EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Политика

СМИ: еще две страны задумались о вступлении в ЕС

2 минуты чтения 15:05

Политики в Исландии и Норвегии, которые ранее рассматривали возможность вступления в Евросоюз и отказались от этого, вернулись к обсуждениям возможного присоединения к блоку. Однако теперь страны главной причиной вступления в ЕС оказалась не экономическая стабильность, а вопросы безопасности. Об этом сообщает Politico со ссылкой на четырех дипломатов, трех представителей ЕС и двух национальных чиновников.

«Членство в ЕС всегда обеспечивало стабильность и процветание европейским странам. Сейчас мы видим, что те, кто находится за пределами ЕС, все больше осознают, что в мире, где существует конкуренция, место за столом переговоров в ЕС также обеспечивает повышенную безопасность и защиту», — заявила комиссар ЕС по вопросам расширения Марта Кос.

По словам источников издания, одним из главных факторов изменения позиции Исландии и Норвегии стала полномасштабная война в Украине. При этом самым мощным катализатором они назвали поведение президента США Дональда Трампа после его возвращения в Белый дом на второй срок.

Дипломаты утверждают, что среди факторов, подтолкнувших страны на сближение с Брюсселем, были американские пошлины на импорт, новая стратегия национальной безопасности США, в которой Евросоюз обвинили в «уничтожении цивилизации», и угроза захватить Гренландию.

Politico пишет, что Исландия может первой начать процесс вступления в ЕС, поскольку Рейкьявик ускорил сроки проведения референдума о возобновлении переговоров. Отмечается, что присоединение к блоку более богатых стран, нежели Украина, Молдова, Албания, Сербия и Черногория, было бы более привлекательным событием для ЕС.

Страны, вступившие в ЕС с 2004 года, получают больше финансирования, чем вносят в центральный бюджет. Та же тенденция, вероятно, будет наблюдаться и в перечисленных выше странах, и это будет препятствием на их пути в ЕС. Кроме того, дипломаты опасаются, что эти страны не смогут долгое время следовать основополагающим ценностям ЕС, таким как свобода прессы, беспристрастная судебная система и другие демократические свободы.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Я переехал в Парагвай и счастлив
Общество
Я переехал в Парагвай и счастлив
Здесь почти нет бюрократии, а паспорт можно получить за 5 лет
00:01 23 марта
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Мир
Миллионер завел 26 детей от суррогатных матерей
Он мечтал о династии и задумывал вырастить будущего президента США. Но матери узнали друг о друге, а в дело вмешалось ФБР
00:01 28 февраля
Я употребляла наркотики 25 лет
Общество
Я употребляла наркотики 25 лет
Я похоронила двух мужей, чуть не потеряла детей, но нашла силы начать новую жизнь
30 сентября 2024
Горящие новости
Выезжающих за границу россиян предложили обложить налогом
Россиян заинтересовала эмиграция
Названы лучшие эротические фильмы в истории
Решивший купить цветы матери мальчик стал звездой интернета после отказа магазина продать их
СМИ: Кремль выбрал преемника Кадырова
Мужчина накачал знакомого наркотиками и изнасиловал его в прямом эфире
Определены сроки отключения России от глобального интернета
Россияне отказались переходить в Max даже при блокировке Telegram
Страдающая депрессией девушка провела последние минуты жизни перед эвтаназией в одиночестве