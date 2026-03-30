Названы лучшие отели по системе «все включено» в Европе

Журнал Time Out составил рейтинг лучших отелей в Европе, в которых действует система «все включено». В предисловии к нему сказано, что современные курорты с такой системой — «уже не безвкусные гостиницы прошлых лет, а стильные заведения с великолепными удобствами, безупречной обстановкой и первоклассным размещением».

Отмечается, что в список попали отели разных ценовых категорий, подходящие как исключительно для взрослых, так и для семейного отдыха. Лидером рейтинга оказался Ikos Andalusia в одноименном испанском сообществе на побережье Коста-дель-Соль. Там гостям предлагают меню от шеф-поваров со звездами Мишлен, несколько баров, бассейнов, множество бесплатных развлечений и пляж с темным песком.

На втором месте оказался отель TRS Ibiza. Это уединенный курорт на Белом острове, предназначенный только для взрослых с ресторанами, спа-центром, бассейнами и пляжами. Замыкает тройку лидеров Alpinresort Sport & Spa Saalbach в Австрии. Отель принимает только взрослых гостей и расположен в Альпах недалеко от горнолыжных курортов. Летом гостям предлагают прогуляться по многочисленным туристическим тропам.

В топ-5 также вошли Zoetry Mallorca в Испании, расположенный в местном особняке недалеко от песчаных бухт, и Regnum The Crown в турецкой Анталье, который уделяет особое внимание оздоровлению и долголетию.

Отдельно авторы рейтинга выделили отели с системой «все включено» для семейного отдыха. В этот список попали Creta Maris на греческом Крите, Iberostar Selection недалеко от города Лагос в Португалии, Olympic Lagoon Resort на Кипре и Grecotel Corfu Imperial в нескольких минутах езды от старого города Корфу в Греции.