумал».

Абсолютно нормальная процедура

По сообщению Следственного комитета, по факту обнаружения тела Егора Скутова проводится проверка. О возбуждении уголовного дела в СК не заявляли. Собеседник «Холода» в местной полиции говорит, что версия о доведении студента до самоубийства не рассматривается; по словам другого источника, следователи считают причиной случившегося состояние психического здоровья погибшего.

В РПЦ уже сообщили, что поклонный крест на Белой горе будет повторно освящен из-за произошедшего «осквернения». «Есть такой канон: когда святое место оскверняется, его заново освящают. После последних событий в интернете появились непонятные и неприятные комментарии о том, что крест надо снести, но этого делать никто не будет. Крест установлен в память о павших и он будет стоять», — заявил руководитель Службы протокола Белгородской епархии Федор Клюйко, назвав повторное освящение «абсолютно нормальной процедурой». Он также отметил, что епархия планирует благоустроить смотровую площадку на холме и вымостить ее плиткой; вопрос только в том, «кто будет поддерживать там порядок».