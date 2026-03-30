СМИ: еще две страны задумались о вступлении в ЕС

Политики в Исландии и Норвегии, которые ранее рассматривали возможность вступления в Евросоюз и отказались от этого, вернулись к обсуждениям возможного присоединения к блоку. Однако теперь страны главной причиной вступления в ЕС оказалась не экономическая стабильность, а вопросы безопасности. Об этом сообщает Politico со ссылкой на четырех дипломатов, трех представителей ЕС и двух национальных чиновников.

«Членство в ЕС всегда обеспечивало стабильность и процветание европейским странам. Сейчас мы видим, что те, кто находится за пределами ЕС, все больше осознают, что в мире, где существует конкуренция, место за столом переговоров в ЕС также обеспечивает повышенную безопасность и защиту», — заявила комиссар ЕС по вопросам расширения Марта Кос.

По словам источников издания, одним из главных факторов изменения позиции Исландии и Норвегии стала полномасштабная война в Украине. При этом самым мощным катализатором они назвали поведение президента США Дональда Трампа после его возвращения в Белый дом на второй срок.

Я переехала жить во французскую деревню и очень удивлена Я думала, что в провинции будет скучно, но все оказалось совсем иначе Общество 7 минут чтения

Дипломаты утверждают, что среди факторов, подтолкнувших страны на сближение с Брюсселем, были американские пошлины на импорт, новая стратегия национальной безопасности США, в которой Евросоюз обвинили в «уничтожении цивилизации», и угроза захватить Гренландию.

Politico пишет, что Исландия может первой начать процесс вступления в ЕС, поскольку Рейкьявик ускорил сроки проведения референдума о возобновлении переговоров. Отмечается, что присоединение к блоку более богатых стран, нежели Украина, Молдова, Албания, Сербия и Черногория, было бы более привлекательным событием для ЕС.

Страны, вступившие в ЕС с 2004 года, получают больше финансирования, чем вносят в центральный бюджет. Та же тенденция, вероятно, будет наблюдаться и в перечисленных выше странах, и это будет препятствием на их пути в ЕС. Кроме того, дипломаты опасаются, что эти страны не смогут долгое время следовать основополагающим ценностям ЕС, таким как свобода прессы, беспристрастная судебная система и другие демократические свободы.